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Genellikle bulut depolama hizmetleri, çevrimiçi dosya depolama sağlayıcıları veya siber kilitleyiciler olarak adlandırılan dosya barındırma hizmetleri, kullanıcı dosyalarını barındırmak ve yönetmek için titizlikle hazırlanmış internet tabanlı barındırma platformlarıdır. Bu hizmetler kullanıcılara dosyalarını internet üzerinden uzaktan depolama, paylaşma ve erişme olanağı sunar. Gelişmiş altyapı ve teknolojiden yararlanan dosya barındırma hizmetleri, dosya depolama ve işbirliği için uygun ve ölçeklenebilir çözümler arayan bireyler, işletmeler ve kuruluşlar için ayrılmaz araçlar haline geldi. Kullanıcılar belgelerini, multimedyalarını ve diğer dijital varlıklarını neredeyse her yerden güvenli bir şekilde yükleyebilir, saklayabilir ve alabilir; bu da dijital çağda verimliliği ve erişilebilirliği artırır. Ek olarak, birçok dosya barındırma hizmeti, kullanıcı üretkenliğini ve işbirliğini geliştirmek için dosya senkronizasyonu, sürüm kontrolü ve işbirliğine dayalı düzenleme gibi özellikleri içerir.
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Google Drive
google.com
Google Drive, dosyaları bulut üzerinde depolama, senkronize etme ve paylaşma hizmetidir. Google araçlarıyla entegre çalışır.
iCloud
icloud.com
iCloud, Apple kimliği ile fotoğraf, video, belgeler ve notlara erişim sağlayan bulut depolama hizmetidir. Verileri cihazlar arasında senkronize eder.
Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive, kullanıcıların dosyalarını bulutta saklayıp senkronize etmelerini, paylaşmalarını ve Office belgelerinde işbirliği yapmalarını sağlar.
Dropbox
dropbox.com
Dropbox, kullanıcıların dosyaları bulutta depolamasını, senkronize etmesini ve paylaşmasını sağlayan bir bulut depolama hizmetidir.
TeraBox
terabox.com
Terabox, belgeleri yedeklemek ve dosya paylaşmak için 1 TB ücretsiz depolama alanı sunan bir bulut depolama uygulamasıdır.
iCloud Drive
icloud.com
iCloud Drive, dosyalarınızı iCloud'da güvenli bir şekilde depolamanızı ve iPhone, iPad, Mac gibi cihazlar arasında erişim sağlamanızı sağlar.
Proton Drive
proton.me
Proton Drive, hassas belgeleri güvenli bir şekilde depolayıp paylaşmanızı sağlayan bir bulut depolama uygulamasıdır.
MEGA
mega.io
MEGA, uçtan uca şifreleme ile güvenli bulut depolama ve dosya paylaşımı sunan bir hizmettir. 50 GB'a kadar ücretsiz depolama alanı sağlar.
TeleDrive
teledriveapp.com
TeleDrive, Telegram API'sini kullanarak sınırsız bulut depolama sunan açık kaynaklı bir uygulamadır. Kullanıcılar sınırsız sayıda dosya yükleyebilir.
Yandex Disk
disk.yandex.com
Yandex Disk, dosyaları bulut ortamında depolayıp yönetmenizi sağlayan, güvenli paylaşım ve otomatik yedekleme özellikleri sunan bir dosya depolama uygulamasıdır.
Internxt
internxt.com
Internxt, kullanıcıların güvenli bulut depolama, dosya yönetimi ve veri paylaşımı yapmalarını sağlayan, uçtan uca şifreleme ile korunan bir uygulamadır.
iCloud Beta
beta.icloud.com
iCloud Beta, kullanıcıların verilerini birden çok cihazda güvenli bir şekilde yönetmesine ve erişmesine olanak tanıyan bulut depolama hizmetidir.
Sync
sync.com
Sync, bulut ortamında güvenli dosya depolama, paylaşma ve işbirliği imkanı sunan bir platformdur. Çoklu cihaz desteği ve gelişmiş güvenlik özellikleri ile veri korur.
Shadow Drive
shadow.tech
Shadow Drive, Avrupa merkezli bulut depolama çözümüyle dosyalarınızı özel ve güvende tutmanıza yardımcı olur.
ShareFile
sharefile.com
ShareFile, dosyaları güvenli bir şekilde paylaşmanıza ve işbirliği yapmanıza olanak tanıyan bir platformdur. Her yerden ve cihazdan erişim sağlar.
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