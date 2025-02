Bulut Depolama Hizmetleri - En Popüler Uygulamalar - Turks ve Caicos Adaları

ShareFile

ShareFile ile herhangi bir cihazdan veya konumdan içeriği güvenli bir şekilde paylaşın ve müşterilerle ve şirket içi ekiplerle işbirliği yapın. Departmanlar ve küçük işletmeler, müşterilerle ve birbirleriyle işbirliği yapmak için basit, güvenli çözümlere ihtiyaç duyar. ShareFile ile dosyalara güvenli bir şekilde erişmek, verileri paylaşmak ve zaman kazandıran iş akışları oluşturmak için herhangi bir cihazı kullanın. Basit, hızlı kurulum; BT gerektirmez. İstediğiniz boyuttaki dosyayı istediğiniz cihazda paylaşın ve gönderin: İster ofiste ister hareket halinde olun, bulut depolama sayesinde dosyalarınıza her yerden, her zaman güvenli erişime sahip olacaksınız. * Dosyalarınızın her zaman güvende olduğunu bilin: Banka düzeyinde şifreleme, dosyalarınızı, e-postalarınızı ve eklerinizi aktarım sırasında ve beklemedeyken korur. * Güvenli bir şekilde işbirliği yapın: Verilerinize kimin eriştiğini bilmek ve kontrol etmek için izleri ve yapılandırılabilir izinleri denetleyin. * Müşteri ve çalışanların işe alım sürecini optimize edin: Zaman kazandıran iş akışları, manuel evrak işlerini tek bir işbirliği noktasında azaltır. * Güvenli FTP sitesi alternatifi: Siz veya müşterileriniz için yazılım kurulumu gerekmez.