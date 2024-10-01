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Finansal Danışmanlık Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar - Haiti

Finansal danışmanlık firmaları, işletmelere finansal stratejilerini geliştirmek, prosedürleri kolaylaştırmak ve sonuçta geliri artırmak için uzman finansal rehberlik sunar. Finansal manzaraya ilişkin derin bir anlayışa sahip olan bu danışmanlar, işletmelerin parasal yönlerini titizlikle inceleyerek iç paydaşların gözünden kaçabilecek değerli bilgiler sunar. İşletmeler genellikle yavaş büyüme dönemlerinde veya belirsizliklerle karşı karşıya kaldıklarında finansal danışmanlarla çalışırlar. Tipik olarak bu danışmanlar bir şirketin finans müdürü veya ilgili bir yönetici ile yakın işbirliği içinde çalışırlar. Bazıları bağımsız firmalar bünyesinde faaliyet gösterirken, diğerleri muhasebe firmaları veya daha büyük danışmanlık kuruluşlarına bağlıdır.

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Paro.ai

Paro.ai

paro.ai

Paro, acil zorlukların üstesinden gelmek ve uzun vadeli başarı için bir plan tasarlamak üzere uzman yetenek topluluğunu ve işletmeleri bir araya getiren bir büyüme platformudur. Tescilli yapay zeka teknolojisi ve derinlemesine sektör uzmanlığıyla desteklenen Paro, sorunları çözmek ve büyümeyi teşvik...

Wolters Kluwer

Wolters Kluwer

wolterskluwer.com

Küresel bir uzman çözüm lideri olarak profesyonellerin sağlık, vergi, muhasebe, finans ve hukuk sektörlerinde en önemli anlarda derin etki yaratmalarına yardımcı oluyoruz.

Zeni

Zeni

zeni.ai

Zeni, yüksek hızda karar almayı destekleyen, startup'lara yönelik yapay zeka destekli ilk finans danışmanıdır. Zeni'nin akıllı defter tutma, muhasebe, vergi ve CFO hizmetleri sayesinde yeni kurulan şirketler, Zeni Kontrol Paneli aracılığıyla gerçek zamanlı finansal bilgilere erişebilir ve finans uzm...

Fincent

Fincent

fincent.com

Kusursuz finansal yönetimi deneyimleyin. Kolaylaştırma ✓ Defter Tutma ✓ Vergi beyanı ✓ Faturalandırma ve Ödemeler ✓ Gider takibi ve daha fazlası. Demo Rezervasyonu Yapın!

Bench Accounting

Bench Accounting

bench.co

Bench küçük işletme kitaplarınızı sizin için yapar. Sizi şirket içi muhasebecilerimizden birine bağlayacağız. Daha sonra aylık ve yıl sonu mali tablolarınızı hazırlayacaklar, böylece sizin bunu yapmanıza gerek kalmayacak. Sadece size özel muhasebeciler: Gerçek insanlar. Mükemmel kitaplar. Muhasebe e...

Rehmann

Rehmann

rehmann.com

Rehmann, CPA'ler ve danışmanlar, varlık danışmanları ve kurumsal araştırmacılardan oluşan tam entegre bir finansal hizmetler firmasıdır.

Ivory Consulting

Ivory Consulting

ivorycc.com

Ivory Consulting Corporation, ekipman finansmanı endüstrisi için ekipman kiralama ve kredi yazılımı, yazılım özelleştirmeleri ve danışmanlık hizmetleri alanında lider sağlayıcıdır.

American Century Investments

American Century Investments

americancentury.com

Her gün dünyayı kendiniz, aileniz ve toplumunuz için daha iyi bir yer haline getirmeye yatırım yapıyorsunuz. Bireysel olarak anlamlı bir fark yaratırsınız. Birlikte iyilik için güçlü bir güç olabiliriz.

ProjectionHub

ProjectionHub

projectionhub.com

ProjectionHub satış yönetimi için yenilikçi bir çözümdür. Girişimcilere gelir, gider, varlık ve yükümlülük projeksiyonu yoluyla finansal görünürlük kazandırın. Böylece iş planları ve yatırımlar hakkında daha fazla fikir edinebilirler.

KPMG Spark

KPMG Spark

kpmgspark.com

KPMG Spark, basitleştirilmiş vergi hazırlığı, faturalandırma, ödemeler, gider takibi ve daha fazlası için özel bir hesap ekibine erişim ile otomatik muhasebeyi birleştiren Çevrimiçi Muhasebe sunar

RevOptimal

RevOptimal

revoptimal.com

RevOptimal, ekiplerin geliri artırmak için verilerden yararlanmasına yardımcı olur. Öncelikle ideal müşteri profilinizi izole etmek ve yüksek potansiyelli, yüksek niyetli potansiyel müşterilerin bir listesini geliştirmek için ekibinizle birlikte çalışıyoruz. Daha sonra ekibinizi hedeflenen alıcı ada...

LBMC

LBMC

lbmc.com

LBMC, hem işletmeler hem de yüksek net servete sahip bireyler için muhasebe ve finans, insan kaynakları, teknoloji, risk ve bilgi güvenliği ve servet danışmanlığı hizmetleri sunan profesyonel bir hizmet firmasıdır. Geniş yelpazedeki danışmanlık ve iş danışmanlığı teklifleri, farklı bir müşteri taban...

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