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Finansal Danışmanlık Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar - Kongo - Kinşasa
Finansal danışmanlık firmaları, işletmelere finansal stratejilerini geliştirmek, prosedürleri kolaylaştırmak ve sonuçta geliri artırmak için uzman finansal rehberlik sunar. Finansal manzaraya ilişkin derin bir anlayışa sahip olan bu danışmanlar, işletmelerin parasal yönlerini titizlikle inceleyerek iç paydaşların gözünden kaçabilecek değerli bilgiler sunar. İşletmeler genellikle yavaş büyüme dönemlerinde veya belirsizliklerle karşı karşıya kaldıklarında finansal danışmanlarla çalışırlar. Tipik olarak bu danışmanlar bir şirketin finans müdürü veya ilgili bir yönetici ile yakın işbirliği içinde çalışırlar. Bazıları bağımsız firmalar bünyesinde faaliyet gösterirken, diğerleri muhasebe firmaları veya daha büyük danışmanlık kuruluşlarına bağlıdır.
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Paro.ai
paro.ai
Paro, acil zorlukların üstesinden gelmek ve uzun vadeli başarı için bir plan tasarlamak üzere uzman yetenek topluluğunu ve işletmeleri bir araya getiren bir büyüme platformudur. Tescilli yapay zeka teknolojisi ve derinlemesine sektör uzmanlığıyla desteklenen Paro, sorunları çözmek ve büyümeyi teşvik...
Wolters Kluwer
wolterskluwer.com
Küresel bir uzman çözüm lideri olarak profesyonellerin sağlık, vergi, muhasebe, finans ve hukuk sektörlerinde en önemli anlarda derin etki yaratmalarına yardımcı oluyoruz.
Zeni
zeni.ai
Zeni, yüksek hızda karar almayı destekleyen, startup'lara yönelik yapay zeka destekli ilk finans danışmanıdır. Zeni'nin akıllı defter tutma, muhasebe, vergi ve CFO hizmetleri sayesinde yeni kurulan şirketler, Zeni Kontrol Paneli aracılığıyla gerçek zamanlı finansal bilgilere erişebilir ve finans uzm...
Bench Accounting
bench.co
Bench küçük işletme kitaplarınızı sizin için yapar. Sizi şirket içi muhasebecilerimizden birine bağlayacağız. Daha sonra aylık ve yıl sonu mali tablolarınızı hazırlayacaklar, böylece sizin bunu yapmanıza gerek kalmayacak. Sadece size özel muhasebeciler: Gerçek insanlar. Mükemmel kitaplar. Muhasebe e...
Fincent
fincent.com
Kusursuz finansal yönetimi deneyimleyin. Kolaylaştırma ✓ Defter Tutma ✓ Vergi beyanı ✓ Faturalandırma ve Ödemeler ✓ Gider takibi ve daha fazlası. Demo Rezervasyonu Yapın!
Ivory Consulting
ivorycc.com
Ivory Consulting Corporation, ekipman finansmanı endüstrisi için ekipman kiralama ve kredi yazılımı, yazılım özelleştirmeleri ve danışmanlık hizmetleri alanında lider sağlayıcıdır.
Rehmann
rehmann.com
Rehmann, CPA'ler ve danışmanlar, varlık danışmanları ve kurumsal araştırmacılardan oluşan tam entegre bir finansal hizmetler firmasıdır.
ProjectionHub
projectionhub.com
ProjectionHub satış yönetimi için yenilikçi bir çözümdür. Girişimcilere gelir, gider, varlık ve yükümlülük projeksiyonu yoluyla finansal görünürlük kazandırın. Böylece iş planları ve yatırımlar hakkında daha fazla fikir edinebilirler.
KPMG Spark
kpmgspark.com
KPMG Spark, basitleştirilmiş vergi hazırlığı, faturalandırma, ödemeler, gider takibi ve daha fazlası için özel bir hesap ekibine erişim ile otomatik muhasebeyi birleştiren Çevrimiçi Muhasebe sunar
RevOptimal
revoptimal.com
RevOptimal, ekiplerin geliri artırmak için verilerden yararlanmasına yardımcı olur. Öncelikle ideal müşteri profilinizi izole etmek ve yüksek potansiyelli, yüksek niyetli potansiyel müşterilerin bir listesini geliştirmek için ekibinizle birlikte çalışıyoruz. Daha sonra ekibinizi hedeflenen alıcı ada...
LBMC
lbmc.com
LBMC, hem işletmeler hem de yüksek net servete sahip bireyler için muhasebe ve finans, insan kaynakları, teknoloji, risk ve bilgi güvenliği ve servet danışmanlığı hizmetleri sunan profesyonel bir hizmet firmasıdır. Geniş yelpazedeki danışmanlık ve iş danışmanlığı teklifleri, farklı bir müşteri taban...
American Century Investments
americancentury.com
Her gün dünyayı kendiniz, aileniz ve toplumunuz için daha iyi bir yer haline getirmeye yatırım yapıyorsunuz. Bireysel olarak anlamlı bir fark yaratırsınız. Birlikte iyilik için güçlü bir güç olabiliriz.