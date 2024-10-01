Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Dosya Dönüştürücü Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Danimarka
Dosya dönüştürme yazılımı, kullanıcıların bir belgeyi bir dosya türünden diğerine değiştirmesine olanak tanır. Bu araçlar, dönüşümler için kolay, adım adım süreçler sağlar: kullanıcılar yalnızca orijinal belgeyi yükler, istenen çıktı biçimini seçer ve dönüştürür. Ek olarak, dosya dönüştürme yazılımı genellikle toplu dönüştürmeleri destekleyerek kullanıcıların birden fazla belgeyi aynı anda aynı formata dönüştürmesine olanak tanır. Ayrıca genellikle belirli dosya türleri arasındaki dönüşümleri de kolaylaştırır. Bazı dosya dönüştürme yazılımları, bir formattan diğerine güvenli dönüşüm sağlamak için bir kurtarma modu içerir. Bu çözümler genellikle dosya okuyucu yazılımlarla entegre olarak kullanıcıların ihtiyaç duydukları dosyalara kolaylıkla erişmelerini sağlar.
Yeni Uygulama Gönder
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Adobe olarak belgelerin yalnızca bilgi ve kanıt koleksiyonundan daha fazlası olduğuna inanıyoruz. İnsanları ve fikirleri birbirine bağlamanın ve işi ileriye taşımanın temelini oluştururlar. Adobe Acrobat, nerede çalışırsanız çalışın işinizi ileriye taşırken ekibinizle bağlantıda kalmanızı sağlar. A...
Convertio
convertio.co
Convertio - Dosyaları çevrimiçi dönüştürmek için kolay bir araç. 309'dan fazla farklı belge, resim, elektronik tablo, e-kitap, arşiv, sunum, ses ve video formatı desteklenir.
PDF Candy
pdfcandy.com
PDF'ye ve 20'den fazla formattaki eski dosyalara dönüştürün. Üstelik PDF Candy, PDF'yi işlemek için 47 çevrimiçi araç sunar: düzenleme, bölme, birleştirme, sıkıştırma ve çok daha fazlası.
CloudConvert
cloudconvert.com
CloudConvert çevrimiçi bir dosya dönüştürücüsüdür. Neredeyse tüm ses, video, belge, e-kitap, arşiv, resim, elektronik tablo ve sunum formatlarını destekliyoruz. Başlamak için aşağıdaki düğmeyi kullanın ve bilgisayarınızdan dönüştürülecek dosyaları seçin.
Foxit Cloud
connectedpdf.com
Foxit Cloud, PDF belgelerinin yanı sıra PDF formlarını da güvenli bir şekilde yönetmek ve göndermek için araçlar sağlar. Foxit Cloud'da PDF belgelerinin işlenmesini çok daha rahat ve güvenli hale getiren çeşitli özellikler bulunmaktadır.
Zamzar
zamzar.com
Dosya dönüştürme artık çok kolay. Belgeleri, görüntüleri, videoları ve sesleri dönüştürün - 1100'den fazla format desteklenir.
HitPaw Online
online.hitpaw.com
HitPaw Çevrimiçi Arka Plan Sökücü, kullanıcıların fotoğraflarının arka planını kolayca kaldırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış ücretsiz bir çevrimiçi araçtır. Bu araç, görüntünün arka planını otomatik olarak kaldırmak için yapay zekayı kullanır ve kullanıcılar daha sonra çeşitli seçeneklerle gö...
Lumin
luminpdf.com
Lumin, 2014 yılında kurulan ve merkezi Yeni Zelanda'da bulunan bulut tabanlı pdf düzenleme ve belge iş akışı yazılımıdır. Dünya çapında 80 milyondan fazla kullanıcıyla küresel olarak faaliyet gösteren Lumin'in, Antarktika da dahil olmak üzere dünyanın hemen her kıtasında bir kullanıcısı var! Lumin, ...
Nanonets
nanonets.com
Nanonets, Optik Karakter Tanıma (OCR) teknolojisinde uzmanlaşmış, yapay zeka tabanlı bir akıllı belge işleme hizmetidir. Nanonets, kendi kendine öğrenen algoritmalar kullanarak faturalar, makbuzlar, pasaportlar, kimlik kartları ve daha fazlası gibi çeşitli belgelerden veri yakalamayı otomatikleştire...
GorillaPDF
gorillapdf.com
Görüntüleri, metin dosyalarını, excel'i ve sunumları PDF'ye dönüştüren ücretsiz çevrimiçi PDF dönüştürücü. Ayrıca PDF dosyalarının boyutunu küçültür, birleştirir, görüntüden metin çıkarır ve PDF dosyalarını şifreler. GorillaPDF, PDF ihtiyaçlarınızı yönetmek için etkili, güvenilir ve kullanımı kolay ...
CocoDoc
cocodoc.com
CocoDoc son teknoloji ürünü bir çevrimiçi PDF düzenleyicisidir. İnteraktif arayüzümüz, kullanıcıların mevcut farklı araç ve özellikleri kullanmasını kolaylaştırır, dolayısıyla verimliliği artırır ve zamanı kısaltır. Güvenli ağ geçitlerimiz sayesinde kullanıcılar, belgelerinin güvende ve özel olmasın...
PDFShift
pdfshift.io
PDFShift, geliştiricilere HTML belgelerini (ham veya bağlantı) yüksek kalitede PDF'ye dönüştürmeleri için bir araç sağlar. Node.js, Python ve PHP için paketler mevcuttur ve API, herhangi bir programlama dilinin kullanılmasına izin verir. Filigranlama ve şifreleme gibi özelliklerin yanı sıra, oluştur...