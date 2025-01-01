Finansal Hizmetler CRM - En Popüler Uygulamalar

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Finansal Hizmetler Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) yazılımı, tüm müşteri odaklı etkinlikleri yönetmek için merkezi bir platform sunar. Geleneksel bankalar, hedge fonları, yatırım bankaları ve sigorta şirketleri gibi kurumlar bu yazılımı müşteri ilişkilerini kurmak, beslemek ve geliştirmek için kullanırlar. Müşteriler iş büyümesi için gerekli olduğundan, güçlü müşteri ilişkileri finansal hizmetler sektöründeki başarı için çok önemlidir. Bu alandaki profesyoneller, müşteri erişimini kolaylaştırmak, belgeleri yönetmek, hesapları analiz etmek, toplantıları planlamak, satış boru hatlarını sürdürmek, KYC doğrulaması yapmak ve çok daha fazlasını yapmak için CRM yazılımı kullanır.
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Wealthbox
wealthbox.com
Wealthbox, finansal danışmanlar için müşteri ilişkileri ve iş akışlarını yönetmeye yönelik bir CRM platformudur.
Affinity
affinity.co
Affinity, ilişki odaklı endüstriler için geliştirilmiş bir veri yönetim platformudur. E-posta ve takvim gibi kaynaklardan veri toplayarak ilişkileri yönetmeyi kolaylaştırır.
Creatio
creatio.com
Creatio, iş akışlarını otomatikleştiren ve CRM çözümleri sunan kodsuz bir platformdur. Müşterilere ve çalışanlara yönelik deneyimleri iyileştirir.
Maximizer
maximizer.com
Maximizer, satış ekipleri için geliştirilmiş bir CRM çözümüdür. Müşteri etkileşimlerini yönetmeyi, süreçleri standartlaştırmayı ve veri analizi yapmayı sağlar.
Hubly
myhubly.com
Hubly, finans danışmanlık firmalarının müşteri deneyimini geliştirmek için iş akışlarını yönetmeyi ve otomatikleştirmeyi sağlayan bir yazılımdır.
NMI
nmi.com
NMI, işletmelere çeşitli ödeme yöntemlerini destekleyen ve muhasebe yazılımlarıyla entegre olan güvenli bir ödeme çözümüdür.
LeadCenter.AI
leadcenter.ai
LeadCenter.AI, finansal danışmanların satış ve pazarlama süreçlerini otomatik hale getirerek potansiyel müşterileri müşteriye dönüştürmeyi kolaylaştıran bir platformdur.
TaskSuite
tasksuite.com
TaskSuite, kredi yönetimini kolaylaştıran bulut tabanlı bir çözümdür. Kredi süreçlerini otomatikleştirir ve özelleştirme seçenekleri sunar.
4Degrees
4degrees.ai
4Degrees, profesyonel ağlarınızı yönetmenize yardımcı olan akıllı ilişki ve iş yönetimi araçları sunan bir CRM uygulamasıdır.
Datasite
datasite.com
Datasite, finansal işlemlerin yönetimi için güvenli bir sanal veri odasıdır. İşbirliği yaparak durum tespiti süreçlerini kolaylaştırır.
Dasseti
dasseti.com
Dasseti, yatırım süreçlerini veri toplama, analiz ve raporlama ile destekleyen bir yazılım platformudur. ESG verilerini toplama ve yatırımcı ilişkilerini geliştirme imkanı sunar.
Identifee
identifee.com
Identifee, finansal hizmetler için etkileşim platformudur. Otomatik veri analizi ve küçük eğitimlerle bağlı bir deneyim sunar.
Finpace
finpace.com
Finpace, finans danışmanlığı ekipleri için uyum odaklı otomasyon yazılımları geliştirir, iş akışlarını otomatikleştirir ve zaman israfını önler.
Zapflow
zapflow.com
Zapflow, profesyonel yatırımcılar için anlaşma akışı, portföy yönetimi ve bağış toplama süreçlerini kolaylaştıran bir yazılım platformudur.
Altvia
altvia.com
Altvia, özel sermaye şirketlerinin bağış toplama süreçlerini yönetmelerine yardımcı olan veri ve iş akışlarını merkezileştiren bir platformdur.