Finansal Sağlık Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Filipinler

401(k)'yi yönetmek zordur. İşte bu nedenle Betterment at Work, işverenlerin yüksek kalitede 401(k) sunmasını kolaylaştırıyor. Devam eden idari destek ve yatırım yönetimi, özel plan tasarımı ve kolaylaştırılmış bordro entegrasyonlarından ağır işleri biz yapıyoruz, böylece siz bunu yapmak zorunda kalmazsınız. Betterment at Work'ün özelleştirilebilir portföyleri, kişiselleştirilmiş finansal rehberlik, harici hesaplara bağlanma yeteneği ve çeşitli tamamlayıcı servet oluşturma, tasarruf ve yatırım araçlarıyla çalışanlarınıza kullanımı kolay, güçlü bir yatırım ve emeklilik tasarruf çözümüne erişim sağlayın - hepsi erişilebilir mobil uygulamamız aracılığıyla. Betterment at Work ile 401(k)'niz, öğrenci kredisi ödemelerinde 401(k) eşleşmesi sunma gibi yeni özelliklerin yanı sıra Öğrenci Kredi Yönetimi, 529 Eğitim Tasarrufu ve 1:1 Finansal Koçluk gibi ek mali avantajlarla da geliştirilebilir. faydalar*. 401(k) ve finansal sağlık avantajlarının yanı sıra erişilebilir eğitim ve araçların bu modern karışımıyla Betterment at Work, finansal hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duydukları faydaları sağlarken mutlu çalışanları çekmenize ve elinizde tutmanıza yardımcı olabilir. *Öğrenci Kredisi Yönetimi, Betterment at Work ("SLM"), Spinwheel ortaklığıyla sağlanmaktadır. 529 hesap ve bunların planları, Betterment dışındaki program yöneticileri ve yöneticileri tarafından tutulmakta ve yönetilmektedir. SLM, 529'lar ve Finansal Koçluk hizmetleri yalnızca Pro veya Flagship planında Betterment 401(k) ile birlikte verilen paket teklifin parçası olarak mevcuttur; Pro planında kullanım için ek ücretler uygulanır, ancak Essential planında mevcut olmayan hizmetler.