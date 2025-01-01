Saha Satış Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Kapıdan kapıya satış yapan çalışanlar için tasarlanan saha satış yazılımı, satış personeline mantıksal rotalar tahsis ederek verimliliği optimize eder. Bu araçlar, ekip üyelerine satış yolları konusunda rehberlik etmeye yardımcı olur ve yöneticilerin, çalışanlarının konumları hakkında gerçek zamanlı olarak bilgilendirilmesine yardımcı olur. Yazılım aynı zamanda başarılı satışların veya işlemlerin günlüğe kaydedilmesini sağlar ve yoldaki ekip faaliyetlerinin izlenmesini kolaylaştırır. Saha satış yazılımı, satış yazılımının daha geniş alanı içinde çalışır. Diğer satış yazılımları telefon, e-posta veya görüntülü arama yoluyla iletişim için dijital bölgeler atarken, saha satış yazılımı fiziksel konum bölgeleri sağlayarak satış görevlilerini potansiyel müşterilerin fiziksel adreslerine sorunsuz bir şekilde bağlayarak kendisini farklılaştırır. Bazı araçlar aynı zamanda Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) sistemiyle entegre olabilir veya bu sistem gibi çalışabilir, iletişim bilgilerini alabilir ve güncellemeler ve saha notları için merkezi bir merkez görevi görebilir.
Yeni Uygulama Gönder
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit, satış ekiplerine potansiyel müşteri yönetimi, performans takibi ve satış analizi gibi işlevler sunan bir satış yönetim uygulamasıdır.
eSpatial
espatial.com
eSpatial, verileri görselleştiren, bölge yöneten ve rota optimizasyonu yapan bulut tabanlı bir haritalama yazılımıdır.
Repsly
repsly.com
Repsly, saha ekiplerinin görevlerini yönetmelerini, veri toplamalarını ve işbirliği yapmalarını sağlayan bir mobil uygulamadır.
Pepperi
pepperi.com
Pepperi, CPG/FMCG işletmeleri için B2B e-ticaret ve satış süreçlerini yönetmeye yardımcı olan kapsamlı bir platformdur.
Mobi Work
dms.mobiwork.vn
MobiWork, satış ekiplerine destek sağlayarak perakende sipariş çözümü ve pazarlama ekiplerini yönetme çözümü sunar.
BeatRoute
beatroute.io
BeatRoute, perakende markalarının satış ekipleri ve iş ortakları ile işbirliği yaparak verimlilik artırmalarını sağlayan bir satış gücü otomasyon platformudur.
TrueContext
truecontext.com
TrueContext, saha hizmet operasyonlarını yönetmek için mobil iş akışları oluşturan ve veri toplayan bir platformdur.
Mapline
mapline.com
Mapline, verilerin coğrafi görselleştirilmesi ve analizi için bir yazılımdır. Kullanıcılar, verileri harita üzerinde görüntüleyip rota ve rapor oluşturabilir.
ForceManager
forcemanager.com
ForceManager, saha satış ekiplerinin etkinliğini artırmak için tasarlanmış bir CRM uygulamasıdır. Satış etkinliğini izler ve veri analizi yapar.
Skynamo
skynamo.com
Skynamo, sahada satış yapan ekipler için müşteri ilişkilerini yönetme, sipariş alma ve raporlama işlevlerini sunan kapsamlı bir uygulamadır.
Delta Sales App
deltasalesapp.com
Delta Sales App, saha satışlarını otomatikleştiren ve çalışan konumunu takip eden bir yazılımdır. Satış yöneticileri ve temsilcileri için tasarlanmıştır.
SPOTIO
spotio.com
Spotio, saha satış ekipleri için verimliliği artıran, görev otomasyonu, harita tabanlı yönetim ve performans takip araçları sunan bir yönetim platformudur.
Promomash
promomash.com
Promomash, perakende CPG markaları için tüm promosyon yönetim süreçlerini tek bir platformda planlama, yürütme ve analiz etme imkanı sunar.
Repzo
repzo.com
Repzo, satış, pazarlama ve hizmet sağlayıcılarını yönetmek için gerçek zamanlı analiz sunan bir saha otomasyon platformudur.
Map My Customers
mapmycustomers.me
Map My Customers, satış temsilcilerinin müşterileri haritada görselleştirmelerine, rota planlamalarına ve müşteri etkileşimlerini kolayca kaydetmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.
FieldPro
fieldproapp.com
FieldPro, üreticilerin ve dağıtıcıların saha operasyonlarını yönetmelerini ve otomatikleştirmelerini sağlayan bir yazılım platformudur.
inSitu Sales
insitusales.com
inSitu Satış, mobil sipariş yönetimi ve ERP entegrasyonu sağlayan bulut tabanlı bir uygulamadır. Kullanıcılar fatura kesebilir, envanter ve müşteri yönetimi yapabilir.
Veloxy
veloxy.io
Veloxy, satış ekiplerinin etkinliğini artıran, satış süreçlerini kolaylaştıran ve müşteri ilişkilerini güçlendiren bir satış yönetim platformudur.
SimpliField
simplifield.com
SimpliField, saha operasyonlarını kolaylaştıran ve ekipler arası işbirliğini destekleyen bir yönetim uygulamasıdır.
FieldPie
fieldpie.com
FieldPie, mobil işgücünü yönetmek için veri toplama ve form yönetimini kolaylaştıran bir uygulamadır. Çevrimdışı veri toplama ve geri bildirim sağlar.
allGeo
allgeo.com
AllGeo, saha hizmeti yönetimi için; planlama, izleme, iletişim ve raporlama araçları sunan bir mobil uygulamadır.
Ecanvasser
ecanvasser.com
ECanvasser, siyasi kampanyalar için seçmen yönetimi ve veri analizi aracı olup, kampanya süreçlerini planlayıp yönetmeyi kolaylaştırır.
OctopusPro
octopuspro.com
OctopusPro, işletmeleri yönetmek için müşteri, randevu, fatura ve ödeme takibi gibi işlemleri kolaylaştıran bulut tabanlı bir hizmet yönetim yazılımıdır.
Lystloc
lystloc.com
Lystloc, saha çalışanlarının etkinliğini izlemek ve yönetmek için tasarlanmış, gerçek zamanlı konum analitiği sunan bir uygulamadır.
CallProof
callproof.com
CallProof, dış satış temsilcilerine günlük operasyonlarını optimize etmek için rota planlama ve bölge yönetimi sunan bir uygulamadır.
URVA
urva.co
URVA, satış ekiplerinin müşteri ilişkilerini kolayca kaydedip izlemelerini sağlar, yöneticilere raporlar sunar ve hedef belirlemeye yardımcı olur.
LeadPlotter
leadplotter.com
LeadPlotter, potansiyel müşterileri yönetmek ve görselleştirmek için tasarlanmış bir CRM ve ABM uygulamasıdır. Kullanıcılar satış süreçlerini takip edebilir ve optimize edebilir.
© 2025 WebCatalog, Inc.