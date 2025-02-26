Finans ve Muhasebe İş Süreci Dış Kaynak Kullanımı Hizmet Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar - Türkmenistan

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Finans ve Muhasebe İş Süreci Dış Kaynak Kullanımı (F&A BPO) hizmet sağlayıcıları, entegre iş operasyonlarını kolaylaştırma, standartlaştırma ve otomatikleştirme konusunda uzmanlaşmış danışmanlık firmalarıdır. F&A BPO alanında bu firmalar finansal planlamayı geliştirmeye, alacak ve borç hesapları iş akışlarını yönetmeye ve kapsamlı genel muhasebe faaliyetleri ve analizleri yürütmeye odaklanır. Optimizasyon arayan kuruluşların finans departmanlarına hitap ederler. Benzer görevler için yapay zeka odaklı çözümlerin mevcut olmasına rağmen bu sektör, bütünsel iş dönüşümü hizmetleri sunan danışmanlık firmalarına öncelik veriyor.
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Paro.ai
paro.ai
Paro, acil zorlukların üstesinden gelmek ve uzun vadeli başarı için bir plan tasarlamak üzere uzman yetenek topluluğunu ve işletmeleri bir araya getiren bir büyüme platformudur. Tescilli yapay zeka teknolojisi ve derinlemesine sektör uzmanlığıyla desteklenen Paro, sorunları çözmek ve büyümeyi teşvik etmek için işletmeleri en uygun uzman ve çözümle eşleştirir. Seçkin finans ve muhasebe uzmanlarından oluşan topluluğumuz, müşterilerimize defter tutma ve muhasebeden son derece uzmanlaşmış kurumsal gelişim ve stratejik danışmanlığa kadar çeşitli hizmetler sunmaktadır. Paro, insanların ve teknolojinin gücünden yararlanarak, işletmelere ve profesyonellere anlamlı işler peşinde koşmaları ve en yüce hedeflerinin ötesine geçmeleri için güç veriyor.
Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
Accountancy Cloud, yüksek büyüme gösteren girişimler için en iyi tam yığın finans işlevini sunar. Finans yöneticileri ve güçlü yazılım, yeni kurulan şirketler için benzersiz muhasebe, Ar-Ge vergi kredileri ve finansal hizmetler sunar. Her startup, karar vermede yardımcı olacak finansal raporlar ve yönetim bilgileri sağlayan yazılımımıza erişebilir. Son 5 yılda müşterilerin gelirleri ortalama 3 kat arttı, değerlemesi 500 milyon £'un üzerinde gerçekleşti ve Facebook, Coinbase ve Just Eat dahil 10 çıkışı destekledik.
Manay CPA
manaycpa.com
ABD'nin Georgia eyaletinde kurulan ve 50 eyalete hizmet veren Manay CPA, ABD pazarında finansal ve stratejik danışmanlık, hukuk, gümrük ve depo çözümleri gibi birçok farklı alanda hizmet veren tam yetkili bir Mali Müşavirlik Şirketidir. Yeni İş Kurma, Vergi, Muhasebe, Bordro gibi CPA hizmetleri.
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