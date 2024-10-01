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Bulut Depolama Hizmetleri - En Popüler Uygulamalar - Honduras

Genellikle bulut depolama hizmetleri, çevrimiçi dosya depolama sağlayıcıları veya siber kilitleyiciler olarak adlandırılan dosya barındırma hizmetleri, kullanıcı dosyalarını barındırmak ve yönetmek için titizlikle hazırlanmış internet tabanlı barındırma platformlarıdır. Bu hizmetler kullanıcılara dosyalarını internet üzerinden uzaktan depolama, paylaşma ve erişme olanağı sunar. Gelişmiş altyapı ve teknolojiden yararlanan dosya barındırma hizmetleri, dosya depolama ve işbirliği için uygun ve ölçeklenebilir çözümler arayan bireyler, işletmeler ve kuruluşlar için ayrılmaz araçlar haline geldi. Kullanıcılar belgelerini, multimedyalarını ve diğer dijital varlıklarını neredeyse her yerden güvenli bir şekilde yükleyebilir, saklayabilir ve alabilir; bu da dijital çağda verimliliği ve erişilebilirliği artırır. Ek olarak, birçok dosya barındırma hizmeti, kullanıcı üretkenliğini ve işbirliğini geliştirmek için dosya senkronizasyonu, sürüm kontrolü ve işbirliğine dayalı düzenleme gibi özellikleri içerir.

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Google Drive

Google Drive

google.com

Google Drive, Google tarafından geliştirilen bir dosya depolama ve senkronizasyon hizmetidir. 24 Nisan 2012'de kullanıma sunulan Google Drive, kullanıcıların sunucularında dosya depolamasına, dosyaları cihazlar arasında senkronize etmesine ve dosya paylaşmasına olanak tanıyor. Google Drive, bir web ...

TeraBox

TeraBox

terabox.com

Dosyalar için ağ yedeklemesi ve senkronizasyonu sağlayın. Geniş alan, yüksek hız, güvenlik ve stabilite, web tabanlı eğitim ve cep telefonlarının hızlandırılması desteği ile özellik. 1 TB ücretsiz depolama alanının keyfini çıkarmak için şimdi kaydolun

iCloud

iCloud

icloud.com

Fotoğraflarınıza, videolarınıza, belgelerinize, notlarınıza, kişilerinize ve daha fazlasına erişmek için iCloud'da oturum açın. Apple hizmetlerini kullanmaya başlamak için Apple Kimliğinizi kullanın veya yeni bir hesap oluşturun.

Microsoft OneDrive

Microsoft OneDrive

onedrive.com

Microsoft OneDrive (önceden SkyDrive olarak biliniyordu), Microsoft tarafından Office'in web sürümünün bir parçası olarak işletilen bir dosya barındırma hizmeti ve senkronizasyon hizmetidir. İlk olarak Ağustos 2007'de başlatılan OneDrive, kullanıcıların Windows ayarları veya BitLocker kurtarma anaht...

MEGA

MEGA

mega.io

Mega (büyük harflerle MEGA olarak stilize edilmiştir) veya Mega.nz, Auckland merkezli bir şirket olan Mega Limited tarafından sunulan bir bulut depolama ve dosya barındırma hizmetidir. Hizmet öncelikle web tabanlı uygulamalar aracılığıyla sunulmaktadır. Mega mobil uygulamalar Windows Phone, Android ...

Dropbox

Dropbox

dropbox.com

Dropbox, merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan Amerikan şirketi Dropbox, Inc. tarafından işletilen ve bulut depolama, dosya senkronizasyonu, kişisel bulut ve istemci yazılımı sunan bir dosya barındırma hizmetidir. Dropbox, 2007 yılında MIT öğrencileri Drew Houston ve Arash Ferdowsi tarafında...

TeleDrive

TeleDrive

teledriveapp.com

Ücretsiz Sınırsız Bulut Depolama Alanınız. Size hak ettiğinizi verecek açık kaynak projesi. Telegram API'sini sınırsız depolama alanınız olarak kullanma. Yani herhangi bir sınırlama olmaksızın dilediğiniz kadar yükleme yapabilirsiniz.

Amazon Drive

Amazon Drive

amazon.com

Eskiden Amazon Cloud Drive olarak bilinen Amazon Drive, Amazon tarafından yönetilen bir bulut depolama uygulamasıdır. Hizmet, güvenli bulut depolama, dosya yedekleme, dosya paylaşımı ve Fotoğraf baskısı sunar. Bir Amazon hesabı kullanılarak dosyalar ve klasörler web tarayıcıları, masaüstü uygulamala...

Shadow Drive

Shadow Drive

shadow.tech

Bulut depolama alanınız, dosyalarınız, kurallarınız. Avrupa yapımı ve barındırılan bulut depolama çözümümüz Shadow Drive sayesinde dosyalarınızı gizli ve güvende tutun. Artık piyasadaki en düşük fiyatlı, gizlilik odaklı disk.

iCloud Drive

iCloud Drive

icloud.com

iCloud Drive ile dosyalarınızı güvenli bir şekilde iCloud'da saklayabilir ve bunlara iCloud.com'dan ve iPhone, iPad, iPod touch, Mac ve Windows bilgisayarınızdan erişebilirsiniz. Ayrıca Mac'inizdeki Masaüstü ve Belgeler klasörlerindeki tüm dosyaların otomatik olarak iCloud Drive'da saklanmasını da s...

Proton Drive

Proton Drive

proton.me

Proton Drive, hassas belgelerinizi güvenli bir şekilde saklamanıza, paylaşmanıza ve bunlara her yerden erişmenize olanak tanır.

Yandex Disk

Yandex Disk

disk.yandex.com

Dosyaları tarayıcı penceresine sürükleyip bırakarak yükleyin, dosya ve klasörlerle toplu işlemler gerçekleştirin ve yüklemeden hemen sonra yayınlayın. Yandex.Disk ne olursa olsun dosyalarınızı kaydeder.

iCloud Beta

iCloud Beta

beta.icloud.com

iCloud, aygıtlarınızdaki kişisel bilgilerin güvenli, güncel ve nerede olursanız olun erişilebilir olmasını sağlamak için gereklidir. iCloud.com'da fotoğraflarınıza, dosyalarınıza ve daha fazlasına herhangi bir web tarayıcısından erişebilirsiniz. Yaptığınız değişiklikler iPhone'unuzla ve diğer cihazl...

Internxt

Internxt

internxt.com

Gizliliğinizi koruyun, Internxt'e geçin. Internxt'in açık kaynaklı bulut depolama hizmetleri gizlilik hakkınızı korur. Internxt Drive, Fotoğraflar, Gönder ve daha fazlası.

Sync

Sync

sync.com

Sync, bulutta güvende olmanızı ve bağlantıda kalmanızı sağlayan bir dosya depolama, paylaşım ve işbirliği platformudur. Sync.com, 2011'den bu yana dünyanın işbirliği yapabileceği güvenli bir alan sağlama misyonunu üstleniyor. Bugün, her boyutta bir milyondan fazla işletme, büyük fikirleri paylaşmak...

ShareFile

ShareFile

sharefile.com

ShareFile ile herhangi bir cihazdan veya konumdan içeriği güvenli bir şekilde paylaşın ve müşterilerle ve şirket içi ekiplerle işbirliği yapın. Departmanlar ve küçük işletmeler, müşterilerle ve birbirleriyle işbirliği yapmak için basit, güvenli çözümlere ihtiyaç duyar. ShareFile ile dosyalara güvenl...

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