Web uygulamaları için uygulama mağazası

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.

WebCatalog Desktop

WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.

WebCatalog Desktop'u İndir
Daha fazla bilgi edinin
Tümü
Kitaplar
İş
Eğitim
Eğlence
Finans
Yiyecek ve İçecek
Grafik ve Tasarım
Sağlık ve Fitness
Yaşam Tarzı
Tıp
Müzik ve Ses
Haberler
Fotoğraf ve Video
Verimlilik
Referans
Alışveriş
Sosyal Ağlar
Yazılım Geliştirme
Spor
Seyahat
Araçlar
Hava Durumu
Saha Satış Yazılımı
Kategoriler
En Popüler
Son Eklenenler

Saha Satış Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Kapıdan kapıya satış yapan çalışanlar için tasarlanan saha satış yazılımı, satış personeline mantıksal rotalar tahsis ederek verimliliği optimize eder. Bu araçlar, ekip üyelerine satış yolları konusunda rehberlik etmeye yardımcı olur ve yöneticilerin, çalışanlarının konumları hakkında gerçek zamanlı olarak bilgilendirilmesine yardımcı olur. Yazılım aynı zamanda başarılı satışların veya işlemlerin günlüğe kaydedilmesini sağlar ve yoldaki ekip faaliyetlerinin izlenmesini kolaylaştırır. Saha satış yazılımı, satış yazılımının daha geniş alanı içinde çalışır. Diğer satış yazılımları telefon, e-posta veya görüntülü arama yoluyla iletişim için dijital bölgeler atarken, saha satış yazılımı fiziksel konum bölgeleri sağlayarak satış görevlilerini potansiyel müşterilerin fiziksel adreslerine sorunsuz bir şekilde bağlayarak kendisini farklılaştırır. Bazı araçlar aynı zamanda Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) sistemiyle entegre olabilir veya bu sistem gibi çalışabilir, iletişim bilgilerini alabilir ve güncellemeler ve saha notları için merkezi bir merkez görevi görebilir.

Yeni Uygulama Gönder


SalesRabbit

SalesRabbit

salesrabbit.com

SalesRabbit, satış ekiplerine potansiyel müşteri yönetimi, performans takibi ve satış analizi gibi işlevler sunan bir satış yönetim uygulamasıdır.

eSpatial

eSpatial

espatial.com

eSpatial, verileri görselleştiren, bölge yöneten ve rota optimizasyonu yapan bulut tabanlı bir haritalama yazılımıdır.

Repsly

Repsly

repsly.com

Repsly, saha ekiplerinin görevlerini yönetmelerini, veri toplamalarını ve işbirliği yapmalarını sağlayan bir mobil uygulamadır.

Pepperi

Pepperi

pepperi.com

Pepperi, CPG/FMCG işletmeleri için B2B e-ticaret ve satış süreçlerini yönetmeye yardımcı olan kapsamlı bir platformdur.

Mobi Work

Mobi Work

dms.mobiwork.vn

MobiWork, satış ekiplerine destek sağlayarak perakende sipariş çözümü ve pazarlama ekiplerini yönetme çözümü sunar.

BeatRoute

BeatRoute

beatroute.io

BeatRoute, perakende markalarının satış ekipleri ve iş ortakları ile işbirliği yaparak verimlilik artırmalarını sağlayan bir satış gücü otomasyon platformudur.

TrueContext

TrueContext

truecontext.com

TrueContext, saha hizmet operasyonlarını yönetmek için mobil iş akışları oluşturan ve veri toplayan bir platformdur.

Mapline

Mapline

mapline.com

Mapline, verilerin coğrafi görselleştirilmesi ve analizi için bir yazılımdır. Kullanıcılar, verileri harita üzerinde görüntüleyip rota ve rapor oluşturabilir.

ForceManager

ForceManager

forcemanager.com

ForceManager, saha satış ekiplerinin etkinliğini artırmak için tasarlanmış bir CRM uygulamasıdır. Satış etkinliğini izler ve veri analizi yapar.

Skynamo

Skynamo

skynamo.com

Skynamo, sahada satış yapan ekipler için müşteri ilişkilerini yönetme, sipariş alma ve raporlama işlevlerini sunan kapsamlı bir uygulamadır.

Delta Sales App

Delta Sales App

deltasalesapp.com

Delta Sales App, saha satışlarını otomatikleştiren ve çalışan konumunu takip eden bir yazılımdır. Satış yöneticileri ve temsilcileri için tasarlanmıştır.

SPOTIO

SPOTIO

spotio.com

Spotio, saha satış ekipleri için verimliliği artıran, görev otomasyonu, harita tabanlı yönetim ve performans takip araçları sunan bir yönetim platformudur.

Promomash

Promomash

promomash.com

Promomash, perakende CPG markaları için tüm promosyon yönetim süreçlerini tek bir platformda planlama, yürütme ve analiz etme imkanı sunar.

Repzo

Repzo

repzo.com

Repzo, satış, pazarlama ve hizmet sağlayıcılarını yönetmek için gerçek zamanlı analiz sunan bir saha otomasyon platformudur.

Map My Customers

Map My Customers

mapmycustomers.me

Map My Customers, satış temsilcilerinin müşterileri haritada görselleştirmelerine, rota planlamalarına ve müşteri etkileşimlerini kolayca kaydetmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.

FieldPro

FieldPro

fieldproapp.com

FieldPro, üreticilerin ve dağıtıcıların saha operasyonlarını yönetmelerini ve otomatikleştirmelerini sağlayan bir yazılım platformudur.

inSitu Sales

inSitu Sales

insitusales.com

inSitu Satış, mobil sipariş yönetimi ve ERP entegrasyonu sağlayan bulut tabanlı bir uygulamadır. Kullanıcılar fatura kesebilir, envanter ve müşteri yönetimi yapabilir.

Veloxy

Veloxy

veloxy.io

Veloxy, satış ekiplerinin etkinliğini artıran, satış süreçlerini kolaylaştıran ve müşteri ilişkilerini güçlendiren bir satış yönetim platformudur.

SimpliField

SimpliField

simplifield.com

SimpliField, saha operasyonlarını kolaylaştıran ve ekipler arası işbirliğini destekleyen bir yönetim uygulamasıdır.

FieldPie

FieldPie

fieldpie.com

FieldPie, mobil işgücünü yönetmek için veri toplama ve form yönetimini kolaylaştıran bir uygulamadır. Çevrimdışı veri toplama ve geri bildirim sağlar.

allGeo

allGeo

allgeo.com

AllGeo, saha hizmeti yönetimi için; planlama, izleme, iletişim ve raporlama araçları sunan bir mobil uygulamadır.

Ecanvasser

Ecanvasser

ecanvasser.com

ECanvasser, siyasi kampanyalar için seçmen yönetimi ve veri analizi aracı olup, kampanya süreçlerini planlayıp yönetmeyi kolaylaştırır.

OctopusPro

OctopusPro

octopuspro.com

OctopusPro, işletmeleri yönetmek için müşteri, randevu, fatura ve ödeme takibi gibi işlemleri kolaylaştıran bulut tabanlı bir hizmet yönetim yazılımıdır.

Lystloc

Lystloc

lystloc.com

Lystloc, saha çalışanlarının etkinliğini izlemek ve yönetmek için tasarlanmış, gerçek zamanlı konum analitiği sunan bir uygulamadır.

CallProof

CallProof

callproof.com

CallProof, dış satış temsilcilerine günlük operasyonlarını optimize etmek için rota planlama ve bölge yönetimi sunan bir uygulamadır.

URVA

URVA

urva.co

URVA, satış ekiplerinin müşteri ilişkilerini kolayca kaydedip izlemelerini sağlar, yöneticilere raporlar sunar ve hedef belirlemeye yardımcı olur.

LeadPlotter

LeadPlotter

leadplotter.com

LeadPlotter, potansiyel müşterileri yönetmek ve görselleştirmek için tasarlanmış bir CRM ve ABM uygulamasıdır. Kullanıcılar satış süreçlerini takip edebilir ve optimize edebilir.

Keşfet

Desktop

Destek

Şirket

Yasal

© 2025 WebCatalog, Inc.