Finansal Danışmanlık Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar - Sierra Leone

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Finansal danışmanlık firmaları, işletmelere finansal stratejilerini geliştirmek, prosedürleri kolaylaştırmak ve sonuçta geliri artırmak için uzman finansal rehberlik sunar. Finansal manzaraya ilişkin derin bir anlayışa sahip olan bu danışmanlar, işletmelerin parasal yönlerini titizlikle inceleyerek iç paydaşların gözünden kaçabilecek değerli bilgiler sunar. İşletmeler genellikle yavaş büyüme dönemlerinde veya belirsizliklerle karşı karşıya kaldıklarında finansal danışmanlarla çalışırlar. Tipik olarak bu danışmanlar bir şirketin finans müdürü veya ilgili bir yönetici ile yakın işbirliği içinde çalışırlar. Bazıları bağımsız firmalar bünyesinde faaliyet gösterirken, diğerleri muhasebe firmaları veya daha büyük danışmanlık kuruluşlarına bağlıdır.
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Bench Accounting
bench.co
Bench küçük işletme kitaplarınızı sizin için yapar. Sizi şirket içi muhasebecilerimizden birine bağlayacağız. Daha sonra aylık ve yıl sonu mali tablolarınızı hazırlayacaklar, böylece sizin bunu yapmanıza gerek kalmayacak. Sadece size özel muhasebeciler: Gerçek insanlar. Mükemmel kitaplar. Muhasebe ekibiniz her ay banka hesap özetlerini alır, işlemleri sınıflandırır ve mali tablolar hazırlar. Sorunuz mu var? Bench muhasebecileri şirket içinde çalışır ve bir iş günü içinde yanıt verirler. Onsuz yapamayacağınız veriler: Aylık mali tablolar ve gider özetleri, paranızın kontrolünün sizde olmasını sağlar. Bir bakışta görsel raporlar büyük resmi görmenize yardımcı olur ve işinizi büyütmenize yardımcı olacak eyleme dönüştürülebilir bilgiler sunar. Bir daha asla karanlıkta kalmayacaksın. Gününüzde daha fazla saat: Defter tutmaya daha az zaman ayırmak, işletmenizin başarılı olmasına yardımcı olmak gibi gerçekten önemsediğiniz şeylere odaklanmak için daha fazla zaman anlamına gelir. Bizi ücretsiz deneyin: Deneme sürümüne kaydolun ve Bench'e tam erişim elde edin. Bir ay boyunca muhasebe ve profesyonel işlerinizi biz yapacağız
KPMG Spark
kpmgspark.com
KPMG Spark, basitleştirilmiş vergi hazırlığı, faturalandırma, ödemeler, gider takibi ve daha fazlası için özel bir hesap ekibine erişim ile otomatik muhasebeyi birleştiren Çevrimiçi Muhasebe sunar
ProjectionHub
projectionhub.com
ProjectionHub satış yönetimi için yenilikçi bir çözümdür. Girişimcilere gelir, gider, varlık ve yükümlülük projeksiyonu yoluyla finansal görünürlük kazandırın. Böylece iş planları ve yatırımlar hakkında daha fazla fikir edinebilirler.
Zeni
zeni.ai
Zeni, yüksek hızda karar almayı destekleyen, startup'lara yönelik yapay zeka destekli ilk finans danışmanıdır. Zeni'nin akıllı defter tutma, muhasebe, vergi ve CFO hizmetleri sayesinde yeni kurulan şirketler, Zeni Kontrol Paneli aracılığıyla gerçek zamanlı finansal bilgilere erişebilir ve finans uzmanlarından oluşan bir ekip, her finans fonksiyonunu sabit bir aylık ücret karşılığında (günlük defter tutma, yıllık vergiler, faturalar) yönetebilir. ödeme ve faturalandırma, finansal planlama ve analiz, bordro yönetimi ve daha fazlası. Zeni bir B Serisi fintech şirketidir ve bugüne kadar Elevation Capital, Saama Capital, Amit Singhal, Sierra Ventures, SVB Financial Group, Think Investments, Liquid 2 Ventures, Dragon Capital, Firebolt Ventures, Twin Ventures ve çeşitli şirketlerden 47,5 milyon dolar topladı. melek yatırımcılar.
Wolters Kluwer
wolterskluwer.com
Küresel bir uzman çözüm lideri olarak profesyonellerin sağlık, vergi, muhasebe, finans ve hukuk sektörlerinde en önemli anlarda derin etki yaratmalarına yardımcı oluyoruz.
Fincent
fincent.com
Kusursuz finansal yönetimi deneyimleyin. Kolaylaştırma ✓ Defter Tutma ✓ Vergi beyanı ✓ Faturalandırma ve Ödemeler ✓ Gider takibi ve daha fazlası. Demo Rezervasyonu Yapın!
Paro.ai
paro.ai
Paro, acil zorlukların üstesinden gelmek ve uzun vadeli başarı için bir plan tasarlamak üzere uzman yetenek topluluğunu ve işletmeleri bir araya getiren bir büyüme platformudur. Tescilli yapay zeka teknolojisi ve derinlemesine sektör uzmanlığıyla desteklenen Paro, sorunları çözmek ve büyümeyi teşvik etmek için işletmeleri en uygun uzman ve çözümle eşleştirir. Seçkin finans ve muhasebe uzmanlarından oluşan topluluğumuz, müşterilerimize defter tutma ve muhasebeden son derece uzmanlaşmış kurumsal gelişim ve stratejik danışmanlığa kadar çeşitli hizmetler sunmaktadır. Paro, insanların ve teknolojinin gücünden yararlanarak, işletmelere ve profesyonellere anlamlı işler peşinde koşmaları ve en yüce hedeflerinin ötesine geçmeleri için güç veriyor.
Rehmann
rehmann.com
Rehmann, CPA'ler ve danışmanlar, varlık danışmanları ve kurumsal araştırmacılardan oluşan tam entegre bir finansal hizmetler firmasıdır.
American Century Investments
americancentury.com
Her gün dünyayı kendiniz, aileniz ve toplumunuz için daha iyi bir yer haline getirmeye yatırım yapıyorsunuz. Bireysel olarak anlamlı bir fark yaratırsınız. Birlikte iyilik için güçlü bir güç olabiliriz.
Ivory Consulting
ivorycc.com
Ivory Consulting Corporation, ekipman finansmanı endüstrisi için ekipman kiralama ve kredi yazılımı, yazılım özelleştirmeleri ve danışmanlık hizmetleri alanında lider sağlayıcıdır.
LBMC
lbmc.com
LBMC, hem işletmeler hem de yüksek net servete sahip bireyler için muhasebe ve finans, insan kaynakları, teknoloji, risk ve bilgi güvenliği ve servet danışmanlığı hizmetleri sunan profesyonel bir hizmet firmasıdır. Geniş yelpazedeki danışmanlık ve iş danışmanlığı teklifleri, farklı bir müşteri tabanının ihtiyaçlarına odaklanmak üzere tasarlandı.
RevOptimal
revoptimal.com
RevOptimal, ekiplerin geliri artırmak için verilerden yararlanmasına yardımcı olur. Öncelikle ideal müşteri profilinizi izole etmek ve yüksek potansiyelli, yüksek niyetli potansiyel müşterilerin bir listesini geliştirmek için ekibinizle birlikte çalışıyoruz. Daha sonra ekibinizi hedeflenen alıcı adaylarını sabit bir tempoyla besliyoruz. Son olarak, neyin işe yarayıp neyin yaramadığını belirlemek için etkileşimli kontrol panellerindeki performansınızı ölçüyoruz. Veri uzmanlığımızın stratejinizi bir sonraki seviyeye taşımasına izin verin.
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