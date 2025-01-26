Dosya Dönüştürücü Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Birleşik Arap Emirlikleri

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Dosya dönüştürme yazılımı, kullanıcıların bir belgeyi bir dosya türünden diğerine değiştirmesine olanak tanır. Bu araçlar, dönüşümler için kolay, adım adım süreçler sağlar: kullanıcılar yalnızca orijinal belgeyi yükler, istenen çıktı biçimini seçer ve dönüştürür. Ek olarak, dosya dönüştürme yazılımı genellikle toplu dönüştürmeleri destekleyerek kullanıcıların birden fazla belgeyi aynı anda aynı formata dönüştürmesine olanak tanır. Ayrıca genellikle belirli dosya türleri arasındaki dönüşümleri de kolaylaştırır. Bazı dosya dönüştürme yazılımları, bir formattan diğerine güvenli dönüşüm sağlamak için bir kurtarma modu içerir. Bu çözümler genellikle dosya okuyucu yazılımlarla entegre olarak kullanıcıların ihtiyaç duydukları dosyalara kolaylıkla erişmelerini sağlar.
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Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Adobe olarak belgelerin yalnızca bilgi ve kanıt koleksiyonundan daha fazlası olduğuna inanıyoruz. İnsanları ve fikirleri birbirine bağlamanın ve işi ileriye taşımanın temelini oluştururlar. Adobe Acrobat, nerede çalışırsanız çalışın işinizi ileriye taşırken ekibinizle bağlantıda kalmanızı sağlar. Acrobat, Fortune 500 şirketlerinin güvendiği hepsi bir arada PDF ve e-imza çözümüdür. Acrobat ile belgeleri tek bir Adobe platformundan zahmetsizce oluşturabilir, düzenleyebilir, dönüştürebilir, paylaşabilir, imzalayabilir ve birleştirebilirsiniz. Ekibinizin herhangi bir cihazdan, her zaman, her yerde kolayca işbirliği yapmasına ve çalışmasına olanak tanıyan kusursuz dijital deneyimler oluşturabilirsiniz. Acrobat'taki Liquid Mode, kullanıcıların PDF'leri sıkıştırmaya ve yakınlaştırmaya gerek kalmadan küçük ekranlarda görüntülemesine de olanak tanır. Microsoft ile iş birliği yaparak modern, güvenli ve bağlantılı bir hibrit iş yerinde işlerin nasıl yapıldığını yeniden tasarlıyoruz. Acrobat çözümleri favori Microsoft uygulamalarınızla sorunsuz bir şekilde entegre olacak şekilde tasarlanmıştır. Microsoft 365, Teams, Outlook ve daha fazlasını kullanarak oluşturma, düzenleme, paylaşma ve imzalama yoluyla zamandan tasarruf edin. Ayrıca Google, Box ve her gün kullandığınız daha birçok uygulamayla akıllı entegrasyonlara da erişebilirsiniz. Acrobat ile, daha fazla gönül rahatlığı sağlamak için belgelerinizi kopyalanmaya, değiştirilmeye veya yazdırılmaya karşı koruyan dosya koruma özelliklerine erişebilirsiniz. Acrobat, kuruluşların güvenlik standartlarına ve GLBA ve FERPA gibi düzenleyici gereksinimlere uymalarına yardımcı olur. Ayrıca arşivleme için PDF/A, mühendislik için PDF/E ve yazdırma için PDF/X gibi özel amaçlı standartlar da dahil olmak üzere elektronik belge alışverişi için ISO 32000 standartlarını da karşılar.
Convertio
convertio.co
Convertio - Dosyaları çevrimiçi dönüştürmek için kolay bir araç. 309'dan fazla farklı belge, resim, elektronik tablo, e-kitap, arşiv, sunum, ses ve video formatı desteklenir.
PDF Candy
pdfcandy.com
PDF'ye ve 20'den fazla formattaki eski dosyalara dönüştürün. Üstelik PDF Candy, PDF'yi işlemek için 47 çevrimiçi araç sunar: düzenleme, bölme, birleştirme, sıkıştırma ve çok daha fazlası.
Foxit Cloud
connectedpdf.com
Foxit Cloud, PDF belgelerinin yanı sıra PDF formlarını da güvenli bir şekilde yönetmek ve göndermek için araçlar sağlar. Foxit Cloud'da PDF belgelerinin işlenmesini çok daha rahat ve güvenli hale getiren çeşitli özellikler bulunmaktadır.
Lumin
luminpdf.com
Lumin, 2014 yılında kurulan ve merkezi Yeni Zelanda'da bulunan bulut tabanlı pdf düzenleme ve belge iş akışı yazılımıdır. Dünya çapında 80 milyondan fazla kullanıcıyla küresel olarak faaliyet gösteren Lumin'in, Antarktika da dahil olmak üzere dünyanın hemen her kıtasında bir kullanıcısı var! Lumin, G-Suite ile kusursuz entegrasyon sunar ve buluttaki PDF belgelerinize e-İmzalar, metinler, vurgular ve daha fazlasını eklemek için bir dizi sezgisel dijital araç sunar. Lumin ile şunları yapabilirsiniz: - Tarih değişikliklerini ve sözleşmelerde ve anlaşmalarda küçük güncellemeleri kolaylaştırmak için ham pdf metnini doğrudan belgelerinizin içinde düzenleyin - Dijital imzaları toplamak ve talep etmek için kusursuz bir e-İmza iş akışı oluşturun - Ekibinizle her yerden yorum yapın, etiketleyin ve işbirliği yapın - Bildiğiniz ve sevdiğiniz Google araçlarıyla senkronize edin - Şekiller, resimler, metinler, yorumlar, vurgular ekleme dahil bir dizi dijital araca erişin ve - Belgeleri düzenlemek, göndermek için dosyaları sıkıştırmak, dosyaları bölmek ve çok daha fazlasına yönelik bir dizi gelişmiş pdf özelliğine erişin . İkinci doğa gibi hissettiren ve tam beklediğiniz gibi çalışan araçlarla belge süreçlerini ve iş akışlarını kolaylaştırın. Lumin'i eğitim, iş ve yaşam için kullanın. Lumin'i indirmek ve kullanmak ücretsizdir veya gelişmiş özelliklerin ve işlevlerin kilidini yalnızca 9 $/m karşılığında açabilirsiniz. İş ve Kurumsal planlar mevcuttur ve ekibinize uyacak şekilde kolayca ölçeklenebilir. Lumin PDF'yi G-Suite Marketplace'ten yüklemeniz yeterli; hazırsınız!
CloudConvert
cloudconvert.com
CloudConvert çevrimiçi bir dosya dönüştürücüsüdür. Neredeyse tüm ses, video, belge, e-kitap, arşiv, resim, elektronik tablo ve sunum formatlarını destekliyoruz. Başlamak için aşağıdaki düğmeyi kullanın ve bilgisayarınızdan dönüştürülecek dosyaları seçin.
Zamzar
zamzar.com
Dosya dönüştürme artık çok kolay. Belgeleri, görüntüleri, videoları ve sesleri dönüştürün - 1100'den fazla format desteklenir.
HitPaw Online
online.hitpaw.com
HitPaw Çevrimiçi Arka Plan Sökücü, kullanıcıların fotoğraflarının arka planını kolayca kaldırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış ücretsiz bir çevrimiçi araçtır. Bu araç, görüntünün arka planını otomatik olarak kaldırmak için yapay zekayı kullanır ve kullanıcılar daha sonra çeşitli seçeneklerle görüntünün boyutunu, ayarını ve ölçeğini düzenleyebilir. HitPaw Çevrimiçi Arka Plan Sökücü herhangi bir filigran bırakmaz ve kullanımı %100 güvenlidir. Araç, kullanıcıların birden fazla fotoğraftan arka planı toplu olarak kaldırmasına olanak tanır, bu da onu büyük miktarlarda görüntüleri düzenlemesi gereken kullanıcılar için ideal kılar. HitPaw Çevrimiçi Arka Plan Sökücü, çevrimiçi mağazalar veya sosyal medya için şeffaf arka planlar oluşturmaktan çeşitli amaçlar için kullanılabilir. profil fotoğraflarını özelleştirmek için. Araç, arka planı şeffaf hale getirmek, renklendirmek veya kullanıcının tercihlerine göre özelleştirmek dahil olmak üzere arka planı kaldırmak için farklı seçenekler sunar. Web sitesi, aracın nasıl kullanılacağına ilişkin ayrıntılı talimatlar sağlar ve kullanıcıların aralarından seçim yapabileceği çeşitli fotoğraf ve ses araçları sunar.
Nanonets
nanonets.com
Nanonets, Optik Karakter Tanıma (OCR) teknolojisinde uzmanlaşmış, yapay zeka tabanlı bir akıllı belge işleme hizmetidir. Nanonets, kendi kendine öğrenen algoritmalar kullanarak faturalar, makbuzlar, pasaportlar, kimlik kartları ve daha fazlası gibi çeşitli belgelerden veri yakalamayı otomatikleştirebilmektedir. Yapay zeka tabanlı OCR teknolojisi, ne kadar karmaşık olursa olsun her format ve boyuttaki belgeleri tanıyabiliyor ve bu belgelerdeki verileri çıkarabiliyor. Buna ek olarak Nanonets, müşterilerin belge işleme iş akışlarını kolaylaştırmalarına yardımcı olmak için AP Otomasyonu, Temassız Fatura İşleme, E-posta Ayrıştırma ve ERP Entegrasyonları gibi çeşitli çözümler sunar. Nanonets ayrıca, dönüştürmek için kullanılabilecek bir dizi ücretsiz OCR dönüştürücüyle donatılmıştır. PDF'leri Excel, CSV, JSON, XML ve Metin'e dönüştürün. Ayrıca, hizmet ayrıca bir Web Kazıyıcı, Görüntüden Excel'e ve Görüntüden Metne aracı da sağlar. Nanonets'e dünya çapında 10.000'den fazla müşteri güvenmiştir ve G2 Crowd, Capterra ve GetApp'te yüksek puan almıştır. Hizmet, manuel veri girişini otomatikleştirerek müşterilerin zamandan ve paradan tasarruf etmesine yardımcı oldu. Başarılı kullanım örneklerine örnek olarak, Nanonets'in Fatura Çıkarma özelliği ile borç hesapları ekibi için %90 zaman tasarrufu sağlayan Maryland merkezli İyileştirme Yüklenicisi, Nanonets'in OCR'si ile manuel veri girişi için gereken süreyi %95 oranında azaltan Expatrio Global Services GMBH ve In2 Project verilebilir. Bir Su Tedarik Şirketinin Nanonets'in yapay zekasıyla 700.000 AUD tasarruf etmesine yardımcı olan yönetim.Başlamaya hazır mısınız? Nanonets, fatura, makbuz, kimlik, menü kartları, özgeçmiş, form, sayaç okuma gibi en yaygın belge türleri için kullanıma hazır çözümler sunar. Müşteriler birkaç tıklamayla kendi özel modellerini oluşturup kurabilirler. Müşteriler ayrıca özelleştirilmiş bir hizmet almak için Nanonets uzmanlarıyla 30 dakikalık ücretsiz danışmanlık görüşmesi rezervasyonu yaptırabilirler.
CocoDoc
cocodoc.com
CocoDoc son teknoloji ürünü bir çevrimiçi PDF düzenleyicisidir. İnteraktif arayüzümüz, kullanıcıların mevcut farklı araç ve özellikleri kullanmasını kolaylaştırır, dolayısıyla verimliliği artırır ve zamanı kısaltır. Güvenli ağ geçitlerimiz sayesinde kullanıcılar, belgelerinin güvende ve özel olmasının gönül rahatlığının tadını çıkarabilirler.
PDFShift
pdfshift.io
PDFShift, geliştiricilere HTML belgelerini (ham veya bağlantı) yüksek kalitede PDF'ye dönüştürmeleri için bir araç sağlar. Node.js, Python ve PHP için paketler mevcuttur ve API, herhangi bir programlama dilinin kullanılmasına izin verir. Filigranlama ve şifreleme gibi özelliklerin yanı sıra, oluşturulan belgeleri tam ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için birçok seçenek mevcuttur.
GorillaPDF
gorillapdf.com
Görüntüleri, metin dosyalarını, excel'i ve sunumları PDF'ye dönüştüren ücretsiz çevrimiçi PDF dönüştürücü. Ayrıca PDF dosyalarının boyutunu küçültür, birleştirir, görüntüden metin çıkarır ve PDF dosyalarını şifreler. GorillaPDF, PDF ihtiyaçlarınızı yönetmek için etkili, güvenilir ve kullanımı kolay bir çözümdür. Word, Excel veya PowerPoint dosyalarını PDF'ye dönüştürmeniz veya PDF'lerinizi düzenlenebilir formatlara dönüştürmeniz gerekiyorsa GorillaPDF doğru araçlara sahiptir. PDF belgelerini kolaylıkla Birleştirin, Sıkıştırın ve Koruyun. PDF'leri daha önce hiç olmadığı şekilde işlemenin rahatlığını yaşayın. Dijital belge zorluklarınızın üstesinden bir Gorilin gücüyle gelin.
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