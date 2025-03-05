Finansal Sağlık Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Ukrayna

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Finansal sağlık yazılımı, kuruluşlara finansal sağlık programlarını uygulamak, yönetmek ve yönetmek için gerekli araçları sunar. Bu çözümler çalışanlara planlama, bütçeleme ve finansal stresi azaltmaya odaklanan finansal yönetim eğitimi sağlar. Finansal sağlık yazılımının temel özellikleri arasında bütçeleme araçları, oyunlaştırma, finansal hedef planlama, borç yönetimi ve para yönetimi koçluğu yer alır. Ek olarak, bu çözümler bütçe oluşturma, hedef belirleme ve harcamaları, varlıkları ve finansal yönetim ilerlemesini izlemeye yönelik araçlar sunar. Yazılım ayrıca şirketlerin çalışan bağlılığını, elde tutmayı ve üretkenliği artırmasına yardımcı olan raporlama ve analiz özelliklerini de içerir. İşletmeler, fiziksel, zihinsel ve finansal sağlığa hitap eden kapsamlı bir sağlıklı yaşam girişimi oluşturmak için finansal sağlık çözümlerini kurumsal sağlık yazılımıyla entegre edebilir. Her büyüklükteki, sektördeki ve departmandaki kuruluşlar bu çözümlerden yararlanabilir.
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DailyPay
dailypay.com
Güvenebileceğiniz Talep Üzerine Ödeme. DailyPay™ ile Friday'le tanışın Visa® ön ödemeli kartı ve uygulaması Friday, en son teklifimizdir ve çalışanlara kazandıkları maaşlara anında, ücretsiz erişim olanağı sağlar. Çalışanların mali durumlarını kontrol altına almalarına yardımcı olmak için DailyPay'e güvenen sektör lideri şirketlere katılın.
Betterment
betterment.com
401 (k) yönetmek zordur. Bu yüzden işte daha iyi olma, işverenlerin yüksek kaliteli 401 (k) sunmasını kolaylaştırır. Devam eden idari destek ve yatırım yönetiminden, özel plan tasarımı ve aerodinamik bordro entegrasyonlarından - ağır kaldırmayı yapmak zorunda kalmamak için yapıyoruz. Çalışanlarınıza, işin özelleştirilebilir portföylerinde daha iyilikle kullanımı kolay, güçlü bir yatırım ve emeklilik tasarruf çözümüne erişim sağlayın, kişiselleştirilmiş finansal rehberlik, dış hesaplara bağlantı kurma ve çeşitli tamamlayıcı servet inşası, tasarruflar ve yatırım araçları-tüm erişilebilir mobil uygulamamız aracılığıyla. İş yerinde iyileştirme ile 401 (k), öğrenci kredisi ödemelerinde 401 (k) maçı sunma ve öğrenci kredi yönetimi, 529 eğitim tasarrufu ve 1: 1 finansal koçluk gibi yeni özellikler ile geliştirilebilir. faydalar*. Bu modern 401 (k) ve finansal sağlık yararlarının yanı sıra erişilebilir eğitim ve araçlar ile iş yerindeki iyileştirme, finansal hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duydukları faydaları sağlarken mutlu çalışanları çekmenize ve tutmanıza yardımcı olabilir. *İşyerinde Betterment (“SLM”) ile öğrenci kredisi yönetimi Spinwheel ile ortaklaşa sunulmaktadır. 529 Hesaplar ve planları program yöneticileri ve daha iyilik dışındaki yöneticiler tarafından tutulur ve yönetilir. SLM, 529'lar ve finansal koçluk hizmetleri, profesyonel veya amiral gemisi planında daha iyi bir 401 (k) ile paketlenmiş bir teklifin bir parçası olarak mevcuttur; Pro planında kullanım için ek ücretler geçerlidir, temel planda mevcut olmayan hizmetler.
SmartDollar
smartdollar.com
SmartDollar, Dave Ramsey'in sunduğu bir çalışanlara yönelik finansal sağlık programıdır. Çalışanlar bütçelemeyi, borçtan kurtulmayı, gelecek için tasarruf etmeyi ve güvenle emekli olmayı öğreniyor.
ZayZoom
zayzoon.com
ZayZoon, KOBİ'lere yönelik finansal güçlendirme platformudur. ZayZoon ile maaş günü nihayet bir düğmeye basılarak geliyor. İşverenler için ücretsizdir ve uygulanması yalnızca 30 dakika sürer. Ancak çalışanlar diledikleri zaman ödeme almak için ZayZoon'u kullanabilirler. Platform ayrıca çalışanların maaştan maaşa döngüsünü kırmalarına yardımcı olacak eğitim kaynakları ve araçları da sunuyor. Ve işe yarıyor. ZayZoon'u kullanan çalışanların %89'u daha az finansal stres bildiriyor ve ZayZoon'u sunan işverenler ciroda %29'luk bir azalmayla övünüyor.
Instant Financial
instant.co
Esnek çalışan ödeme çözümlerinin öncüsü olan Instant Financial, işletmelere finansal sağlık çözümleri sunarak çalışanların mali durumlarını kontrol altına almalarına ve istedikleri şekilde, istedikleri zaman ve istedikleri yerde ödeme almalarına olanak tanıyor. Kazanılan ücret erişimi, dijital çalışan tüyoları ve elektronik maaş kartlarıyla Instant, çalışanların maaşlarını tek kaynaktan karşılayan bir sağlayıcıdır ve kuruluşların çalışanlara sağlanan fayda tekliflerini yükseltmelerine yardımcı olur. Ücretsiz, esnek çalışanlara ödeme seçenekleri sunan işverenler, işletmelerini rekabetten ayırır, en iyi yetenekleri çeker ve kararlı, istekli bir ekip oluşturur ve kârlılığı artıran avantajlardan yararlanır: • %30 daha fazla iş başvurusunda bulunanlar • %25 daha az devamsızlık • %20 daha düşük ciro Daha fazla bilgiyi Instant.co'da öğrenin.
Branch app
branchapp.com
Şube, çalışan Amerikalıları güçlendirmek için işletmelerin ödemeleri hızlandırmasına yardımcı oluyor. İşletmeler, çalışanlara ödeme yapmanın daha uygun maliyetli, daha hızlı bir yolu ve kağıt çek ve maaş kartı maliyetlerini azaltmak için Şube'ye yöneliyor. Şube'ye kaydolan işçiler ve bağımsız yükleniciler, maaş çekleri arasındaki nakit akışlarını yönetmelerine yardımcı olacak sıfır ücretli bir banka hesabı, kazanılan ücretlere ücretsiz anında erişim ve otomatik bütçeleme araçlarına sahip olabiliyor. Şube, perakende, restoran, lojistik, üretim ve sağlık sektörlerindeki işverenleri desteklemek için ülkenin önde gelen maaş bordrosu ve iş gücü teknolojilerinden bazılarıyla ortaklık yapıyor.
Your Money Line
yourmoneyline.com
Money Line'ınız, sınırsız 1:1 insani para koçluğu, birinci sınıf eğitim ve yapay zeka destekli yazılım sunan, çalışanların (ve onların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin) endişesiz finansal yaşamlar yaşamasını sağlayan, çalışanlara yönelik finansal sağlık avantajıdır. Money Line, çalışanların en kişisel mali sorularına hızlı ama kapsamlı yanıtlar sağlar ve işverenlerin iş gücünde var olduğunu bilmediği mali sorunları çok geç olmadan önler. Yüzlerce şirket ve yüzbinlerce hane bize güveniyor. Elveda çalışan para stresi. Merhaba Para Hattınız.
Earnin
earnin.com
Earnin avantajıyla çalışanlarınızı işe alın, elinizde tutun ve üretkenliğini artırın. Earnin, çalışanların çalışırken maaşlarına erişmelerini sağlayarak borçtan kaçınmalarına, faturalarını ödemelerine, gelecek için tasarruf etmelerine ve finansal stresi azaltmalarına yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış bir Finansal Sağlık platformudur. Temel Cashout ürünümüz, ABD genelinde 50.000'den fazla işletmenin çalışanlarını destekliyor ve 10 milyar doların üzerinde kazanca erişim sağladık. Misyonumuz çalışanların daha iyi finansal yaşamlar yaşamasına yardımcı olmaktır. Earnin teknolojisi, Sıfır entegrasyona ihtiyaç duyulan tek sağlayıcı olarak benzersizdir. Bu, birkaç gün içinde kolay bir kullanıma sunma anlamına gelir. Muhtemelen bazı çalışanlarınıza zaten yardımcı oluyoruz; nasıl yapılacağını öğrenmek için iletişime geçin. Ek özellikler: - Bakiye kalkanı: Banka bakiyeleri belirli bir tutarın altına düştüğünde çalışanlara, kredili mevduat ücretinden kaçınmalarına yardımcı olmak için bildirim gönderilir. - Bütçeleme: Çalışanların yaklaşmakta olan faturaları ve bütçeyi görmelerine yardımcı olmak için yinelenen harcamaları otomatik olarak çekeriz - Kendinize İpucu: Bu, çalışanların acil durum fonu, tatil, eğitim vb. için tasarruf etmek üzere kolayca özel tasarruf kavanozları oluşturabilecekleri benzersiz bir tasarruf ürünüdür. .
Savology
savology.com
Savology'nin modern finansal sağlık yardımı, kişiselleştirilmiş finansal planlama, koçluk ve eğitim aracılığıyla çalışanların hayatlarında aslında bir fark yaratıyor. İşverenler, Savology ile ortaklık kurarak çalışanlarına kapsamlı bir mali plan, mali sağlık puanları ve karne, uygulanabilir sonraki adımlar sağlayan kişiselleştirilmiş öneriler, mali koçlarımıza bire bir erişim, mali eğitim ve çok daha fazlasını uygun maliyetle sunabiliyor. .
Questis
questis.co
Questis, eksiksiz bir kişisel finans çözümü sunan bir iş gücü finansal güçlendirme şirketidir. Çalışanların finansal stresin temel nedenlerini çözmelerine yardımcı olarak ve finansal açıdan dayanıklı iş gücü yetiştirerek işletmelerin hayat değiştiren işverenler olmalarına yardımcı oluyoruz. Derin finansal iyileştirme ve finansal güçlenmeye giden takip edilmesi kolay bir yol aracılığıyla insanların parayla olan ilişkilerini dönüştürüyoruz. Yenilikçi çözümümüz, sağlam davranış bilimi, kişiselleştirilmiş, tahmine dayalı planlama, gerçek kişi koçluğu ve modern, kullanıcı dostu bir kullanıcı deneyimi ile maaş çekindeki insanlarla buluşuyor. Questis.co'da daha fazla bilgi edinin.
Brightside
gobrightside.com
Brightside, insanların acil nakit erişiminden kredi kartı borcunu konsolide etmeye ve öğrenci kredilerini yönetmeye kadar doğru para hamlelerini yapmalarına yardımcı oluyor.
BrightDime
brightdime.com
BrightDime, şirketinizin bugün finansal sağlık konusunda başarılı olması için ihtiyaç duyduğu her şeyi sunar.
OrbisPay
orbispay.me
OrbisPay, çalışanların maaş çeklerinden önce kazançlarına anında erişmelerine olanak tanıyan bir Talep Üzerine Ücret™ çözümü sunuyor. Herkesin faturalarını, kirasını ödemek ve acil durum masraflarını karşılamak için kazandığı paraya erişebilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz, işte kalma oranlarını iyileştirmeye, işyerinde üretkenliği artırmaya, ciroyla ilgili maliyetlerden tasarruf etmeye ve iş gücünüz için genel bir finansal refah kültürü oluşturmaya yardımcı olur.
Best Money Moves
bestmoneymoves.com
Best Money Moves, insanların finansal stresi ölçmelerine ve ardından finansal hayatlarını kontrol altına almak için bu stresi azaltmalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmış, mobil öncelikli bir hizmettir. Hizmet, işverenlere satılıyor ve onlar da bu hizmeti çalışanlarına ücretsiz bir çalışan avantajı olarak sunuyor. Hiçbir şey satmıyoruz. Hiç reklam yok. Ve hiçbir gizli numara yoktur. Tek amacımız, ödüllü bilgiler, kullanımı kolay araçlar, puan bazlı ödül sistemi ve finansal sorunları hızlı ve kolay bir şekilde çözen benzersiz bir içerik haritalama sistemi sağlayarak insanların paralarıyla daha akıllı hamleler yapmalarına yardımcı olmaktır. İşverenler açısından ise mali açıdan daha az stresli çalışanlar daha mutlu, daha sağlıklı ve daha üretken bir iş gücü anlamına geliyor.
MoneyWellth
moneywellth.com
MoneyWellth, kullanıcıların bebek sahibi olmaktan emeklilik planlamasına kadar önemli finansal konular hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olabilecek kapsamlı bir finansal uygulamadır. MoneyWellth'in, kullanıcıların kendileri için en önemli finansal konular hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olacak kapsamlı bir video, makale, hesap makinesi ve daha fazlası kitaplığı vardır. Uygulama, kullanıcıların harcamaları takip etmesine, bütçe oluşturmasına yardımcı olacak güçlü araçlara ve kullanıcıların finansal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak bir dizi başka yararlı araca sahiptir. Kullanıcılarımıza ürün reklamı veya tanıtımı yapmıyoruz; yalnızca onların çıkarlarına en uygun olana ilişkin tarafsız öneriler sunuyoruz
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