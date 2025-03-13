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Bulut Depolama Hizmetleri
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Bulut Depolama Hizmetleri - En Popüler Uygulamalar

Genellikle bulut depolama hizmetleri, çevrimiçi dosya depolama sağlayıcıları veya siber kilitleyiciler olarak adlandırılan dosya barındırma hizmetleri, kullanıcı dosyalarını barındırmak ve yönetmek için titizlikle hazırlanmış internet tabanlı barındırma platformlarıdır. Bu hizmetler kullanıcılara dosyalarını internet üzerinden uzaktan depolama, paylaşma ve erişme olanağı sunar. Gelişmiş altyapı ve teknolojiden yararlanan dosya barındırma hizmetleri, dosya depolama ve işbirliği için uygun ve ölçeklenebilir çözümler arayan bireyler, işletmeler ve kuruluşlar için ayrılmaz araçlar haline geldi. Kullanıcılar belgelerini, multimedyalarını ve diğer dijital varlıklarını neredeyse her yerden güvenli bir şekilde yükleyebilir, saklayabilir ve alabilir; bu da dijital çağda verimliliği ve erişilebilirliği artırır. Ek olarak, birçok dosya barındırma hizmeti, kullanıcı üretkenliğini ve işbirliğini geliştirmek için dosya senkronizasyonu, sürüm kontrolü ve işbirliğine dayalı düzenleme gibi özellikleri içerir.

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Google Drive

Google Drive

google.com

Google Drive, dosyaları bulut üzerinde depolama, senkronize etme ve paylaşma hizmetidir. Google araçlarıyla entegre çalışır.

iCloud

iCloud

icloud.com

iCloud, Apple kimliği ile fotoğraf, video, belgeler ve notlara erişim sağlayan bulut depolama hizmetidir. Verileri cihazlar arasında senkronize eder.

Microsoft OneDrive

Microsoft OneDrive

onedrive.com

Microsoft OneDrive, kullanıcıların dosyalarını bulutta saklayıp senkronize etmelerini, paylaşmalarını ve Office belgelerinde işbirliği yapmalarını sağlar.

Dropbox

Dropbox

dropbox.com

Dropbox, kullanıcıların dosyaları bulutta depolamasını, senkronize etmesini ve paylaşmasını sağlayan bir bulut depolama hizmetidir.

TeraBox

TeraBox

terabox.com

Terabox, belgeleri yedeklemek ve dosya paylaşmak için 1 TB ücretsiz depolama alanı sunan bir bulut depolama uygulamasıdır.

iCloud Drive

iCloud Drive

icloud.com

iCloud Drive, dosyalarınızı iCloud'da güvenli bir şekilde depolamanızı ve iPhone, iPad, Mac gibi cihazlar arasında erişim sağlamanızı sağlar.

Proton Drive

Proton Drive

proton.me

Proton Drive, hassas belgeleri güvenli bir şekilde depolayıp paylaşmanızı sağlayan bir bulut depolama uygulamasıdır.

MEGA

MEGA

mega.io

MEGA, uçtan uca şifreleme ile güvenli bulut depolama ve dosya paylaşımı sunan bir hizmettir. 50 GB'a kadar ücretsiz depolama alanı sağlar.

TeleDrive

TeleDrive

teledriveapp.com

TeleDrive, Telegram API'sini kullanarak sınırsız bulut depolama sunan açık kaynaklı bir uygulamadır. Kullanıcılar sınırsız sayıda dosya yükleyebilir.

Yandex Disk

Yandex Disk

disk.yandex.com

Yandex Disk, dosyaları bulut ortamında depolayıp yönetmenizi sağlayan, güvenli paylaşım ve otomatik yedekleme özellikleri sunan bir dosya depolama uygulamasıdır.

Internxt

Internxt

internxt.com

Internxt, kullanıcıların güvenli bulut depolama, dosya yönetimi ve veri paylaşımı yapmalarını sağlayan, uçtan uca şifreleme ile korunan bir uygulamadır.

iCloud Beta

iCloud Beta

beta.icloud.com

iCloud Beta, kullanıcıların verilerini birden çok cihazda güvenli bir şekilde yönetmesine ve erişmesine olanak tanıyan bulut depolama hizmetidir.

Sync

Sync

sync.com

Sync, bulut ortamında güvenli dosya depolama, paylaşma ve işbirliği imkanı sunan bir platformdur. Çoklu cihaz desteği ve gelişmiş güvenlik özellikleri ile veri korur.

Shadow Drive

Shadow Drive

shadow.tech

Shadow Drive, Avrupa merkezli bulut depolama çözümüyle dosyalarınızı özel ve güvende tutmanıza yardımcı olur.

ShareFile

ShareFile

sharefile.com

ShareFile, dosyaları güvenli bir şekilde paylaşmanıza ve işbirliği yapmanıza olanak tanıyan bir platformdur. Her yerden ve cihazdan erişim sağlar.

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