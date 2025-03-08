Bulut Depolama Hizmetleri - En Popüler Uygulamalar - Özbekistan

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Genellikle bulut depolama hizmetleri, çevrimiçi dosya depolama sağlayıcıları veya siber kilitleyiciler olarak adlandırılan dosya barındırma hizmetleri, kullanıcı dosyalarını barındırmak ve yönetmek için titizlikle hazırlanmış internet tabanlı barındırma platformlarıdır. Bu hizmetler kullanıcılara dosyalarını internet üzerinden uzaktan depolama, paylaşma ve erişme olanağı sunar. Gelişmiş altyapı ve teknolojiden yararlanan dosya barındırma hizmetleri, dosya depolama ve işbirliği için uygun ve ölçeklenebilir çözümler arayan bireyler, işletmeler ve kuruluşlar için ayrılmaz araçlar haline geldi. Kullanıcılar belgelerini, multimedyalarını ve diğer dijital varlıklarını neredeyse her yerden güvenli bir şekilde yükleyebilir, saklayabilir ve alabilir; bu da dijital çağda verimliliği ve erişilebilirliği artırır. Ek olarak, birçok dosya barındırma hizmeti, kullanıcı üretkenliğini ve işbirliğini geliştirmek için dosya senkronizasyonu, sürüm kontrolü ve işbirliğine dayalı düzenleme gibi özellikleri içerir.
Yeni Uygulama Gönder
Google Drive
google.com
Google Drive, dosyaları bulut üzerinde depolama, senkronize etme ve paylaşma hizmetidir. Google araçlarıyla entegre çalışır.
iCloud
icloud.com
iCloud, Apple kimliği ile fotoğraf, video, belgeler ve notlara erişim sağlayan bulut depolama hizmetidir. Verileri cihazlar arasında senkronize eder.
Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive, kullanıcıların dosyalarını bulutta saklayıp senkronize etmelerini, paylaşmalarını ve Office belgelerinde işbirliği yapmalarını sağlar.
TeleDrive
teledriveapp.com
Ücretsiz Sınırsız Bulut Depolama Alanınız. Size hak ettiğinizi verecek açık kaynak projesi. Telegram API'sini sınırsız depolama alanınız olarak kullanma. Yani herhangi bir sınırlama olmaksızın dilediğiniz kadar yükleme yapabilirsiniz.
TeraBox
terabox.com
Terabox, belgeleri yedeklemek ve dosya paylaşmak için 1 TB ücretsiz depolama alanı sunan bir bulut depolama uygulamasıdır.
Yandex Disk
disk.yandex.com
Yandex Disk, dosyaları bulut ortamında depolayıp yönetmenizi sağlayan, güvenli paylaşım ve otomatik yedekleme özellikleri sunan bir dosya depolama uygulamasıdır.
Proton Drive
proton.me
Proton Drive, hassas belgeleri güvenli bir şekilde depolayıp paylaşmanızı sağlayan bir bulut depolama uygulamasıdır.
iCloud Drive
icloud.com
iCloud Drive, dosyalarınızı iCloud'da güvenli bir şekilde depolamanızı ve iPhone, iPad, Mac gibi cihazlar arasında erişim sağlamanızı sağlar.
Dropbox
dropbox.com
Dropbox, kullanıcıların dosyaları bulutta depolamasını, senkronize etmesini ve paylaşmasını sağlayan bir bulut depolama hizmetidir.
Internxt
internxt.com
Gizlilik için durun, stajyere geçin. Internxx'in açık kaynaklı bulut depolama hizmetleri gizlilik hakkınızı korur. Internxt Drive, Fotoğraflar, Gönder ve daha fazlası.
MEGA
mega.io
MEGA, uçtan uca şifreleme ile güvenli bulut depolama ve dosya paylaşımı sunan bir hizmettir. 50 GB'a kadar ücretsiz depolama alanı sağlar.
Sync
sync.com
Sync, sizi güvende, güvenli ve buluta bağlı tutan bir dosya depolama, paylaşım ve işbirliği platformudur. 2011 yılından bu yana, Sync.com dünyanın işbirliği yapması için güvenli bir alan sağlama görevinde. Bugün, her boyutta bir milyondan fazla işletme, büyük fikirleri paylaşmak, önemli bilgileri saklamak ve oyun değiştiren projelerde işbirliği yapmak için Sync’in ödüllü bulut uygulamalarını ve çığır açan gizlilik koruma özelliklerini kullanıyor.
iCloud Beta
beta.icloud.com
iCloud Beta, kullanıcıların verilerini birden çok cihazda güvenli bir şekilde yönetmesine ve erişmesine olanak tanıyan bulut depolama hizmetidir.
ShareFile
sharefile.com
ShareFile ile herhangi bir cihazdan veya konumdan içeriği güvenli bir şekilde paylaşın ve müşterilerle ve şirket içi ekiplerle işbirliği yapın. Departmanlar ve küçük işletmeler, müşterilerle ve birbirleriyle işbirliği yapmak için basit, güvenli çözümlere ihtiyaç duyar. ShareFile ile dosyalara güvenli bir şekilde erişmek, verileri paylaşmak ve zaman kazandıran iş akışları oluşturmak için herhangi bir cihazı kullanın. Basit, hızlı kurulum; BT gerektirmez. İstediğiniz boyuttaki dosyayı istediğiniz cihazda paylaşın ve gönderin: İster ofiste ister hareket halinde olun, bulut depolama sayesinde dosyalarınıza her yerden, her zaman güvenli erişime sahip olacaksınız. * Dosyalarınızın her zaman güvende olduğunu bilin: Banka düzeyinde şifreleme, dosyalarınızı, e-postalarınızı ve eklerinizi aktarım sırasında ve beklemedeyken korur. * Güvenli bir şekilde işbirliği yapın: Verilerinize kimin eriştiğini bilmek ve kontrol etmek için izleri ve yapılandırılabilir izinleri denetleyin. * Müşteri ve çalışanların işe alım sürecini optimize edin: Zaman kazandıran iş akışları, manuel evrak işlerini tek bir işbirliği noktasında azaltır. * Güvenli FTP sitesi alternatifi: Siz veya müşterileriniz için yazılım kurulumu gerekmez.
Shadow Drive
shadow.tech
Bulut depolama alanınız, dosyalarınız, kurallarınız. Avrupa yapımı ve barındırılan bulut depolama çözümümüz Shadow Drive sayesinde dosyalarınızı gizli ve güvende tutun. Artık piyasadaki en düşük fiyatlı, gizlilik odaklı disk.
© 2025 WebCatalog, Inc.