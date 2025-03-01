Betterment

betterment.com

401 (k) yönetmek zordur. Bu yüzden işte daha iyi olma, işverenlerin yüksek kaliteli 401 (k) sunmasını kolaylaştırır. Devam eden idari destek ve yatırım yönetiminden, özel plan tasarımı ve aerodinamik bordro entegrasyonlarından - ağır kaldırmayı yapmak zorunda kalmamak için yapıyoruz. Çalışanlarınıza, işin özelleştirilebilir portföylerinde daha iyilikle kullanımı kolay, güçlü bir yatırım ve emeklilik tasarruf çözümüne erişim sağlayın, kişiselleştirilmiş finansal rehberlik, dış hesaplara bağlantı kurma ve çeşitli tamamlayıcı servet inşası, tasarruflar ve yatırım araçları-tüm erişilebilir mobil uygulamamız aracılığıyla. İş yerinde iyileştirme ile 401 (k), öğrenci kredisi ödemelerinde 401 (k) maçı sunma ve öğrenci kredi yönetimi, 529 eğitim tasarrufu ve 1: 1 finansal koçluk gibi yeni özellikler ile geliştirilebilir. faydalar*. Bu modern 401 (k) ve finansal sağlık yararlarının yanı sıra erişilebilir eğitim ve araçlar ile iş yerindeki iyileştirme, finansal hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duydukları faydaları sağlarken mutlu çalışanları çekmenize ve tutmanıza yardımcı olabilir. *İşyerinde Betterment (“SLM”) ile öğrenci kredisi yönetimi Spinwheel ile ortaklaşa sunulmaktadır. 529 Hesaplar ve planları program yöneticileri ve daha iyilik dışındaki yöneticiler tarafından tutulur ve yönetilir. SLM, 529'lar ve finansal koçluk hizmetleri, profesyonel veya amiral gemisi planında daha iyi bir 401 (k) ile paketlenmiş bir teklifin bir parçası olarak mevcuttur; Pro planında kullanım için ek ücretler geçerlidir, temel planda mevcut olmayan hizmetler.