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Bulut Depolama Hizmetleri - En Popüler Uygulamalar - Kanada
Genellikle bulut depolama hizmetleri, çevrimiçi dosya depolama sağlayıcıları veya siber kilitleyiciler olarak adlandırılan dosya barındırma hizmetleri, kullanıcı dosyalarını barındırmak ve yönetmek için titizlikle hazırlanmış internet tabanlı barındırma platformlarıdır. Bu hizmetler kullanıcılara dosyalarını internet üzerinden uzaktan depolama, paylaşma ve erişme olanağı sunar. Gelişmiş altyapı ve teknolojiden yararlanan dosya barındırma hizmetleri, dosya depolama ve işbirliği için uygun ve ölçeklenebilir çözümler arayan bireyler, işletmeler ve kuruluşlar için ayrılmaz araçlar haline geldi. Kullanıcılar belgelerini, multimedyalarını ve diğer dijital varlıklarını neredeyse her yerden güvenli bir şekilde yükleyebilir, saklayabilir ve alabilir; bu da dijital çağda verimliliği ve erişilebilirliği artırır. Ek olarak, birçok dosya barındırma hizmeti, kullanıcı üretkenliğini ve işbirliğini geliştirmek için dosya senkronizasyonu, sürüm kontrolü ve işbirliğine dayalı düzenleme gibi özellikleri içerir.
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Google Drive
google.com
Google Drive, Google tarafından geliştirilen bir dosya depolama ve senkronizasyon hizmetidir. 24 Nisan 2012'de kullanıma sunulan Google Drive, kullanıcıların sunucularında dosya depolamasına, dosyaları cihazlar arasında senkronize etmesine ve dosya paylaşmasına olanak tanıyor. Google Drive, bir web ...
Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive (önceden SkyDrive olarak biliniyordu), Microsoft tarafından Office'in web sürümünün bir parçası olarak işletilen bir dosya barındırma hizmeti ve senkronizasyon hizmetidir. İlk olarak Ağustos 2007'de başlatılan OneDrive, kullanıcıların Windows ayarları veya BitLocker kurtarma anaht...
iCloud
icloud.com
Fotoğraflarınıza, videolarınıza, belgelerinize, notlarınıza, kişilerinize ve daha fazlasına erişmek için iCloud'da oturum açın. Apple hizmetlerini kullanmaya başlamak için Apple Kimliğinizi kullanın veya yeni bir hesap oluşturun.
Dropbox
dropbox.com
Dropbox, merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan Amerikan şirketi Dropbox, Inc. tarafından işletilen ve bulut depolama, dosya senkronizasyonu, kişisel bulut ve istemci yazılımı sunan bir dosya barındırma hizmetidir. Dropbox, 2007 yılında MIT öğrencileri Drew Houston ve Arash Ferdowsi tarafında...
iCloud Drive
icloud.com
iCloud Drive ile dosyalarınızı güvenli bir şekilde iCloud'da saklayabilir ve bunlara iCloud.com'dan ve iPhone, iPad, iPod touch, Mac ve Windows bilgisayarınızdan erişebilirsiniz. Ayrıca Mac'inizdeki Masaüstü ve Belgeler klasörlerindeki tüm dosyaların otomatik olarak iCloud Drive'da saklanmasını da s...
Proton Drive
proton.me
Proton Drive, hassas belgelerinizi güvenli bir şekilde saklamanıza, paylaşmanıza ve bunlara her yerden erişmenize olanak tanır.
MEGA
mega.io
Mega (büyük harflerle MEGA olarak stilize edilmiştir) veya Mega.nz, Auckland merkezli bir şirket olan Mega Limited tarafından sunulan bir bulut depolama ve dosya barındırma hizmetidir. Hizmet öncelikle web tabanlı uygulamalar aracılığıyla sunulmaktadır. Mega mobil uygulamalar Windows Phone, Android ...
TeraBox
terabox.com
Dosyalar için ağ yedeklemesi ve senkronizasyonu sağlayın. Geniş alan, yüksek hız, güvenlik ve stabilite, web tabanlı eğitim ve cep telefonlarının hızlandırılması desteği ile özellik. 1 TB ücretsiz depolama alanının keyfini çıkarmak için şimdi kaydolun
Amazon Drive
amazon.com
Eskiden Amazon Cloud Drive olarak bilinen Amazon Drive, Amazon tarafından yönetilen bir bulut depolama uygulamasıdır. Hizmet, güvenli bulut depolama, dosya yedekleme, dosya paylaşımı ve Fotoğraf baskısı sunar. Bir Amazon hesabı kullanılarak dosyalar ve klasörler web tarayıcıları, masaüstü uygulamala...
TeleDrive
teledriveapp.com
Ücretsiz Sınırsız Bulut Depolama Alanınız. Size hak ettiğinizi verecek açık kaynak projesi. Telegram API'sini sınırsız depolama alanınız olarak kullanma. Yani herhangi bir sınırlama olmaksızın dilediğiniz kadar yükleme yapabilirsiniz.
Internxt
internxt.com
Gizliliğinizi koruyun, Internxt'e geçin. Internxt'in açık kaynaklı bulut depolama hizmetleri gizlilik hakkınızı korur. Internxt Drive, Fotoğraflar, Gönder ve daha fazlası.
Shadow Drive
shadow.tech
Bulut depolama alanınız, dosyalarınız, kurallarınız. Avrupa yapımı ve barındırılan bulut depolama çözümümüz Shadow Drive sayesinde dosyalarınızı gizli ve güvende tutun. Artık piyasadaki en düşük fiyatlı, gizlilik odaklı disk.
Yandex Disk
disk.yandex.com
Dosyaları tarayıcı penceresine sürükleyip bırakarak yükleyin, dosya ve klasörlerle toplu işlemler gerçekleştirin ve yüklemeden hemen sonra yayınlayın. Yandex.Disk ne olursa olsun dosyalarınızı kaydeder.
iCloud Beta
beta.icloud.com
iCloud, aygıtlarınızdaki kişisel bilgilerin güvenli, güncel ve nerede olursanız olun erişilebilir olmasını sağlamak için gereklidir. iCloud.com'da fotoğraflarınıza, dosyalarınıza ve daha fazlasına herhangi bir web tarayıcısından erişebilirsiniz. Yaptığınız değişiklikler iPhone'unuzla ve diğer cihazl...
Sync
sync.com
Sync, ekiplerin bulutta güvende ve bağlantıda kalmasına yardımcı olan bir dosya depolama ve belge işbirliği platformudur Sync.com, 2011'den bu yana dünyanın işbirliği yapabileceği güvenli bir alan sağlama misyonunu üstleniyor. Bugün, her boyutta bir milyondan fazla işletme, büyük fikirleri paylaşma...
ShareFile
sharefile.com
ShareFile ile herhangi bir cihazdan veya konumdan içeriği güvenli bir şekilde paylaşın ve müşterilerle ve şirket içi ekiplerle işbirliği yapın. Departmanlar ve küçük işletmeler, müşterilerle ve birbirleriyle işbirliği yapmak için basit, güvenli çözümlere ihtiyaç duyar. ShareFile ile dosyalara güvenl...