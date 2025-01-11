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Bulut Depolama Hizmetleri - En Popüler Uygulamalar - Pakistan
Genellikle bulut depolama hizmetleri, çevrimiçi dosya depolama sağlayıcıları veya siber kilitleyiciler olarak adlandırılan dosya barındırma hizmetleri, kullanıcı dosyalarını barındırmak ve yönetmek için titizlikle hazırlanmış internet tabanlı barındırma platformlarıdır. Bu hizmetler kullanıcılara dosyalarını internet üzerinden uzaktan depolama, paylaşma ve erişme olanağı sunar. Gelişmiş altyapı ve teknolojiden yararlanan dosya barındırma hizmetleri, dosya depolama ve işbirliği için uygun ve ölçeklenebilir çözümler arayan bireyler, işletmeler ve kuruluşlar için ayrılmaz araçlar haline geldi. Kullanıcılar belgelerini, multimedyalarını ve diğer dijital varlıklarını neredeyse her yerden güvenli bir şekilde yükleyebilir, saklayabilir ve alabilir; bu da dijital çağda verimliliği ve erişilebilirliği artırır. Ek olarak, birçok dosya barındırma hizmeti, kullanıcı üretkenliğini ve işbirliğini geliştirmek için dosya senkronizasyonu, sürüm kontrolü ve işbirliğine dayalı düzenleme gibi özellikleri içerir.
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Google Drive
google.com
Google Drive, Google tarafından geliştirilen bir dosya depolama ve senkronizasyon hizmetidir. 24 Nisan 2012'de kullanıma sunulan Google Drive, kullanıcıların sunucularında dosya depolamasına, dosyaları cihazlar arasında senkronize etmesine ve dosya paylaşmasına olanak tanıyor. Google Drive, bir web sitesine ek olarak Windows ve macOS bilgisayarlar ile Android ve iOS akıllı telefonlar ve tabletler için çevrimdışı özelliklere sahip uygulamalar sunar. Google Drive, dokümanların, e-tabloların, sunumların, çizimlerin, formların ve daha fazlasının ortaklaşa düzenlenmesine olanak tanıyan bir ofis paketinin parçası olan Google Dokümanlar, Google E-Tablolar ve Google Slaytlar'ı kapsar. Ofis paketi aracılığıyla oluşturulan ve düzenlenen dosyalar Google Drive'a kaydedilir. Google Drive, kullanıcılara Google One aracılığıyla 15 gigabayt ücretsiz depolama alanı sunar. Google One ayrıca isteğe bağlı ücretli planlar aracılığıyla sunulan 100 gigabayt, 200 gigabayt, 2 terabayt, 10 terabayt, 20 terabayt ve 30 terabayt sunar. Yüklenen dosyaların boyutu en fazla 5 terabayt olabilir. Kullanıcılar, diğer kullanıcılarla paylaşımın etkinleştirilmesi veya içeriğin herkese açık hale getirilmesi de dahil olmak üzere, tek tek dosyalar ve klasörler için gizlilik ayarlarını değiştirebilir. Web sitesinde, kullanıcılar bir görseli görsellerini tanımlayarak arayabilir ve "geçen Aralık ayındaki bütçe e-tablomu bul" gibi belirli dosyaları bulmak için doğal dili kullanabilir. Web sitesi ve Android uygulaması, hangi Android cihazlarının hizmete yedeklenmiş verileri olduğunu görmek için bir Yedeklemeler bölümü sunuyor ve Temmuz 2017'de piyasaya sürülen tamamen elden geçirilmiş bir bilgisayar uygulaması, kullanıcının bilgisayarındaki belirli klasörlerin yedeklenmesine olanak tanıyor. Hızlı Erişim özelliği, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu dosyaları akıllıca tahmin edebilir. Google Drive, Google'ın işletmelere ve kuruluşlara yönelik aylık abonelik teklifi olan G Suite'in önemli bir bileşenidir. Belirli G Suite planlarının bir parçası olarak Drive, ekipler için sınırsız depolama alanı, gelişmiş dosya denetim raporlaması, gelişmiş yönetim kontrolleri ve daha iyi ortak çalışma araçları sunar. Hizmetin kullanıma sunulmasının ardından Google Drive'ın gizlilik politikası bazı medya mensupları tarafından ağır bir şekilde eleştirildi. Google'ın tüm hizmetlerini kapsayan bir dizi Hizmet Şartları ve Gizlilik Politikası sözleşmesi vardır; bu, sözleşmelerdeki dilin şirkete Google Drive'da depolanan içeriği çoğaltma, kullanma ve bundan türev çalışmalar oluşturma konusunda geniş haklar verdiği anlamına gelir. Politikalar aynı zamanda kullanıcıların fikri mülkiyet haklarını elinde bulundurduğunu doğrulasa da gizlilik savunucuları, lisansların Google'a reklamları ve Google'ın sağladığı diğer hizmetleri özelleştirmek için bilgi ve verileri kullanma hakkı verdiği yönündeki endişelerini dile getirdi. Buna karşılık medyanın diğer üyeleri, anlaşmaların rakip bulut depolama hizmetlerinden daha kötü olmadığını ancak rekabetin anlaşmalarda "daha sanatsal bir dil" kullandığını belirterek, Google'ın "harekete geçmek" için haklara ihtiyacı olduğunu belirtti. sunucularındaki dosyalara göz atın, verilerinizi önbelleğe alın veya küçük resimler oluşturun". Mart 2017 itibarıyla Google Drive'ın 800 milyon aktif kullanıcısı vardı ve Eylül 2015 itibarıyla bir milyondan fazla kurumsal ödeme yapan kullanıcıya sahipti. Mayıs 2017 itibarıyla hizmette iki trilyondan fazla dosya depolanıyordu.
TeraBox
terabox.com
Dosyalar için ağ yedeklemesi ve senkronizasyonu sağlayın. Geniş alan, yüksek hız, güvenlik ve stabilite, web tabanlı eğitim ve cep telefonlarının hızlandırılması desteği ile özellik. 1 TB ücretsiz depolama alanının keyfini çıkarmak için şimdi kaydolun
iCloud
icloud.com
Fotoğraflarınıza, videolarınıza, belgelerinize, notlarınıza, kişilerinize ve daha fazlasına erişmek için iCloud'da oturum açın. Apple hizmetlerini kullanmaya başlamak için Apple Kimliğinizi kullanın veya yeni bir hesap oluşturun.
MEGA
mega.io
Mega (büyük harflerle MEGA olarak stilize edilmiştir) veya Mega.nz, Auckland merkezli bir şirket olan Mega Limited tarafından sunulan bir bulut depolama ve dosya barındırma hizmetidir. Hizmet öncelikle web tabanlı uygulamalar aracılığıyla sunulmaktadır. Mega mobil uygulamalar Windows Phone, Android ve iOS için de mevcuttur. Mega, ücretsiz hesaplara ayrılan 50 GB'lık büyük depolama alanıyla tanınır. Web sitesi ve hizmet, artık kullanılmayan Megaupload hizmetini kuran Kim Dotcom tarafından 19 Ocak 2013'te başlatıldı. Ancak 2015 yılında Kim Dotcom hizmetten ayrıldı ve Yeni Zelanda hükümetinin Çinli bir yatırımcının hisselerine el koyduğunu ve sitenin kontrolünü elinde tuttuğunu belirtti. Mega Limited, yetkililerin operasyonlarına müdahale etmediğini söyledi.
Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive (önceden SkyDrive olarak biliniyordu), Microsoft tarafından Office'in web sürümünün bir parçası olarak işletilen bir dosya barındırma hizmeti ve senkronizasyon hizmetidir. İlk olarak Ağustos 2007'de başlatılan OneDrive, kullanıcıların Windows ayarları veya BitLocker kurtarma anahtarları gibi dosyaları ve kişisel verileri bulutta depolamasına, dosyaları paylaşmasına ve Android, Windows Phone ve iOS mobil aygıtları, Windows ve macOS bilgisayarları ve Xbox 360 ve Xbox One konsolları. Kullanıcılar Microsoft Office belgelerini OneDrive'a yükleyebilir. OneDrive, ayrı olarak veya Office 365 abonelikleriyle birlikte sunulan 100 GB, 1 TB ve 6 TB depolama seçenekleriyle 5 GB ücretsiz depolama alanı sunar.
Dropbox
dropbox.com
Dropbox, merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan Amerikan şirketi Dropbox, Inc. tarafından işletilen ve bulut depolama, dosya senkronizasyonu, kişisel bulut ve istemci yazılımı sunan bir dosya barındırma hizmetidir. Dropbox, 2007 yılında MIT öğrencileri Drew Houston ve Arash Ferdowsi tarafından bir başlangıç şirketi olarak, ilk finansmanı tohum hızlandırıcı Y Combinator'dan alarak kuruldu. Dropbox, 10 milyar ABD dolarını aşan değerlemesiyle ABD ve dünyadaki en değerli girişimlerden biri olarak seçildi ve Y Combinator'ın bugüne kadarki en başarılı yatırımlarından biri olarak tanımlandı. Ancak Dropbox, güvenlik ihlalleri ve gizlilik endişeleri gibi konularda da eleştirilere maruz kaldı ve tartışmalara yol açtı. Dropbox, 2014'ten beri Çin'de engelleniyor. Electronic Frontier Foundation'ın 2017 "Verilerinizi Devlet Taleplerinden Koruma" raporunda beş yıldız aldı.
TeleDrive
teledriveapp.com
Ücretsiz Sınırsız Bulut Depolama Alanınız. Size hak ettiğinizi verecek açık kaynak projesi. Telegram API'sini sınırsız depolama alanınız olarak kullanma. Yani herhangi bir sınırlama olmaksızın dilediğiniz kadar yükleme yapabilirsiniz.
iCloud Drive
icloud.com
iCloud Drive ile dosyalarınızı güvenli bir şekilde iCloud'da saklayabilir ve bunlara iCloud.com'dan ve iPhone, iPad, iPod touch, Mac ve Windows bilgisayarınızdan erişebilirsiniz. Ayrıca Mac'inizdeki Masaüstü ve Belgeler klasörlerindeki tüm dosyaların otomatik olarak iCloud Drive'da saklanmasını da sağlayabilirsiniz. Bu şekilde, dosyaları Mac'inizde genellikle sakladığınız yere kaydedebilir ve iCloud.com'da ve tüm aygıtlarınızda kullanılabilir hale getirebilirsiniz. iCloud.com'da, dosyaları yüklemek ve indirmek, dosyaları paylaşmak, silmek, dosyaları klasörlerde düzenlemek, dosyaları yeniden adlandırmak ve yakın zamanda silinen dosyaları kurtarmak için iCloud Drive'ı kullanabilirsiniz. Dosya klasörlerini diğer iCloud kullanıcılarıyla da paylaşabilirsiniz. iCloud Drive'da kayıtlı Pages, Numbers veya Keynote dosyalarınız varsa bunları iCloud.com'daki Pages, Numbers veya Keynote'ta açabilirsiniz.
Proton Drive
proton.me
Proton Drive, hassas belgelerinizi güvenli bir şekilde saklamanıza, paylaşmanıza ve bunlara her yerden erişmenize olanak tanır.
Shadow Drive
shadow.tech
Bulut depolama alanınız, dosyalarınız, kurallarınız. Avrupa yapımı ve barındırılan bulut depolama çözümümüz Shadow Drive sayesinde dosyalarınızı gizli ve güvende tutun. Artık piyasadaki en düşük fiyatlı, gizlilik odaklı disk.
Internxt
internxt.com
Gizliliğinizi koruyun, Internxt'e geçin. Internxt'in açık kaynaklı bulut depolama hizmetleri gizlilik hakkınızı korur. Internxt Drive, Fotoğraflar, Gönder ve daha fazlası.
Sync
sync.com
Sync, bulutta güvende olmanızı ve bağlantıda kalmanızı sağlayan bir dosya depolama, paylaşım ve işbirliği platformudur. Sync.com, 2011'den bu yana dünyanın işbirliği yapabileceği güvenli bir alan sağlama misyonunu üstleniyor. Bugün, her boyutta bir milyondan fazla işletme, büyük fikirleri paylaşmak, önemli bilgileri depolamak ve oyunun kurallarını değiştiren projelerde işbirliği yapmak için Sync'in ödüllü bulut uygulamalarını ve çığır açan gizlilik koruma özelliklerini kullanıyor.
Amazon Drive
amazon.com
Eskiden Amazon Cloud Drive olarak bilinen Amazon Drive, Amazon tarafından yönetilen bir bulut depolama uygulamasıdır. Hizmet, güvenli bulut depolama, dosya yedekleme, dosya paylaşımı ve Fotoğraf baskısı sunar. Bir Amazon hesabı kullanılarak dosyalar ve klasörler web tarayıcıları, masaüstü uygulamaları, cep telefonları ve tabletler dahil birden fazla cihazdan aktarılabilir ve yönetilebilir. Amazon Drive ayrıca ABD'deki kullanıcılarının Amazon Prints hizmetini kullanarak fotoğraf baskıları ve fotoğraf kitapları sipariş etmelerine de olanak tanıyor. Bugün Amazon Drive, Amazon Prime aboneliği veya Kindle Fire cihazıyla ücretsiz sınırsız fotoğraf depolama alanı ve ücretli sınırlı depolama hizmeti sunuyor. ABD, Kanada, Avrupa ülkeleri, Japonya ve Avustralya dahil olmak üzere büyük ülkelerde kullanıma sunuldu. Aynı zamanda Çin ve Brezilya'da ücretsiz sınırlı 5 GB depolama hizmeti olarak da çalışmaktadır.
Yandex Disk
disk.yandex.com
Dosyaları tarayıcı penceresine sürükleyip bırakarak yükleyin, dosya ve klasörlerle toplu işlemler gerçekleştirin ve yüklemeden hemen sonra yayınlayın. Yandex.Disk ne olursa olsun dosyalarınızı kaydeder.
iCloud Beta
beta.icloud.com
iCloud, aygıtlarınızdaki kişisel bilgilerin güvenli, güncel ve nerede olursanız olun erişilebilir olmasını sağlamak için gereklidir. iCloud.com'da fotoğraflarınıza, dosyalarınıza ve daha fazlasına herhangi bir web tarayıcısından erişebilirsiniz. Yaptığınız değişiklikler iPhone'unuzla ve diğer cihazlarınızla senkronize edilir, böylece her zaman güncel kalırsınız.
ShareFile
sharefile.com
ShareFile ile herhangi bir cihazdan veya konumdan içeriği güvenli bir şekilde paylaşın ve müşterilerle ve şirket içi ekiplerle işbirliği yapın. Departmanlar ve küçük işletmeler, müşterilerle ve birbirleriyle işbirliği yapmak için basit, güvenli çözümlere ihtiyaç duyar. ShareFile ile dosyalara güvenli bir şekilde erişmek, verileri paylaşmak ve zaman kazandıran iş akışları oluşturmak için herhangi bir cihazı kullanın. Basit, hızlı kurulum; BT gerektirmez. İstediğiniz boyuttaki dosyayı istediğiniz cihazda paylaşın ve gönderin: İster ofiste ister hareket halinde olun, bulut depolama sayesinde dosyalarınıza her yerden, her zaman güvenli erişime sahip olacaksınız. * Dosyalarınızın her zaman güvende olduğunu bilin: Banka düzeyinde şifreleme, dosyalarınızı, e-postalarınızı ve eklerinizi aktarım sırasında ve beklemedeyken korur. * Güvenli bir şekilde işbirliği yapın: Verilerinize kimin eriştiğini bilmek ve kontrol etmek için izleri ve yapılandırılabilir izinleri denetleyin. * Müşteri ve çalışanların işe alım sürecini optimize edin: Zaman kazandıran iş akışları, manuel evrak işlerini tek bir işbirliği noktasında azaltır. * Güvenli FTP sitesi alternatifi: Siz veya müşterileriniz için yazılım kurulumu gerekmez.