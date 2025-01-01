Finansal Araştırma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Finansal araştırma yazılımı, portföy yöneticilerine ve yatırım uzmanlarına yatırım kararlarını bilgilendirmek için ilgili verileri bulma, sıralama ve analiz etmede yardımcı olur. Bu araçlar arasında arama işlevleri, en son finansal piyasa bilgilerine erişim ve finansal hizmetler profesyonellerini araştırma ve analizlerinde desteklemek için tasarlanmış çeşitli özellikler bulunmaktadır. Finansal araştırma yazılımının temel amacı analistlere ve yatırımcılara temel belgelere, tahminlere, pazar haberlerine ve finansal tablolara kolay erişim sağlamaktır. Bu kategorideki birçok çözüm ayrıca özel raporlama, risk analizi, stok taraması ve grafik araçları sunmaktadır. Bu yazılım, yatırım uzmanlarının kapsamlı veri setlerine ve analitik araçlara erişim sağlayarak portföy seçimi için hayati önem taşıyan analitik ve pazar değerlendirmelerini yönetmelerini sağlar. Analistler ve finans uzmanları bu çözümleri piyasa trendleri hakkında bilgi sahibi olmak, tahmin yapmak, yatırım tavsiyesi vermek ve yatırım stratejilerini geliştirmek için kullanırlar.
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TradingView
tradingview.com
TradingView, kullanıcıların finansal piyasaları analiz etmelerine ve ticaret yapmalarına olanak tanıyan bir grafik ve sosyal platformdur.
Koyfin
koyfin.com
Koyfin, finansal danışmanlar için portföy izleme, analiz, müşteri önerileri ve hisse senedi araştırma araçları sunan modern bir analitik platformdur.
PitchBook
pitchbook.com
PitchBook, finans uzmanlarına özel piyasa verisi sağlayarak yatırım fırsatlarını keşfetmelerine ve yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.
YCharts
ycharts.com
YCharts, finansal verileri analiz etmek ve görselleştirmek için özelleştirilebilir araçlar sunan bir yatırım araştırma platformudur.
Deepvue
deepvue.com
Deepvue, kullanıcıların hisse senetlerini analiz etmeleri ve ticaret stratejileri oluşturmaları için araçlar sunan kapsamlı bir ticaret platformudur.
Nasdaq
nasdaq.com
NASDAQ uygulaması, kullanıcılara hisse senedi fiyatları, piyasa trendleri ve finansal haberleri gerçek zamanlı olarak sunarak yatırım deneyimlerini geliştirmeyi amaçlar.
FactSet
factset.com
FactSet, yatırımcılar ve analistler için finansal risk yönetimi ve analiz araçları sunan bir platformdur.
Quartr
quartr.com
Quartr, 12,000'den fazla kamu şirketinden canlı bilgiler ve analizler sunan bir finansal platformdur. Profesyoneller için kolay erişim sağlar.
OpenBB
openbb.co
OpenBB, finansal analiz ve araştırma için AI destekli bir platformdur. Kullanıcıların veri analizi yapmasını ve özel araçları entegre etmesini sağlar.
QuantConnect
quantconnect.com
QuantConnect, bulut tabanlı bir algoritmik ticaret platformudur. Kullanıcılar, farklı varlık sınıfları için ticaret stratejileri geliştirebilir ve test edebilir.
Coinseeker.co
coinseeker.co
Coinseeker.co, kripto ve blockchain şirketleri için fonlama turlarını tespit etmeye yardımcı olan AI odaklı bir veri toplama platformudur.
Grata
grata.com
Grata, yatırımcıların özel şirketleri keşfetmelerine ve onlarla etkileşime geçmelerine yardımcı olan bir iş geliştirme platformudur.
AlphaSense
alpha-sense.com
Alphasense, iş kararlarını desteklemek için piyasa istihbaratı sunan, içerik ve verileri hızlıca analiz eden bir platformdur.
BeyondIRR
beyondirr.com
BeyondIRR, yatırım uzmanlarına piyasa, yatırım ürünleri ve portföyler hakkında teknoloji destekli bilgi sunarak daha iyi hizmet vermelerini sağlar.
StockInsights AI
stockinsights.ai
StockInsights AI, yatırımcıların halka açık şirket belgelerini analiz etmesine yardımcı olan AI tabanlı bir araştırma aracıdır.
Profit.com
profit.com
Profit.com, kullanıcıların ticaret yapmasını kolaylaştıran, gerçek zamanlı piyasa verileri ve analiz sunan bir ticaret platformudur.
Quill AI
quillai.com
Quill AI, finansal belgeleri analiz eder, SEC uyarıları getirir ve şirketlere özgü finansal modeller oluşturur.
Hebbia
hebbia.ai
Hebbia, kullanıcıların hızlı ve doğru yanıtlar bulmasına yardımcı olan yapay zeka destekli bir arama motorudur. Veri analizi ve belge yönetimi için tasarlanmıştır.
Stockpulse
stockpulse.ai
Stockpulse, finans haberleri ve sosyal medya verilerini analiz ederek yatırımcılar için bilgi sağlayan bir yapay zeka tabanlı uygulamadır.
Finbox
finbox.com
Finbox, yatırımcılara hisse senedi araştırması ve yönetimi için araçlar sunarak bilinçli yatırım kararları almalarına yardımcı olan bir platformdur.
Streamlined Finance
streamlined.finance
Streamlined Finance, bireysel yatırımcılara ve profesyonellere bilgi sağlayarak hisse senetleri, ETF'ler, kripto paralar ve daha fazlası hakkında analiz yapma olanağı sunar.
Consumer Edge
consumer-edge.com
Consumer Edge, küresel ticaret geliri verilerini sağlayarak işletmelere tüketici pazar istihbaratını kullanma imkanı sunan bir uygulamadır.
Tradepost.ai
tradepost.ai
Tradepost.ai, kullanıcıların finansal verileri analiz etmesine ve bilinçli yatırım kararları almasına yardımcı olan AI destekli bir platformdur.
Dealroom.co
dealroom.co
Dealroom.co, girişimler, yenilikler ve yatırım stratejileri hakkında global veri sağlayan bir platformdur.
Gain.pro
gain.pro
Gain.pro, özel piyasalara yönelik derinlemesine bilgi sunan, kullanıcı dostu bir platformdur. Özel şirketler, yatırımcılar ve sektörler hakkında veri sağlar.
Synaptic
synaptic.com
Synaptic, yatırımcılara alternatif verilere dayalı şirket bilgisi sunan, kod gerektirmeyen bir platformdur. Verileri analiz ederek yatırım araştırmalarını kolaylaştırır.
Countercyclical
countercyclical.io
Countercyclical, yatırım araştırma ve değerleme platformu olarak, ekiplerin sermaye piyasalarında gizli değerleri keşfetmesine yardımcı olur.
AlphaResearch
alpharesearch.io
AlphaResearch, yatırımcıların düzensiz metinlerden ve finansal belgelerden bilgi çıkarmasını kolaylaştıran bir araştırma platformudur.
Aiera
aiera.com
Aiera, Wall Street etkinliklerini gerçek zamanlı izleyen ve arama yapan bir platformdur. Kullanıcılar, transkripsiyon ve ses kaydı ile içeriklere erişim sağlar.
PrivCo
privco.com
PrivCo, ABD'deki özel şirketlerin finansal sağlık ve pazar durumu hakkında derinlemesine bilgi ve analiz sunan kapsamlı bir veri platformudur.
EILLA
eilla.ai
Eilla, M&A, VC ve PE işlemlerini otomatikleştirip verimliliği artırarak karmaşık kararları destekleyen bir yapay zeka platformudur.
Growjo
growjo.com
Growjo, dünya genelindeki büyüyen şirketleri takip eden ve pazar analizleri ile veri sağlayan bir platformdur.
Valutico
valutico.com
Valutico, şirket değerlemesini basitleştiren bir yazılımdır. Kullanıcılara çeşitli değerleme yöntemleri ve güvenli veri analizi imkanı sunar.
Inven
inven.ai
Inven, kullanıcılara potansiyel birleşme ve satın alma hedeflerini hızlıca bulmalarında yardımcı olan AI destekli bir araştırma aracıdır.
Tegus
tegus.com
Tegus, yatırımcılar ve şirketler için araştırma araçları ve verileri sunarak piyasa trendleri ve şirket performansı hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olan bir platformdur.
Databento
databento.com
Databento, kurumsal düzeyde finansal verilere hızlı ve basit erişim sağlayarak kullanıcıların gerçek zamanlı ve tarihsel piyasa verilerini yönetmelerine olanak tanır.
BlueGamma
bluegamma.io
Finans ekipleri için EURIBOR, SONIA ve SOFR eğrilerini indirmeye yönelik kolay kullanım sunan bir piyasa veri platformudur.
MarktoMarket
marktomarket.io
MarktoMarket, M&A uzmanlarının özel şirket verilerine erişimini sağlayan bir veri ve analiz platformudur.
Doceo
doceo.tv
Doceo uygulaması, yatırım yönetiminden düzenli güncellemeleri kısa analitik videolarla sağlayarak perakende yatırımcılara şeffaflık sunar.
Standard Metrics
standardmetrics.io
Standard Metrics, girişimler ile yatırımcılar arasında finansal şeffaflık sağlayan otomatik bir veri platformudur.
Cyndx
cyndx.com
Cyndx, AI ve makine öğrenimi kullanarak benzer şirketleri belirleyen bir anlaşma arama ve keşif platformudur.
Sourcescrub
sourcescrub.com
Sourcescrub, yatırım ve M&A ekipleri için özel piyasalarda hedefleri bulmak, takip etmek ve etkileşime geçmek amacıyla bilgi kaynaklarını bir araya getiren bir platformdur.
Dasseti
dasseti.com
Dasseti, yatırım süreçlerini veri toplama, analiz ve raporlama ile destekleyen bir yazılım platformudur. ESG verilerini toplama ve yatırımcı ilişkilerini geliştirme imkanı sunar.
Jacobi
jacobistrategies.com
Jacobi, çok varlıklı yatırım süreçlerini yönetmek için özelleştirilebilir bulut tabanlı bir platform sunar. Portföy tasarımı, analizi ve müşteri etkileşimi sağlar.
Kwanti
kwanti.com
Kwanti, finansal danışmanlar ve yatırım yöneticileri için portföy analitiği sunan, kullanıcı dostu bir web uygulamasıdır.