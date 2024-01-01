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Finans ve Muhasebe İş Süreci Dış Kaynak Kullanımı Hizmet Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar - Estonya

Finans ve Muhasebe İş Süreci Dış Kaynak Kullanımı (F&A BPO) hizmet sağlayıcıları, entegre iş operasyonlarını kolaylaştırma, standartlaştırma ve otomatikleştirme konusunda uzmanlaşmış danışmanlık firmalarıdır. F&A BPO alanında bu firmalar finansal planlamayı geliştirmeye, alacak ve borç hesapları iş akışlarını yönetmeye ve kapsamlı genel muhasebe faaliyetleri ve analizleri yürütmeye odaklanır. Optimizasyon arayan kuruluşların finans departmanlarına hitap ederler. Benzer görevler için yapay zeka odaklı çözümlerin mevcut olmasına rağmen bu sektör, bütünsel iş dönüşümü hizmetleri sunan danışmanlık firmalarına öncelik veriyor.

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Paro.ai

Paro.ai

paro.ai

Paro, acil zorlukların üstesinden gelmek ve uzun vadeli başarı için bir plan tasarlamak üzere uzman yetenek topluluğunu ve işletmeleri bir araya getiren bir büyüme platformudur. Tescilli yapay zeka teknolojisi ve derinlemesine sektör uzmanlığıyla desteklenen Paro, sorunları çözmek ve büyümeyi teşvik...

Accountancy Cloud

Accountancy Cloud

theaccountancycloud.com

Accountancy Cloud, yüksek büyüme gösteren girişimler için en iyi tam yığın finans işlevini sunar. Finans yöneticileri ve güçlü yazılım, yeni kurulan şirketler için benzersiz muhasebe, Ar-Ge vergi kredileri ve finansal hizmetler sunar. Her startup, karar vermede yardımcı olacak finansal raporlar ve y...

Manay CPA

Manay CPA

manaycpa.com

ABD'nin Georgia eyaletinde kurulan ve 50 eyalete hizmet veren Manay CPA, ABD pazarında finansal ve stratejik danışmanlık, hukuk, gümrük ve depo çözümleri gibi birçok farklı alanda hizmet veren tam yetkili bir Mali Müşavirlik Şirketidir. Yeni İş Kurma, Vergi, Muhasebe, Bordro gibi CPA hizmetleri.

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