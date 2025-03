Finansal Danışmanlık Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar - Uganda

Zeni

Zeni, yüksek hızda karar almayı destekleyen, startup'lara yönelik yapay zeka destekli ilk finans danışmanıdır. Zeni'nin akıllı defter tutma, muhasebe, vergi ve CFO hizmetleri sayesinde yeni kurulan şirketler, Zeni Kontrol Paneli aracılığıyla gerçek zamanlı finansal bilgilere erişebilir ve finans uzmanlarından oluşan bir ekip, her finans fonksiyonunu sabit bir aylık ücret karşılığında (günlük defter tutma, yıllık vergiler, faturalar) yönetebilir. ödeme ve faturalandırma, finansal planlama ve analiz, bordro yönetimi ve daha fazlası. Zeni bir B Serisi fintech şirketidir ve bugüne kadar Elevation Capital, Saama Capital, Amit Singhal, Sierra Ventures, SVB Financial Group, Think Investments, Liquid 2 Ventures, Dragon Capital, Firebolt Ventures, Twin Ventures ve çeşitli şirketlerden 47,5 milyon dolar topladı. melek yatırımcılar.