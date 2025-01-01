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Finansal Sağlık Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Umman
Finansal sağlık yazılımı, kuruluşlara finansal sağlık programlarını uygulamak, yönetmek ve yönetmek için gerekli araçları sunar. Bu çözümler çalışanlara planlama, bütçeleme ve finansal stresi azaltmaya odaklanan finansal yönetim eğitimi sağlar. Finansal sağlık yazılımının temel özellikleri arasında bütçeleme araçları, oyunlaştırma, finansal hedef planlama, borç yönetimi ve para yönetimi koçluğu yer alır. Ek olarak, bu çözümler bütçe oluşturma, hedef belirleme ve harcamaları, varlıkları ve finansal yönetim ilerlemesini izlemeye yönelik araçlar sunar. Yazılım ayrıca şirketlerin çalışan bağlılığını, elde tutmayı ve üretkenliği artırmasına yardımcı olan raporlama ve analiz özelliklerini de içerir. İşletmeler, fiziksel, zihinsel ve finansal sağlığa hitap eden kapsamlı bir sağlıklı yaşam girişimi oluşturmak için finansal sağlık çözümlerini kurumsal sağlık yazılımıyla entegre edebilir. Her büyüklükteki, sektördeki ve departmandaki kuruluşlar bu çözümlerden yararlanabilir.
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Betterment
betterment.com
401(k)'yi yönetmek zordur. İşte bu nedenle Betterment at Work, işverenlerin yüksek kalitede 401(k) sunmasını kolaylaştırıyor. Devam eden idari destek ve yatırım yönetimi, özel plan tasarımı ve kolaylaştırılmış bordro entegrasyonlarından ağır işleri biz yapıyoruz, böylece siz bunu yapmak zorunda kalm...
Instant Financial
instant.co
Esnek çalışan ödeme çözümlerinin öncüsü olan Instant Financial, işletmelere finansal sağlık çözümleri sunarak çalışanların mali durumlarını kontrol altına almalarına ve istedikleri şekilde, istedikleri zaman ve istedikleri yerde ödeme almalarına olanak tanıyor. Kazanılan ücret erişimi, dijital çalış...
DailyPay
dailypay.com
Güvenebileceğiniz Talep Üzerine Ödeme. DailyPay™ ile Friday'le tanışın Visa® ön ödemeli kartı ve uygulaması Friday, en son teklifimizdir ve çalışanlara kazandıkları maaşlara anında, ücretsiz erişim olanağı sağlar. Çalışanların mali durumlarını kontrol altına almalarına yardımcı olmak için DailyPay'...
Branch app
branchapp.com
Şube, çalışan Amerikalıları güçlendirmek için işletmelerin ödemeleri hızlandırmasına yardımcı oluyor. İşletmeler, çalışanlara ödeme yapmanın daha uygun maliyetli, daha hızlı bir yolu ve kağıt çek ve maaş kartı maliyetlerini azaltmak için Şube'ye yöneliyor. Şube'ye kaydolan işçiler ve bağımsız yüklen...
SmartDollar
smartdollar.com
SmartDollar, Dave Ramsey'in sunduğu bir çalışanlara yönelik finansal sağlık programıdır. Çalışanlar bütçelemeyi, borçtan kurtulmayı, gelecek için tasarruf etmeyi ve güvenle emekli olmayı öğreniyor.
Earnin
earnin.com
Earnin avantajıyla çalışanlarınızı işe alın, elinizde tutun ve üretkenliğini artırın. Earnin, çalışanların çalışırken maaşlarına erişmelerini sağlayarak borçtan kaçınmalarına, faturalarını ödemelerine, gelecek için tasarruf etmelerine ve finansal stresi azaltmalarına yardımcı olmak için özel olarak ...
Brightside
gobrightside.com
Brightside, insanların acil nakit erişiminden kredi kartı borcunu konsolide etmeye ve öğrenci kredilerini yönetmeye kadar doğru para hamlelerini yapmalarına yardımcı oluyor.
MoneyWellth
moneywellth.com
MoneyWellth, kullanıcıların bebek sahibi olmaktan emeklilik planlamasına kadar önemli finansal konular hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olabilecek kapsamlı bir finansal uygulamadır. MoneyWellth'in, kullanıcıların kendileri için en önemli finansal konular hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olac...
Best Money Moves
bestmoneymoves.com
Best Money Moves, insanların finansal stresi ölçmelerine ve ardından finansal hayatlarını kontrol altına almak için bu stresi azaltmalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmış, mobil öncelikli bir hizmettir. Hizmet, işverenlere satılıyor ve onlar da bu hizmeti çalışanlarına ücretsiz bir çalışan avantaj...
Questis
questis.co
Questis, eksiksiz bir kişisel finans çözümü sunan bir iş gücü finansal güçlendirme şirketidir. Çalışanların finansal stresin temel nedenlerini çözmelerine yardımcı olarak ve finansal açıdan dayanıklı iş gücü yetiştirerek işletmelerin hayat değiştiren işverenler olmalarına yardımcı oluyoruz. Derin fi...
ZayZoom
zayzoon.com
ZayZoon, KOBİ'lere yönelik finansal güçlendirme platformudur. ZayZoon ile maaş günü nihayet bir düğmeye basılarak geliyor. İşverenler için ücretsizdir ve uygulanması yalnızca 30 dakika sürer. Ancak çalışanlar diledikleri zaman ödeme almak için ZayZoon'u kullanabilirler. Platform ayrıca çalışanların ...
OrbisPay
orbispay.me
OrbisPay, çalışanların maaş çeklerinden önce kazançlarına anında erişmelerine olanak tanıyan bir Talep Üzerine Ücret™ çözümü sunuyor. Herkesin faturalarını, kirasını ödemek ve acil durum masraflarını karşılamak için kazandığı paraya erişebilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz, ...
BrightDime
brightdime.com
BrightDime, şirketinizin bugün finansal sağlık konusunda başarılı olması için ihtiyaç duyduğu her şeyi sunar.
Savology
savology.com
Savology'nin modern finansal sağlık yardımı, kişiselleştirilmiş finansal planlama, koçluk ve eğitim aracılığıyla çalışanların hayatlarında aslında bir fark yaratıyor. İşverenler, Savology ile ortaklık kurarak çalışanlarına kapsamlı bir mali plan, mali sağlık puanları ve karne, uygulanabilir sonraki ...
Your Money Line
yourmoneyline.com
Money Line'ınız, sınırsız 1:1 insani para koçluğu, birinci sınıf eğitim ve yapay zeka destekli yazılım sunan, çalışanların (ve onların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin) endişesiz finansal yaşamlar yaşamasını sağlayan, çalışanlara yönelik finansal sağlık avantajıdır. Money Line, çalışanların en kişi...