Dosya Dönüştürücü Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tayland

Adobe'de belgelerin sadece bir bilgi ve kanıt koleksiyonundan daha fazlası olduğuna inanıyoruz. İnsanları ve fikirleri birbirine bağlamanın, işi ileriye doğru itmenin temelleridir. Adobe Acrobat, nerede çalışırsanız çalışın, işinizi ileriye götürürken ekibinize bağlı tutar. Acrobat, Fortune 500 şirketleri tarafından güvenilen hepsi bir arada PDF ve e-imza çözümüdür. Acrobat ile, belgeleri zahmetsizce oluşturabilir, düzenleyebilir, dönüştürebilir, paylaşabilir, imzalayabilir ve birleştirebilirsiniz - hepsi bir Adobe platformundan. Ekibinizin herhangi bir cihazdan her zaman, her yerde kolayca işbirliği yapmasını ve çalışmasını sağlayan kesintisiz dijital deneyimler yaratabilirsiniz. Acrobat'ta sıvı modu ayrıca kullanıcıların sıkıştırmaya ve yakınlaştırmaya gerek kalmadan PDF'leri küçük ekranlarda görüntülemelerini sağlar. Microsoft ile ortaklaşa, modern, güvenli ve bağlı hibrid bir işyerinde işin nasıl yapıldığını yeniden tasarlıyoruz. Acrobat Solutions, en sevdiğiniz Microsoft uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olmak üzere tasarlanmıştır. Microsoft 365, Teams, Outlook ve daha fazlasından, sorun yaratarak, düzenleyerek, paylaşarak ve imzalayarak zamandan tasarruf edin. Ayrıca, Google, Box ve her gün kullandığınız daha birçok uygulamaya akıllı entegrasyonlara da erişebilirsiniz. Acrobat ile, belgelerinizin daha fazla gönül rahatlığı için kopyalanması, değiştirilmesi veya basılmasını önlemek için dosya koruma özelliklerine erişiminiz vardır. Acrobat, kuruluşların güvenlik standartlarına ve GLBA ve FERPA gibi düzenleyici gereksinimlere uymasına yardımcı olur. Ayrıca, arşivleme için PDF/A, mühendislik için PDF/E ve baskı için PDF/X gibi özel amaçlı standartlar dahil olmak üzere elektronik belge değişimi için ISO 32000 standartlarını karşılamaktadır.