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Finansal Araştırma Yazılımı
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Finansal Araştırma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Finansal araştırma yazılımı, portföy yöneticilerine ve yatırım uzmanlarına yatırım kararlarını bilgilendirmek için ilgili verileri bulma, sıralama ve analiz etmede yardımcı olur. Bu araçlar arasında arama işlevleri, en son finansal piyasa bilgilerine erişim ve finansal hizmetler profesyonellerini araştırma ve analizlerinde desteklemek için tasarlanmış çeşitli özellikler bulunmaktadır. Finansal araştırma yazılımının temel amacı analistlere ve yatırımcılara temel belgelere, tahminlere, pazar haberlerine ve finansal tablolara kolay erişim sağlamaktır. Bu kategorideki birçok çözüm ayrıca özel raporlama, risk analizi, stok taraması ve grafik araçları sunmaktadır. Bu yazılım, yatırım uzmanlarının kapsamlı veri setlerine ve analitik araçlara erişim sağlayarak portföy seçimi için hayati önem taşıyan analitik ve pazar değerlendirmelerini yönetmelerini sağlar. Analistler ve finans uzmanları bu çözümleri piyasa trendleri hakkında bilgi sahibi olmak, tahmin yapmak, yatırım tavsiyesi vermek ve yatırım stratejilerini geliştirmek için kullanırlar.

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TradingView

TradingView

tradingview.com

TradingView, kullanıcıların finansal piyasaları analiz etmelerine ve ticaret yapmalarına olanak tanıyan bir grafik ve sosyal platformdur.

Koyfin

Koyfin

koyfin.com

Koyfin, finansal danışmanlar için portföy izleme, analiz, müşteri önerileri ve hisse senedi araştırma araçları sunan modern bir analitik platformdur.

PitchBook

PitchBook

pitchbook.com

PitchBook, finans uzmanlarına özel piyasa verisi sağlayarak yatırım fırsatlarını keşfetmelerine ve yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.

YCharts

YCharts

ycharts.com

YCharts, finansal verileri analiz etmek ve görselleştirmek için özelleştirilebilir araçlar sunan bir yatırım araştırma platformudur.

Deepvue

Deepvue

deepvue.com

Deepvue, kullanıcıların hisse senetlerini analiz etmeleri ve ticaret stratejileri oluşturmaları için araçlar sunan kapsamlı bir ticaret platformudur.

Nasdaq

Nasdaq

nasdaq.com

NASDAQ uygulaması, kullanıcılara hisse senedi fiyatları, piyasa trendleri ve finansal haberleri gerçek zamanlı olarak sunarak yatırım deneyimlerini geliştirmeyi amaçlar.

FactSet

FactSet

factset.com

FactSet, yatırımcılar ve analistler için finansal risk yönetimi ve analiz araçları sunan bir platformdur.

Quartr

Quartr

quartr.com

Quartr, 12,000'den fazla kamu şirketinden canlı bilgiler ve analizler sunan bir finansal platformdur. Profesyoneller için kolay erişim sağlar.

OpenBB

OpenBB

openbb.co

OpenBB, finansal analiz ve araştırma için AI destekli bir platformdur. Kullanıcıların veri analizi yapmasını ve özel araçları entegre etmesini sağlar.

QuantConnect

QuantConnect

quantconnect.com

QuantConnect, bulut tabanlı bir algoritmik ticaret platformudur. Kullanıcılar, farklı varlık sınıfları için ticaret stratejileri geliştirebilir ve test edebilir.

Coinseeker.co

Coinseeker.co

coinseeker.co

Coinseeker.co, kripto ve blockchain şirketleri için fonlama turlarını tespit etmeye yardımcı olan AI odaklı bir veri toplama platformudur.

Grata

Grata

grata.com

Grata, yatırımcıların özel şirketleri keşfetmelerine ve onlarla etkileşime geçmelerine yardımcı olan bir iş geliştirme platformudur.

AlphaSense

AlphaSense

alpha-sense.com

Alphasense, iş kararlarını desteklemek için piyasa istihbaratı sunan, içerik ve verileri hızlıca analiz eden bir platformdur.

BeyondIRR

BeyondIRR

beyondirr.com

BeyondIRR, yatırım uzmanlarına piyasa, yatırım ürünleri ve portföyler hakkında teknoloji destekli bilgi sunarak daha iyi hizmet vermelerini sağlar.

StockInsights AI

StockInsights AI

stockinsights.ai

StockInsights AI, yatırımcıların halka açık şirket belgelerini analiz etmesine yardımcı olan AI tabanlı bir araştırma aracıdır.

Profit.com

Profit.com

profit.com

Profit.com, kullanıcıların ticaret yapmasını kolaylaştıran, gerçek zamanlı piyasa verileri ve analiz sunan bir ticaret platformudur.

Quill AI

Quill AI

quillai.com

Quill AI, finansal belgeleri analiz eder, SEC uyarıları getirir ve şirketlere özgü finansal modeller oluşturur.

Hebbia

Hebbia

hebbia.ai

Hebbia, kullanıcıların hızlı ve doğru yanıtlar bulmasına yardımcı olan yapay zeka destekli bir arama motorudur. Veri analizi ve belge yönetimi için tasarlanmıştır.

Stockpulse

Stockpulse

stockpulse.ai

Stockpulse, finans haberleri ve sosyal medya verilerini analiz ederek yatırımcılar için bilgi sağlayan bir yapay zeka tabanlı uygulamadır.

Finbox

Finbox

finbox.com

Finbox, yatırımcılara hisse senedi araştırması ve yönetimi için araçlar sunarak bilinçli yatırım kararları almalarına yardımcı olan bir platformdur.

Streamlined Finance

Streamlined Finance

streamlined.finance

Streamlined Finance, bireysel yatırımcılara ve profesyonellere bilgi sağlayarak hisse senetleri, ETF'ler, kripto paralar ve daha fazlası hakkında analiz yapma olanağı sunar.

Consumer Edge

Consumer Edge

consumer-edge.com

Consumer Edge, küresel ticaret geliri verilerini sağlayarak işletmelere tüketici pazar istihbaratını kullanma imkanı sunan bir uygulamadır.

Tradepost.ai

Tradepost.ai

tradepost.ai

Tradepost.ai, kullanıcıların finansal verileri analiz etmesine ve bilinçli yatırım kararları almasına yardımcı olan AI destekli bir platformdur.

Dealroom.co

Dealroom.co

dealroom.co

Dealroom.co, girişimler, yenilikler ve yatırım stratejileri hakkında global veri sağlayan bir platformdur.

Gain.pro

Gain.pro

gain.pro

Gain.pro, özel piyasalara yönelik derinlemesine bilgi sunan, kullanıcı dostu bir platformdur. Özel şirketler, yatırımcılar ve sektörler hakkında veri sağlar.

Synaptic

Synaptic

synaptic.com

Synaptic, yatırımcılara alternatif verilere dayalı şirket bilgisi sunan, kod gerektirmeyen bir platformdur. Verileri analiz ederek yatırım araştırmalarını kolaylaştırır.

Countercyclical

Countercyclical

countercyclical.io

Countercyclical, yatırım araştırma ve değerleme platformu olarak, ekiplerin sermaye piyasalarında gizli değerleri keşfetmesine yardımcı olur.

AlphaResearch

AlphaResearch

alpharesearch.io

AlphaResearch, yatırımcıların düzensiz metinlerden ve finansal belgelerden bilgi çıkarmasını kolaylaştıran bir araştırma platformudur.

Aiera

Aiera

aiera.com

Aiera, Wall Street etkinliklerini gerçek zamanlı izleyen ve arama yapan bir platformdur. Kullanıcılar, transkripsiyon ve ses kaydı ile içeriklere erişim sağlar.

PrivCo

PrivCo

privco.com

PrivCo, ABD'deki özel şirketlerin finansal sağlık ve pazar durumu hakkında derinlemesine bilgi ve analiz sunan kapsamlı bir veri platformudur.

EILLA

EILLA

eilla.ai

Eilla, M&A, VC ve PE işlemlerini otomatikleştirip verimliliği artırarak karmaşık kararları destekleyen bir yapay zeka platformudur.

Growjo

Growjo

growjo.com

Growjo, dünya genelindeki büyüyen şirketleri takip eden ve pazar analizleri ile veri sağlayan bir platformdur.

Valutico

Valutico

valutico.com

Valutico, şirket değerlemesini basitleştiren bir yazılımdır. Kullanıcılara çeşitli değerleme yöntemleri ve güvenli veri analizi imkanı sunar.

Inven

Inven

inven.ai

Inven, kullanıcılara potansiyel birleşme ve satın alma hedeflerini hızlıca bulmalarında yardımcı olan AI destekli bir araştırma aracıdır.

Tegus

Tegus

tegus.com

Tegus, yatırımcılar ve şirketler için araştırma araçları ve verileri sunarak piyasa trendleri ve şirket performansı hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olan bir platformdur.

Databento

Databento

databento.com

Databento, kurumsal düzeyde finansal verilere hızlı ve basit erişim sağlayarak kullanıcıların gerçek zamanlı ve tarihsel piyasa verilerini yönetmelerine olanak tanır.

BlueGamma

BlueGamma

bluegamma.io

Finans ekipleri için EURIBOR, SONIA ve SOFR eğrilerini indirmeye yönelik kolay kullanım sunan bir piyasa veri platformudur.

MarktoMarket

MarktoMarket

marktomarket.io

MarktoMarket, M&A uzmanlarının özel şirket verilerine erişimini sağlayan bir veri ve analiz platformudur.

Doceo

Doceo

doceo.tv

Doceo uygulaması, yatırım yönetiminden düzenli güncellemeleri kısa analitik videolarla sağlayarak perakende yatırımcılara şeffaflık sunar.

Standard Metrics

Standard Metrics

standardmetrics.io

Standard Metrics, girişimler ile yatırımcılar arasında finansal şeffaflık sağlayan otomatik bir veri platformudur.

Cyndx

Cyndx

cyndx.com

Cyndx, AI ve makine öğrenimi kullanarak benzer şirketleri belirleyen bir anlaşma arama ve keşif platformudur.

Sourcescrub

Sourcescrub

sourcescrub.com

Sourcescrub, yatırım ve M&A ekipleri için özel piyasalarda hedefleri bulmak, takip etmek ve etkileşime geçmek amacıyla bilgi kaynaklarını bir araya getiren bir platformdur.

Dasseti

Dasseti

dasseti.com

Dasseti, yatırım süreçlerini veri toplama, analiz ve raporlama ile destekleyen bir yazılım platformudur. ESG verilerini toplama ve yatırımcı ilişkilerini geliştirme imkanı sunar.

Jacobi

Jacobi

jacobistrategies.com

Jacobi, çok varlıklı yatırım süreçlerini yönetmek için özelleştirilebilir bulut tabanlı bir platform sunar. Portföy tasarımı, analizi ve müşteri etkileşimi sağlar.

Kwanti

Kwanti

kwanti.com

Kwanti, finansal danışmanlar ve yatırım yöneticileri için portföy analitiği sunan, kullanıcı dostu bir web uygulamasıdır.

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