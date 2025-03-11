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Finansal Danışmanlık Sağlayıcıları
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Finansal Danışmanlık Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar

Finansal danışmanlık firmaları, işletmelere finansal stratejilerini geliştirmek, prosedürleri kolaylaştırmak ve sonuçta geliri artırmak için uzman finansal rehberlik sunar. Finansal manzaraya ilişkin derin bir anlayışa sahip olan bu danışmanlar, işletmelerin parasal yönlerini titizlikle inceleyerek iç paydaşların gözünden kaçabilecek değerli bilgiler sunar. İşletmeler genellikle yavaş büyüme dönemlerinde veya belirsizliklerle karşı karşıya kaldıklarında finansal danışmanlarla çalışırlar. Tipik olarak bu danışmanlar bir şirketin finans müdürü veya ilgili bir yönetici ile yakın işbirliği içinde çalışırlar. Bazıları bağımsız firmalar bünyesinde faaliyet gösterirken, diğerleri muhasebe firmaları veya daha büyük danışmanlık kuruluşlarına bağlıdır.

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Paro.ai

Paro.ai

paro.ai

Paro.ai, işletmeleri serbest finans uzmanlarıyla eşleştirerek finansal proje ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlar.

Wolters Kluwer

Wolters Kluwer

wolterskluwer.com

Wolters Kluwer uygulaması, sağlık, yasal ve finans alanlarında profesyonellere etkin çözümler sunarak bilgi ve süreçleri kolaylaştırır.

Zeni

Zeni

zeni.ai

Zeni, yeni başlayanlar için AI destekli finansal yönetim platformudur; defter tutma, vergi, bordro gibi hizmetleri tek bir noktada sunar.

Fincent

Fincent

fincent.com

Finent, defter tutma, vergi dosyalama, faturalama ve harcama takibi gibi finansal yönetim süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur.

KPMG Spark

KPMG Spark

kpmgspark.com

KPMG Spark, çevrimiçi defter tutma, vergi hazırlama, faturalandırma ve gider takibi gibi finansal yönetim hizmetleri sunar.

Rehmann

Rehmann

rehmann.com

Rehmann uygulaması, finansal yönetim, analiz ve muhasebe hizmetlerini kolaylaştırarak bireyler ve işletmelere kapsamlı çözümler sunmaktadır.

Bench Accounting

Bench Accounting

bench.co

Bench, küçük işletmelerin muhasebesini yapar. Uzman muhasebeciler, aylık finansal raporları hazırlar ve sorularınıza 1 iş günü içinde yanıt verir.

Ivory Consulting

Ivory Consulting

ivorycc.com

Ivory Consulting uygulaması, ekipman finansmanı sektörüne yönelik ekipman kiralama ve kredi yazılımları ile danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

American Century Investments

American Century Investments

americancentury.com

American Century Investments uygulaması, yatırım analizi, portföy yönetimi ve sürdürülebilirlik faktörleriyle etkili yatırım yönetimi sunmaktadır.

ProjectionHub

ProjectionHub

projectionhub.com

ProjectionHub, işletmelerin finansal projeksiyonlar oluşturmasına yardımcı olan bir finansal planlama aracıdır.

RevOptimal

RevOptimal

revoptimal.com

RevOptimal, ekiplerin geliri artırmak için verilerden yararlanmasına yardımcı olur. Öncelikle ideal müşteri profilinizi izole etmek ve yüksek potansiyelli, yüksek niyetli potansiyel müşterilerin bir listesini geliştirmek için ekibinizle birlikte çalışıyoruz. Daha sonra ekibinizi hedeflenen alıcı adaylarını sabit bir tempoyla besliyoruz. Son olarak, neyin işe yarayıp neyin yaramadığını belirlemek için etkileşimli kontrol panellerindeki performansınızı ölçüyoruz. Veri uzmanlığımızın stratejinizi bir sonraki seviyeye taşımasına izin verin.

LBMC

LBMC

lbmc.com

LBMC, hem işletmeler hem de yüksek net servete sahip bireyler için muhasebe ve finans, insan kaynakları, teknoloji, risk ve bilgi güvenliği ve servet danışmanlığı hizmetleri sunan profesyonel bir hizmet firmasıdır. Geniş yelpazedeki danışmanlık ve iş danışmanlığı teklifleri, farklı bir müşteri tabanının ihtiyaçlarına odaklanmak üzere tasarlandı.

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Finansal Danışmanlık Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog