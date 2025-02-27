Google Drive

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Google Drive, Google tarafından geliştirilen bir dosya depolama ve senkronizasyon hizmetidir. 24 Nisan 2012'de başlatılan Google Drive, kullanıcıların dosyaları sunucularında depolamasına, cihazlar arasında dosyaları senkronize etmesine ve dosyaları paylaşmasına olanak tanır. Bir web sitesine ek olarak Google Drive, Windows ve MacOS bilgisayarları için çevrimdışı özelliklere sahip uygulamalar ve Android ve iOS akıllı telefonlar ve tabletler sunar. Google Drive, belgelerin, elektronik tabloların, sunumların, çizimlerin, formların işbirliğine dayalı olarak düzenlenmesine izin veren bir Office paketinin parçası olan Google Dokümanlar, Google Sheets ve Google Slaytlar'ı kapsar. Office Suite aracılığıyla oluşturulan ve düzenlenen dosyalar Google Drive'a kaydedilir. Google Drive, kullanıcılara Google One aracılığıyla 15 gigabayt ücretsiz depolama alanı sunar. Google One ayrıca isteğe bağlı ücretli planlarla sunulan 100 gigabayt, 200 gigabayt, 2 terabayt, 10 terabayt, 20 terabayt ve 30 terabayt sunmaktadır. Yüklenen dosyalar 5 terabayt boyutunda olabilir. Kullanıcılar, diğer kullanıcılarla paylaşımı sağlamak veya içeriği herkese açık hale getirmek de dahil olmak üzere tek tek dosyalar ve klasörler için gizlilik ayarlarını değiştirebilir. Web sitesinde, kullanıcılar görsellerini açıklayarak bir görüntü arayabilir ve "Geçen Aralık ayından itibaren bütçe e -tablomu bul" gibi belirli dosyaları bulmak için doğal dili kullanabilirler. Web sitesi ve Android uygulaması, hangi Android cihazların hizmete yedeklendiğini görmek için bir yedekleme bölümü sunar ve Temmuz 2017'de yayınlanan tamamen elden geçirilmiş bir bilgisayar uygulaması, kullanıcının bilgisayarında belirli klasörleri yedeklemeye izin verir. Hızlı erişim özelliği, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu dosyaları akıllıca tahmin edebilir. Google Drive, Google'ın işletmeler ve kuruluşlar için aylık abonelik teklifi olan G Suite'in önemli bir bileşenidir. Select G Suite Planlarının bir parçası olarak Drive, sınırsız depolama, gelişmiş dosya denetim raporlaması, gelişmiş yönetim kontrolleri ve ekipler için daha fazla işbirliği araçları sunar. Hizmetin piyasaya sürülmesinin ardından Google Drive'ın Gizlilik Politikası, medyanın bazı üyeleri tarafından büyük ölçüde eleştirildi. Google, tüm hizmetlerini kapsayan bir dizi Hizmet Şartları ve Gizlilik Politikası anlaşmaları vardır, yani sözleşmelerdeki dil, şirkete Google Drive'da depolanan içerikten türev işleri yeniden üretme, kullanma ve oluşturma hakları oluşturur. Politikalar kullanıcıların fikri mülkiyet haklarını koruduğunu da doğrularken, gizlilik savunucuları, lisansların Google'ın reklamı ve diğer hizmetleri özelleştirmek için bilgileri ve verileri kullanma hakkı verdiğine dair endişeleri dile getirdi. Buna karşılık, medyanın diğer üyeleri, anlaşmaların rakip bulut depolama hizmetlerinden daha kötü olmadığını, ancak rekabetin sözleşmelerde "daha sanatsal dil" kullandığını ve ayrıca Google'ın "hareket etmek için haklara ihtiyacı olduğunu belirtti. Sunucularında dosyalar, verilerinizi önbelleğe alın veya resim küçük resimleri yapın ". Mart 2017 itibariyle Google Drive'ın 800 milyon aktif kullanıcısı vardı ve Eylül 2015 itibariyle bir milyondan fazla organizasyonel ödeme kullanıcısı vardı. Mayıs 2017 itibariyle hizmette iki trilyondan fazla dosya depolandı.