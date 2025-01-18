Bulut Depolama Hizmetleri - En Popüler Uygulamalar - Paraguay

Google Drive

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Google Drive, Google tarafından geliştirilen bir dosya depolama ve senkronizasyon hizmetidir. 24 Nisan 2012'de kullanıma sunulan Google Drive, kullanıcıların sunucularında dosya depolamasına, dosyaları cihazlar arasında senkronize etmesine ve dosya paylaşmasına olanak tanıyor. Google Drive, bir web sitesine ek olarak Windows ve macOS bilgisayarlar ile Android ve iOS akıllı telefonlar ve tabletler için çevrimdışı özelliklere sahip uygulamalar sunar. Google Drive, dokümanların, e-tabloların, sunumların, çizimlerin, formların ve daha fazlasının ortaklaşa düzenlenmesine olanak tanıyan bir ofis paketinin parçası olan Google Dokümanlar, Google E-Tablolar ve Google Slaytlar'ı kapsar. Ofis paketi aracılığıyla oluşturulan ve düzenlenen dosyalar Google Drive'a kaydedilir. Google Drive, kullanıcılara Google One aracılığıyla 15 gigabayt ücretsiz depolama alanı sunar. Google One ayrıca isteğe bağlı ücretli planlar aracılığıyla sunulan 100 gigabayt, 200 gigabayt, 2 terabayt, 10 terabayt, 20 terabayt ve 30 terabayt sunar. Yüklenen dosyaların boyutu en fazla 5 terabayt olabilir. Kullanıcılar, diğer kullanıcılarla paylaşımın etkinleştirilmesi veya içeriğin herkese açık hale getirilmesi de dahil olmak üzere, tek tek dosyalar ve klasörler için gizlilik ayarlarını değiştirebilir. Web sitesinde, kullanıcılar bir görseli görsellerini tanımlayarak arayabilir ve "geçen Aralık ayındaki bütçe e-tablomu bul" gibi belirli dosyaları bulmak için doğal dili kullanabilir. Web sitesi ve Android uygulaması, hangi Android cihazlarının hizmete yedeklenmiş verileri olduğunu görmek için bir Yedeklemeler bölümü sunuyor ve Temmuz 2017'de piyasaya sürülen tamamen elden geçirilmiş bir bilgisayar uygulaması, kullanıcının bilgisayarındaki belirli klasörlerin yedeklenmesine olanak tanıyor. Hızlı Erişim özelliği, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu dosyaları akıllıca tahmin edebilir. Google Drive, Google'ın işletmelere ve kuruluşlara yönelik aylık abonelik teklifi olan G Suite'in önemli bir bileşenidir. Belirli G Suite planlarının bir parçası olarak Drive, ekipler için sınırsız depolama alanı, gelişmiş dosya denetim raporlaması, gelişmiş yönetim kontrolleri ve daha iyi ortak çalışma araçları sunar. Hizmetin kullanıma sunulmasının ardından Google Drive'ın gizlilik politikası bazı medya mensupları tarafından ağır bir şekilde eleştirildi. Google'ın tüm hizmetlerini kapsayan bir dizi Hizmet Şartları ve Gizlilik Politikası sözleşmesi vardır; bu, sözleşmelerdeki dilin şirkete Google Drive'da depolanan içeriği çoğaltma, kullanma ve bundan türev çalışmalar oluşturma konusunda geniş haklar verdiği anlamına gelir. Politikalar aynı zamanda kullanıcıların fikri mülkiyet haklarını elinde bulundurduğunu doğrulasa da gizlilik savunucuları, lisansların Google'a reklamları ve Google'ın sağladığı diğer hizmetleri özelleştirmek için bilgi ve verileri kullanma hakkı verdiği yönündeki endişelerini dile getirdi. Buna karşılık medyanın diğer üyeleri, anlaşmaların rakip bulut depolama hizmetlerinden daha kötü olmadığını ancak rekabetin anlaşmalarda "daha sanatsal bir dil" kullandığını belirterek, Google'ın "harekete geçmek" için haklara ihtiyacı olduğunu belirtti. sunucularındaki dosyalara göz atın, verilerinizi önbelleğe alın veya küçük resimler oluşturun". Mart 2017 itibarıyla Google Drive'ın 800 milyon aktif kullanıcısı vardı ve Eylül 2015 itibarıyla bir milyondan fazla kurumsal ödeme yapan kullanıcıya sahipti. Mayıs 2017 itibarıyla hizmette iki trilyondan fazla dosya depolanıyordu.