Bulut Depolama Hizmetleri - En Popüler Uygulamalar - Ukrayna

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Genellikle bulut depolama hizmetleri, çevrimiçi dosya depolama sağlayıcıları veya siber kilitleyiciler olarak adlandırılan dosya barındırma hizmetleri, kullanıcı dosyalarını barındırmak ve yönetmek için titizlikle hazırlanmış internet tabanlı barındırma platformlarıdır. Bu hizmetler kullanıcılara dosyalarını internet üzerinden uzaktan depolama, paylaşma ve erişme olanağı sunar. Gelişmiş altyapı ve teknolojiden yararlanan dosya barındırma hizmetleri, dosya depolama ve işbirliği için uygun ve ölçeklenebilir çözümler arayan bireyler, işletmeler ve kuruluşlar için ayrılmaz araçlar haline geldi. Kullanıcılar belgelerini, multimedyalarını ve diğer dijital varlıklarını neredeyse her yerden güvenli bir şekilde yükleyebilir, saklayabilir ve alabilir; bu da dijital çağda verimliliği ve erişilebilirliği artırır. Ek olarak, birçok dosya barındırma hizmeti, kullanıcı üretkenliğini ve işbirliğini geliştirmek için dosya senkronizasyonu, sürüm kontrolü ve işbirliğine dayalı düzenleme gibi özellikleri içerir.
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Google Drive
google.com
Google Drive, Google tarafından geliştirilen bir dosya depolama ve senkronizasyon hizmetidir. 24 Nisan 2012'de başlatılan Google Drive, kullanıcıların dosyaları sunucularında depolamasına, cihazlar arasında dosyaları senkronize etmesine ve dosyaları paylaşmasına olanak tanır. Bir web sitesine ek olarak Google Drive, Windows ve MacOS bilgisayarları için çevrimdışı özelliklere sahip uygulamalar ve Android ve iOS akıllı telefonlar ve tabletler sunar. Google Drive, belgelerin, elektronik tabloların, sunumların, çizimlerin, formların işbirliğine dayalı olarak düzenlenmesine izin veren bir Office paketinin parçası olan Google Dokümanlar, Google Sheets ve Google Slaytlar'ı kapsar. Office Suite aracılığıyla oluşturulan ve düzenlenen dosyalar Google Drive'a kaydedilir. Google Drive, kullanıcılara Google One aracılığıyla 15 gigabayt ücretsiz depolama alanı sunar. Google One ayrıca isteğe bağlı ücretli planlarla sunulan 100 gigabayt, 200 gigabayt, 2 terabayt, 10 terabayt, 20 terabayt ve 30 terabayt sunmaktadır. Yüklenen dosyalar 5 terabayt boyutunda olabilir. Kullanıcılar, diğer kullanıcılarla paylaşımı sağlamak veya içeriği herkese açık hale getirmek de dahil olmak üzere tek tek dosyalar ve klasörler için gizlilik ayarlarını değiştirebilir. Web sitesinde, kullanıcılar görsellerini açıklayarak bir görüntü arayabilir ve "Geçen Aralık ayından itibaren bütçe e -tablomu bul" gibi belirli dosyaları bulmak için doğal dili kullanabilirler. Web sitesi ve Android uygulaması, hangi Android cihazların hizmete yedeklendiğini görmek için bir yedekleme bölümü sunar ve Temmuz 2017'de yayınlanan tamamen elden geçirilmiş bir bilgisayar uygulaması, kullanıcının bilgisayarında belirli klasörleri yedeklemeye izin verir. Hızlı erişim özelliği, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu dosyaları akıllıca tahmin edebilir. Google Drive, Google'ın işletmeler ve kuruluşlar için aylık abonelik teklifi olan G Suite'in önemli bir bileşenidir. Select G Suite Planlarının bir parçası olarak Drive, sınırsız depolama, gelişmiş dosya denetim raporlaması, gelişmiş yönetim kontrolleri ve ekipler için daha fazla işbirliği araçları sunar. Hizmetin piyasaya sürülmesinin ardından Google Drive'ın Gizlilik Politikası, medyanın bazı üyeleri tarafından büyük ölçüde eleştirildi. Google, tüm hizmetlerini kapsayan bir dizi Hizmet Şartları ve Gizlilik Politikası anlaşmaları vardır, yani sözleşmelerdeki dil, şirkete Google Drive'da depolanan içerikten türev işleri yeniden üretme, kullanma ve oluşturma hakları oluşturur. Politikalar kullanıcıların fikri mülkiyet haklarını koruduğunu da doğrularken, gizlilik savunucuları, lisansların Google'ın reklamı ve diğer hizmetleri özelleştirmek için bilgileri ve verileri kullanma hakkı verdiğine dair endişeleri dile getirdi. Buna karşılık, medyanın diğer üyeleri, anlaşmaların rakip bulut depolama hizmetlerinden daha kötü olmadığını, ancak rekabetin sözleşmelerde "daha sanatsal dil" kullandığını ve ayrıca Google'ın "hareket etmek için haklara ihtiyacı olduğunu belirtti. Sunucularında dosyalar, verilerinizi önbelleğe alın veya resim küçük resimleri yapın ". Mart 2017 itibariyle Google Drive'ın 800 milyon aktif kullanıcısı vardı ve Eylül 2015 itibariyle bir milyondan fazla organizasyonel ödeme kullanıcısı vardı. Mayıs 2017 itibariyle hizmette iki trilyondan fazla dosya depolandı.
iCloud
icloud.com
Fotoğraflarınıza, videolarınıza, belgelerinize, notlarınıza, kişilerinize ve daha fazlasına erişmek için iCloud'da oturum açın. Apple hizmetlerini kullanmaya başlamak için Apple Kimliğinizi kullanın veya yeni bir hesap oluşturun.
TeraBox
terabox.com
Dosyalar için ağ yedekleme ve senkronizasyon sağlayın. Geniş alan, hızlı hız, güvenlik ve istikrar, web tabanlı eğitim ve cep telefonlarının hızlanması için destek. 1 TB ücretsiz depolama alanının tadını çıkarmak için şimdi kaydolun
TeleDrive
teledriveapp.com
Ücretsiz Sınırsız Bulut Depolama Alanınız. Size hak ettiğinizi verecek açık kaynak projesi. Telegram API'sini sınırsız depolama alanınız olarak kullanma. Yani herhangi bir sınırlama olmaksızın dilediğiniz kadar yükleme yapabilirsiniz.
MEGA
mega.io
Mega (mega olarak büyük harfle stilize edilmiş) veya mega.nz, Auckland merkezli bir şirket olan Mega Limited tarafından sunulan bir bulut depolama ve dosya barındırma hizmetidir. Hizmet öncelikle web tabanlı uygulamalar aracılığıyla sunulmaktadır. Mega mobil uygulamalar Windows Phone, Android ve iOS için de mevcuttur. Mega, ücretsiz hesaplar için büyük 50 GB depolama tahsisi ile bilinir. Web sitesi ve hizmet 19 Ocak 2013 tarihinde, şu anda yok olan Hizmet Megaupload'ı kuran Kim Dotcom tarafından başlatıldı. Ancak 2015 yılında Kim Dotcom kendini hizmetten ayırdı ve Yeni Zelanda hükümetinin Çinli bir yatırımcının hisselerini ele geçirdiğini ve siteyi kontrol ettiğini belirtti. Mega Limited, yetkililerin faaliyetlerine müdahale etmediğini söyledi.
iCloud Drive
icloud.com
ICloud Drive ile dosyalarınızı iCloud'da güvenli bir şekilde saklayabilir ve iCloud.com ve iPhone, iPad, iPod Touch, Mac ve Windows bilgisayarınızdan erişebilirsiniz. Ayrıca, masaüstündeki tüm dosyaları Mac'inizdeki ICloud Drive'da otomatik olarak depolanmış olarak saklayabilirsiniz. Bu şekilde, dosyaları genellikle Mac'inizde tuttuğunuz yere kaydedebilirsiniz ve iCloud.com ve tüm cihazlarınızda kullanılabilir hale gelirler. ICloud.com'da, dosyaları yüklemek ve indirmek, dosyaları paylaşmak, dosyaları silmek, klasörlerde dosyaları düzenlemek, dosyaları yeniden adlandırmak ve yakın zamanda silinen dosyaları kurtarmak için iCloud Drive'ı kullanabilirsiniz. Dosya klasörlerini diğer iCloud kullanıcılarıyla da paylaşabilirsiniz. ICloud Drive'da depolanan sayfalar, numaralar veya açılış dosyalarınız varsa, bunları iCloud.com'da sayfalarda, numaralarda veya açılışta açabilirsiniz.
Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive (daha önce SkyDrive olarak bilinir), Office'in web sürümünün bir parçası olarak Microsoft tarafından işletilen bir dosya barındırma hizmeti ve senkronizasyon hizmetidir. İlk olarak Ağustos 2007'de başlatılan OneDrive, kullanıcıların Windows ayarları veya Bitlocker Kurtarma Anahtarları gibi dosyaları ve kişisel verileri bulutta depolamasına, dosyaları paylaşmasına ve Android, Windows Phone ve iOS mobil cihazları, Windows ve MacOS bilgisayarlarında ve senkronizasyonları senkronize etmesine olanak tanır. Xbox 360 ve Xbox One konsolları. Kullanıcılar Microsoft Office belgelerini OneDrive'a yükleyebilir. OneDrive, ayrı olarak veya Office 365 abonelikleri ile 100 GB, 1 TB ve 6 TB depolama seçeneği ile ücretsiz 5 GB depolama alanı sunar.
Dropbox
dropbox.com
Dropbox, merkezi San Francisco, California'da bulunan ve bulut depolama, dosya senkronizasyonu, kişisel bulut ve müşteri yazılımı sunan American Dropbox, Inc. tarafından işletilen bir dosya barındırma hizmetidir. Dropbox, 2007 yılında MIT öğrencileri tarafından Drew Houston ve Arash Ferdowsi tarafından bir başlangıç şirketi olarak kuruldu ve Tohum Hızlandırıcı Y Combinator'ın ilk finansmanı ile kuruldu. Dropbox, 10 milyar ABD dolarının üzerinde bir değerleme ile ABD ve dünyadaki en değerli girişimlerden biri olarak sıralandı ve Y Combinator'ın bugüne kadarki en başarılı yatırımlarından biri olarak tanımlandı. Bununla birlikte, Dropbox ayrıca güvenlik ihlalleri ve gizlilik endişeleri gibi konular için eleştiri ve tartışmalar yarattı. Dropbox 2014'ten beri Çin'de engellendi. Elektronik Frontier Vakfı'nın 2017'de "Verilerinizi Hükümet Taleplerinden Koruma" raporunda beş yıldızlı bir puan aldı.
Proton Drive
proton.me
Proton Drive, hassas belgelerinizi güvenli bir şekilde saklamanıza ve paylaşmanıza ve bunlara her yerde erişmenizi sağlar.
iCloud Beta
beta.icloud.com
iCloud, aygıtlarınızdaki kişisel bilgilerin güvenli, güncel ve nerede olursanız olun erişilebilir olmasını sağlamak için gereklidir. iCloud.com'da fotoğraflarınıza, dosyalarınıza ve daha fazlasına herhangi bir web tarayıcısından erişebilirsiniz. Yaptığınız değişiklikler iPhone'unuzla ve diğer cihazlarınızla senkronize edilir, böylece her zaman güncel kalırsınız.
Internxt
internxt.com
Gizlilik için durun, stajyere geçin. Internxx'in açık kaynaklı bulut depolama hizmetleri gizlilik hakkınızı korur. Internxt Drive, Fotoğraflar, Gönder ve daha fazlası.
Sync
sync.com
Sync, sizi güvende, güvenli ve buluta bağlı tutan bir dosya depolama, paylaşım ve işbirliği platformudur. 2011 yılından bu yana, Sync.com dünyanın işbirliği yapması için güvenli bir alan sağlama görevinde. Bugün, her boyutta bir milyondan fazla işletme, büyük fikirleri paylaşmak, önemli bilgileri saklamak ve oyun değiştiren projelerde işbirliği yapmak için Sync’in ödüllü bulut uygulamalarını ve çığır açan gizlilik koruma özelliklerini kullanıyor.
Yandex Disk
disk.yandex.com
Dosyaları tarayıcı penceresine sürükleyip bırakarak yükleyin, dosyalar ve klasörlerle toplu işlemler gerçekleştirin ve yükledikten hemen sonra yayınlayın. Yandex.Disk, ne olursa olsun dosyalarınızı kaydeder.
ShareFile
sharefile.com
ShareFile ile herhangi bir cihazdan veya konumdan içeriği güvenli bir şekilde paylaşın ve müşterilerle ve şirket içi ekiplerle işbirliği yapın. Departmanlar ve küçük işletmeler, müşterilerle ve birbirleriyle işbirliği yapmak için basit, güvenli çözümlere ihtiyaç duyar. ShareFile ile dosyalara güvenli bir şekilde erişmek, verileri paylaşmak ve zaman kazandıran iş akışları oluşturmak için herhangi bir cihazı kullanın. Basit, hızlı kurulum; BT gerektirmez. İstediğiniz boyuttaki dosyayı istediğiniz cihazda paylaşın ve gönderin: İster ofiste ister hareket halinde olun, bulut depolama sayesinde dosyalarınıza her yerden, her zaman güvenli erişime sahip olacaksınız. * Dosyalarınızın her zaman güvende olduğunu bilin: Banka düzeyinde şifreleme, dosyalarınızı, e-postalarınızı ve eklerinizi aktarım sırasında ve beklemedeyken korur. * Güvenli bir şekilde işbirliği yapın: Verilerinize kimin eriştiğini bilmek ve kontrol etmek için izleri ve yapılandırılabilir izinleri denetleyin. * Müşteri ve çalışanların işe alım sürecini optimize edin: Zaman kazandıran iş akışları, manuel evrak işlerini tek bir işbirliği noktasında azaltır. * Güvenli FTP sitesi alternatifi: Siz veya müşterileriniz için yazılım kurulumu gerekmez.
Shadow Drive
shadow.tech
Bulut depolama alanınız, dosyalarınız, kurallarınız. Avrupa yapımı ve barındırılan bulut depolama çözümümüz Shadow Drive sayesinde dosyalarınızı gizli ve güvende tutun. Artık piyasadaki en düşük fiyatlı, gizlilik odaklı disk.
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