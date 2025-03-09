Lumin

luminpdf.com

Lumin, 2014 yılında kurulan ve merkezi Yeni Zelanda'da bulunan bulut tabanlı PDF düzenleme ve belge iş akışı yazılımıdır. Dünya çapında 100 milyondan fazla kullanıcı ile küresel olarak faaliyet gösteren, dünyanın hemen hemen her kıtasında Antarktika dahil olmak üzere bir lumin kullanıcısı var! Lumin, G-suite'e kesintisiz entegrasyon sunar ve Buluttaki PDF belgelerinize esignatees, metin, vurgu ve daha fazlasını eklemek için bir dizi sezgisel dijital araç sunar. Lumin ile şunları yapabilirsiniz: - Tarih değişiklikleri ve sözleşmeler ve sözleşmelerdeki küçük güncellemeler için ham PDF metnini doğrudan belgelerinizdeki düzenleyin - Dijital imzalar toplamak ve talep etmek için kesintisiz bir eSignature iş akışı oluşturun - Ekibinizle herhangi bir yerden yorum yapın, etiketleyin ve işbirliği yapın - Bildiğiniz ve sevdiğiniz Google araçlarıyla senkronize edin - Şekiller, resimler, metin, yorumlar, vurgular ekleme gibi bir dizi dijital araca erişin ve - Belgeleri manipüle etmek, göndermek için dosyaları sıkıştırma, dosyaları bölme ve çok daha fazlası için bir dizi gelişmiş PDF özelliğine erişin. İkinci doğa gibi hissettiren araçlarla belge süreçlerini ve iş akışlarını kolaylaştırın ve bunların nasıl beklediğinizi çalıştırın. Çalışma, iş ve yaşam için lumin kullanın. Lumin indirmek ve kullanmak ücretsizdir veya gelişmiş özelliklerin ve işlevselliğin sadece 9 $ P/m'den kilidini açabilirsiniz. İş ve işletme planları ekibinize uyacak şekilde mevcuttur ve kolayca ölçeklenebilir.