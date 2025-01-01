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Dosya dönüştürme yazılımı, kullanıcıların bir belgeyi bir dosya türünden diğerine değiştirmesine olanak tanır. Bu araçlar, dönüşümler için kolay, adım adım süreçler sağlar: kullanıcılar yalnızca orijinal belgeyi yükler, istenen çıktı biçimini seçer ve dönüştürür. Ek olarak, dosya dönüştürme yazılımı genellikle toplu dönüştürmeleri destekleyerek kullanıcıların birden fazla belgeyi aynı anda aynı formata dönüştürmesine olanak tanır. Ayrıca genellikle belirli dosya türleri arasındaki dönüşümleri de kolaylaştırır. Bazı dosya dönüştürme yazılımları, bir formattan diğerine güvenli dönüşüm sağlamak için bir kurtarma modu içerir. Bu çözümler genellikle dosya okuyucu yazılımlarla entegre olarak kullanıcıların ihtiyaç duydukları dosyalara kolaylıkla erişmelerini sağlar.
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Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Adobe Acrobat, PDF belgelerini oluşturma, düzenleme, paylaşma ve güvenli bir şekilde imzalama işlemleri için kapsamlı bir araçtır.
Convertio
convertio.co
Convertio, 309'dan fazla dosya formatını çevrimiçi olarak dönüştüren basit bir araçtır. Kullanıcılar farklı kaynaklardan dosya yükleyerek hızlıca dönüşüm yapabilirler.
CloudConvert
cloudconvert.com
CloudConvert, ses, video, belge ve resim gibi çeşitli dosya türlerini çevrimiçi dönüştürmek için kullanılan bir uygulamadır.
PDF Candy
pdfcandy.com
PDF Candy, 20'den fazla formatı PDF'ye ve PDF'den dönüştürme, düzenleme, birleştirme, bölme ve sıkıştırma gibi 47 çevrimiçi aracı sunar.
Zamzar
zamzar.com
Zamzar, belgeler, görüntüler, videolar ve ses dosyalarını 1100'den fazla formatta çevrimiçi dönüştürme imkanı sunan bir platformdur.
Foxit Cloud
connectedpdf.com
Foxit Cloud, PDF belgelerinin güvenli yönetimi ve gönderimi için araçlar sunan, belge analizini geliştiren bir yönetim çözümüdür.
HitPaw Online
online.hitpaw.com
HitPaw Online Arka Plan Silici, kullanıcıların fotoğraflarının arka planını kolayca kaldırmasına yardımcı olan ücretsiz bir çevrimiçi araçtır.
Lumin
luminpdf.com
Lumin, PDF düzenleme ve belge iş akışları için bulut tabanlı bir uygulamadır. Kullanıcılar belgeleri diledikleri yerden düzenleyebilir ve işbirliği yapabilir.
Nanonets
nanonets.com
Nanonets, belgelerden veri çıkarmak için yapay zeka ve optik karakter tanıma teknolojisi kullanan akıllı bir otomasyon platformudur.
GorillaPDF
gorillapdf.com
GorillaPDF, resimleri, metin dosyalarını, Excel ve sunumları PDF'ye dönüştüren, PDF boyutunu küçülten, birleştiren ve şifreleyen bir çevrimiçi araçtır.
CocoDoc
cocodoc.com
CocoDoc, belgeleri düzenleme, imzalama ve paylaşma işlemlerini kolaylaştıran bir çevrimiçi PDF editörüdür.
PDFShift
pdfshift.io
PDFShift, geliştiricilere HTML belgelerini PDF'ye yüksek kalite ile dönüştürme aracı sunar. Node.js, Python ve PHP için paketler mevcuttur.
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