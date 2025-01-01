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Finansal Hizmetler CRM
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Finansal Hizmetler CRM - En Popüler Uygulamalar

Finansal Hizmetler Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) yazılımı, tüm müşteri odaklı etkinlikleri yönetmek için merkezi bir platform sunar. Geleneksel bankalar, hedge fonları, yatırım bankaları ve sigorta şirketleri gibi kurumlar bu yazılımı müşteri ilişkilerini kurmak, beslemek ve geliştirmek için kullanırlar. Müşteriler iş büyümesi için gerekli olduğundan, güçlü müşteri ilişkileri finansal hizmetler sektöründeki başarı için çok önemlidir. Bu alandaki profesyoneller, müşteri erişimini kolaylaştırmak, belgeleri yönetmek, hesapları analiz etmek, toplantıları planlamak, satış boru hatlarını sürdürmek, KYC doğrulaması yapmak ve çok daha fazlasını yapmak için CRM yazılımı kullanır.

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Wealthbox

Wealthbox

wealthbox.com

Wealthbox, finansal danışmanlar için müşteri ilişkileri ve iş akışlarını yönetmeye yönelik bir CRM platformudur.

Affinity

Affinity

affinity.co

Affinity, ilişki odaklı endüstriler için geliştirilmiş bir veri yönetim platformudur. E-posta ve takvim gibi kaynaklardan veri toplayarak ilişkileri yönetmeyi kolaylaştırır.

Creatio

Creatio

creatio.com

Creatio, iş akışlarını otomatikleştiren ve CRM çözümleri sunan kodsuz bir platformdur. Müşterilere ve çalışanlara yönelik deneyimleri iyileştirir.

Maximizer

Maximizer

maximizer.com

Maximizer, satış ekipleri için geliştirilmiş bir CRM çözümüdür. Müşteri etkileşimlerini yönetmeyi, süreçleri standartlaştırmayı ve veri analizi yapmayı sağlar.

Hubly

Hubly

myhubly.com

Hubly, finans danışmanlık firmalarının müşteri deneyimini geliştirmek için iş akışlarını yönetmeyi ve otomatikleştirmeyi sağlayan bir yazılımdır.

NMI

NMI

nmi.com

NMI, işletmelere çeşitli ödeme yöntemlerini destekleyen ve muhasebe yazılımlarıyla entegre olan güvenli bir ödeme çözümüdür.

LeadCenter.AI

LeadCenter.AI

leadcenter.ai

LeadCenter.AI, finansal danışmanların satış ve pazarlama süreçlerini otomatik hale getirerek potansiyel müşterileri müşteriye dönüştürmeyi kolaylaştıran bir platformdur.

TaskSuite

TaskSuite

tasksuite.com

TaskSuite, kredi yönetimini kolaylaştıran bulut tabanlı bir çözümdür. Kredi süreçlerini otomatikleştirir ve özelleştirme seçenekleri sunar.

4Degrees

4Degrees

4degrees.ai

4Degrees, profesyonel ağlarınızı yönetmenize yardımcı olan akıllı ilişki ve iş yönetimi araçları sunan bir CRM uygulamasıdır.

Datasite

Datasite

datasite.com

Datasite, finansal işlemlerin yönetimi için güvenli bir sanal veri odasıdır. İşbirliği yaparak durum tespiti süreçlerini kolaylaştırır.

Dasseti

Dasseti

dasseti.com

Dasseti, yatırım süreçlerini veri toplama, analiz ve raporlama ile destekleyen bir yazılım platformudur. ESG verilerini toplama ve yatırımcı ilişkilerini geliştirme imkanı sunar.

Identifee

Identifee

identifee.com

Identifee, finansal hizmetler için etkileşim platformudur. Otomatik veri analizi ve küçük eğitimlerle bağlı bir deneyim sunar.

Finpace

Finpace

finpace.com

Finpace, finans danışmanlığı ekipleri için uyum odaklı otomasyon yazılımları geliştirir, iş akışlarını otomatikleştirir ve zaman israfını önler.

Zapflow

Zapflow

zapflow.com

Zapflow, profesyonel yatırımcılar için anlaşma akışı, portföy yönetimi ve bağış toplama süreçlerini kolaylaştıran bir yazılım platformudur.

Altvia

Altvia

altvia.com

Altvia, özel sermaye şirketlerinin bağış toplama süreçlerini yönetmelerine yardımcı olan veri ve iş akışlarını merkezileştiren bir platformdur.

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