Finansal Danışmanlık Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar - Fransız Polinezyası

Bench Accounting

bench.co

Bench küçük işletme kitaplarınızı sizin için yapar. Sizi şirket içi muhasebecilerimizden birine bağlayacağız. Daha sonra aylık ve yıl sonu mali tablolarınızı hazırlayacaklar, böylece sizin bunu yapmanıza gerek kalmayacak. Sadece size özel muhasebeciler: Gerçek insanlar. Mükemmel kitaplar. Muhasebe ekibiniz her ay banka hesap özetlerini alır, işlemleri sınıflandırır ve mali tablolar hazırlar. Sorunuz mu var? Bench muhasebecileri şirket içinde çalışır ve bir iş günü içinde yanıt verirler. Onsuz yapamayacağınız veriler: Aylık mali tablolar ve gider özetleri, paranızın kontrolünün sizde olmasını sağlar. Bir bakışta görsel raporlar büyük resmi görmenize yardımcı olur ve işinizi büyütmenize yardımcı olacak eyleme dönüştürülebilir bilgiler sunar. Bir daha asla karanlıkta kalmayacaksın. Gününüzde daha fazla saat: Defter tutmaya daha az zaman ayırmak, işletmenizin başarılı olmasına yardımcı olmak gibi gerçekten önemsediğiniz şeylere odaklanmak için daha fazla zaman anlamına gelir. Bizi ücretsiz deneyin: Deneme sürümüne kaydolun ve Bench'e tam erişim elde edin. Bir ay boyunca muhasebe ve profesyonel işlerinizi biz yapacağız