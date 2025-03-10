Saha Satış Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

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Kapıdan kapıya satış yapan çalışanlar için tasarlanan saha satış yazılımı, satış personeline mantıksal rotalar tahsis ederek verimliliği optimize eder. Bu araçlar, ekip üyelerine satış yolları konusunda rehberlik etmeye yardımcı olur ve yöneticilerin, çalışanlarının konumları hakkında gerçek zamanlı olarak bilgilendirilmesine yardımcı olur. Yazılım aynı zamanda başarılı satışların veya işlemlerin günlüğe kaydedilmesini sağlar ve yoldaki ekip faaliyetlerinin izlenmesini kolaylaştırır. Saha satış yazılımı, satış yazılımının daha geniş alanı içinde çalışır. Diğer satış yazılımları telefon, e-posta veya görüntülü arama yoluyla iletişim için dijital bölgeler atarken, saha satış yazılımı fiziksel konum bölgeleri sağlayarak satış görevlilerini potansiyel müşterilerin fiziksel adreslerine sorunsuz bir şekilde bağlayarak kendisini farklılaştırır. Bazı araçlar aynı zamanda Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) sistemiyle entegre olabilir veya bu sistem gibi çalışabilir, iletişim bilgilerini alabilir ve güncellemeler ve saha notları için merkezi bir merkez görevi görebilir.
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Map My Customers
mapmycustomers.me
Map My Customers, satış temsilcilerinin müşterileri haritada görselleştirmelerine, rota planlamalarına ve müşteri etkileşimlerini kolayca kaydetmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.
LeadPlotter
leadplotter.com
LeadPlotter, daha akıllı bir işletmeyi yürütmek için ihtiyacınız olan tüm araçları modern, kullanımı kolay bir pakette içerir. Kuruluşunuz için neden daha iyi bir seçenek olduğunu öğrenmek için okumaya devam edin. LeadPlotter, tüm potansiyel müşterilerinizi ve müşterilerinizi kolayca yöneten, hedeflerinize göre gününüzü hızlı bir şekilde planlayan ve haritalandıran, müşteri memnuniyetini artıran Kişisel CRM ve ABM'nizdir: tüm cihazlarınızdan, istediğiniz zaman, istediğiniz yerden.
Lystloc
lystloc.com
Lystloc, müşterilerimize konuma dayalı zorluklar hakkında eksiksiz çözümler sunan bir konum zekası ve analitik saaS ürün şirketidir. Lystloc, saha içi ve ofis kullanıcılarımızın katılımını donanım yumruk kartları yerine mobil uygulama aracılığıyla izlemeyi amaçlayan bir şirket içi ürün olarak başladı. Çok fazla zaman ve para tasarrufu için çok iyi çalıştı. O zaman bunu, yerlerde benzer günlük problemlerden geçen diğer şirketler için bir SaaS ürünü olarak geliştirmek doğal bir ilerlemeydi. Yani, Lystloc tüm konum tabanlı çözümleriniz için tek noktadan bir dükkan. İşgücünüz veya araçlarınız veya API entegrasyonlarınız için gerçek zamanlı konum zekasında piyasaya lider SaaS çözümüyiz.
FieldPro
fieldproapp.com
FieldPro, üreticilerin ve dağıtıcıların saha operasyonlarını yönetmelerini ve otomatikleştirmelerini sağlayan bir yazılım platformudur.
FieldPie
fieldpie.com
FieldPie, şirketlerin saha hizmetleri, saha satışları, saha denetimleri ve mağazacılık operasyonlarında mobil işgücünü yönetmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir yazılım çözümüdür. Endüstri lideri markalarının yanı sıra yenilikçi girişimlerin yanı sıra FieldPie, şirketlerin saha kaynaklarının verimliliğini artırmalarına yardımcı olur ve saha verilerinin toplanmasını ve analizini büyük ölçüde basitleştirir. Görevleri kolayca planlayın, saha ekibinizi doğru görevlere gönderin, mobil veri toplamak ve her alan etkinliğini FieldPie ile gerçek zamanlı olarak izlemek için güzel mobil formlar tasarlayın.
CallProof
callproof.com
CallProof, dış satış temsilcilerinin günlük operasyonlarının verimliliğini en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış güçlü bir araçtır. Rota planlama için kullanımı kolay bir arayüz sunarak kullanıcıların zamandan ve yakıt maliyetlerinden tasarruf etmek amacıyla tüm randevuları için optimize edilmiş rotaları haritalandırmasına olanak tanır. CallProof, bölge yönetimi özelliği ile satış temsilcilerinin kendi bölgelerindeki potansiyel müşterileri, müşterileri ve fırsatları takip etmelerine de olanak tanır. Sonuçta CallProof, satış temsilcilerinin iş akışlarını kolaylaştırarak ve operasyonlarının verimliliğini artırarak daha üretken olmalarına yardımcı olmak için tasarlandı. Uygulamamız sayesinde ekipler, her bir temsilcinin performansına ilişkin daha iyi görünürlük elde edebilir ve sahadaki değerli zamanlarını akıllıca kullandıklarından emin olabilirler. CallProof sayesinde tamamen optimize edilmiş ve kişiselleştirilmiş bir satış deneyiminin rahatlığının keyfini çıkarın. Asenkron İletişim, Otomatik Rapor Oluşturma, Kartvizit Tarama, Çağrı Korumalı Ses, Anlık Satış Toplantıları, Seriler ve Satış Hedefleri gibi kapsamlı özellikler paketiyle. CallProof, üretkenliğini ve verimliliğini artırmak isteyen tüm dış satış ekipleri için paha biçilmez bir araçtır. Yoldaki başarınızı en üst düzeye çıkarmak için bugün deneyin!
SimpliField
simplifield.com
SimpliField, saha operasyonlarını kolaylaştıran ve ekipler arası işbirliğini destekleyen bir yönetim uygulamasıdır.
allGeo
allgeo.com
Abaqus, işletmelere çalışanların verimliliğini, bordro tasarruflarını ve karlılıklarını önemli ölçüde artırmak için saha hizmet operasyonlarını otomatikleştirmek için çözümler sunar. Bu dijital dönüşüm çağında, Abaqus tesis yönetimi ve inşaatından çeşitli endüstrilere filo yönetimi ve sağlık hizmetlerine çözüm sunarak öncülük ediyor. Abaqus, planlama, kilometre izleme, zaman tıkacı, gönderme, mesajlaşma, saha verisi toplama, mobil formlar, istisna izleme ve analitik için araçlar sağlayarak sahada on binlerce mobil işçisi olan koşu alan organizasyonlarının muazzam karmaşıklığını basitleştirir. Abaqus’un Allgeo platformu, orta büyüklükteki ve kurumsal müşteriler için özel iş akışı çözümleri oluşturmak için kullanılabilir. Allgeo'da barındırılan çözümler arasında kaynak izleme, zaman ve katılım, elektronik ziyaret doğrulaması, yalnız işçi güvenliği, yük izleme, denetim ve denetim günlükleri vb. Abaqus ekibi, Philips Electronics, Qualcomm, Cisco, Intel ve Jitterbit'ten web, mobil ve bulut yazılım endüstrilerinde onlarca yıllık deneyime sahip yöneticiler getiriyor.
Ecanvasser
ecanvasser.com
Ecanvasser'in kullanıcı dostu yazılımı, kampanyanızı tüm yönleriyle planlamanıza ve yönetmenize olanak tanıyarak saatlerce zaman tasarrufu sağlar ve destekçi katılımını artırır
Mapline
mapline.com
Mapline, verilerin coğrafi görselleştirilmesi ve analizi için bir yazılımdır. Kullanıcılar, verileri harita üzerinde görüntüleyip rota ve rapor oluşturabilir.
URVA
urva.co
URVA Sales Force Tracker, tüm satış ekibinizi aynı sayfada buluşturan, mobil uyumlu bir satış aracıdır. Satış ekipleri, daha fazla satış yapmak ve iş ilişkilerini daha da büyütmek için iş oluşturmak ve mevcut müşterileri oluşturmak için yeni potansiyel müşterilerle bağlantı kurar. Bu düzenli veya düzensiz bir şekilde gerçekleşse de, sahadaki ekibi Genel Merkezdeki liderlere bağlayan bir araç olmadan neler olup bittiğine dair nadiren görünürlük olur. URVA bu boşluğun kapatılmasını sağlıyor. Hareket halindeki satış personelinin yanlarında, tüm müşteri etkileşimlerini saniyeler içinde kaydetmelerine olanak tanıyan ve görünürlük için coğrafi etiketleme özelliğine sahip şık bir uygulama vardır. Bunun karşılığında yöneticiler, her ekip üyesiyle konuşmak zorunda kalmadan, neler olup bittiğini görebilir ve ekiplerine yeni ürünler ve hizmetler hakkında rehberlik edebilir, ayrıca haftalık/aylık hedefler ve planlar belirleyebilir. Son olarak, liderlik düzeyinde, tüm bu etkileşimler bit boyutlu gösterge tablolarında ve planlanmış raporlarda kullanıma açıktır. URVA Sales'in tüm yetenekleri, telefondan büyük ekrana ve aradaki her şeye kadar her yerde çalışır. URVA Sales, dünyanın önde gelen Banka, Telekom ve İlaç şirketlerinden bazıları tarafından güvenilmektedir.
Repzo
repzo.com
Repzo, satış, pazarlama ve hizmet sağlayıcılarını yönetmek için gerçek zamanlı analiz sunan bir saha otomasyon platformudur.
eSpatial
espatial.com
eSpatial, verileri görselleştiren, bölge yöneten ve rota optimizasyonu yapan bulut tabanlı bir haritalama yazılımıdır.
Promomash
promomash.com
Promomash, perakendede büyüyen CPG markaları için hepsi bir arada promosyon yönetimi platformudur. Tüm perakende ticaret promosyonlarınızı, saha satış ve pazarlama faaliyetlerinizi ve mağaza içi demolarınızı tek bir yerden planlayın, yürütün, analiz edin ve optimize edin ve anahtar teslimi uçtan uca yönetilen bir süreçle en büyük baş ağrınızı ve kesintilerinizi dış kaynaklardan sağlayın. CPG markaları, her şeyi Promomash'ta yöneterek perakendede daha iyi tanıtım yapmalarına ve sınırlı ticari harcamalarıyla en iyi seçimleri yapmalarına yardımcı olacak tek bir gerçek kaynağına sahip olur. Başka hiçbir çözüm, markaların ticari pazarlama ve tanıtım çabalarının her yönünü yönetmek için ihtiyaç duyduğu tüm araçları sağlamaz. Artık e-tabloya veya birden fazla sisteme gerek yok! • Promosyonları, demoları, satışları ve kesintileri tek bir yerden yönetin. • Crisp ile olan ortaklığımız aracılığıyla otomatik, günlük satış verileri yayınlarını alın. • Uçtan uca anahtar teslim hizmetimizle kesinti yönetimi yükünü hafifletin. • Ayrıntılı planlama, raporlama ve kesinti verileriyle ticari harcamaları daha net görün. • Okunması kolay bir görünümde plan ile fiili ticaret performansını karşılaştırın. İhtiyaçlarınızı hemen karşılayan abonelik planları. Promomash ile yalnızca ihtiyacınız olan şey için kaydolun veya hepsi bir arada promosyon yönetiminin tüm avantajlarından yararlanın. Nasıl başlarsanız başlayın, tüm aboneliklerimiz aydan ayadır ve fiyatlandırma şirketinizin büyüklüğüne ve bütçesine uyacak şekilde oluşturulur. • Ticari Promosyon Yönetimi (TPM): Tüm taktikler ve müşteriler genelinde tüm ticari promosyonlarınızı planlayın, yürütün, analiz edin ve iyileştirin. • Saha Pazarlama Yönetimi: Saha pazarlama etkinliklerini, demoları ve satış faaliyetlerini planlayın, yönetin ve raporlayın. • Kesinti Yönetimi: Kesintileri yakalamak, sınıflandırmak, doğrulamak ve itiraz etmek için otomasyondan ve uzman ekibimizden yararlanın.
TrueContext
truecontext.com
TrueContext, saha hizmet operasyonlarını yönetmek için mobil iş akışları oluşturan ve veri toplayan bir platformdur.
Skynamo
skynamo.com
Skynamo, sahada satış yapan ekipler için müşteri ilişkilerini yönetme, sipariş alma ve raporlama işlevlerini sunan kapsamlı bir uygulamadır.
SPOTIO
spotio.com
Spotio, saha satış ekipleri için verimliliği artıran, görev otomasyonu, harita tabanlı yönetim ve performans takip araçları sunan bir yönetim platformudur.
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit, satış ekiplerine potansiyel müşteri yönetimi, performans takibi ve satış analizi gibi işlevler sunan bir satış yönetim uygulamasıdır.
Veloxy
veloxy.io
Veloxy, satış faaliyetlerinizi çoğaltan ve hızlandıran, aynı zamanda zaman ve paraya mal olan satış dışı faaliyetleri ortadan kaldıran bir gelir artırma sistemidir. Daha fazla anlaşma yapmanıza ve daha fazla potansiyel müşteri oluşturmanıza yardımcı olmak için temel satış yeteneklerinize (satış katılımı, satış etkinleştirme, satış üretkenliği ve Salesforce'un benimsenmesi) tüm cihazlarda tek bir temas noktası sağlayan entegre bir satış platformudur. 1.000'lerce saha satış temsilcisi, iç satış temsilcisi ve satış yöneticisi, Veloxy ile satış departmanlarını gerçek gelir merkezlerine dönüştürüyor.
OctopusPro
octopuspro.com
OctopusPro, işletmenizi yönetmeniz ve büyütmeniz gereken tüm özelliklere ve araçlara sahip bulut tabanlı bir hizmet yönetimi yazılımıdır, bu da müşterileri, potansiyel müşterileri, alıntıları, faturaları, ödemeleri, geri bildirimleri ve incelemelerin yanı sıra sahadaki personelinizi ve çalışanlarınızı yönetmenizi sağlar. İdari ve operasyonel maliyetleri azaltmanıza, dönüşümleri ve müşteri elde tutmayı artırmanıza ve ofisiniz, saha çalışanlarınız ve müşterileriniz arasındaki iletişimi geliştirmenize yardımcı olur.
ForceManager
forcemanager.com
ForceManager, saha satış ekiplerinin etkinliğini artırmak için tasarlanmış bir CRM uygulamasıdır. Satış etkinliğini izler ve veri analizi yapar.
Delta Sales App
deltasalesapp.com
Delta Sales App, şirket satışlarını ve saha dışı satış faaliyetlerini kolaylıkla otomatikleştirmek için saha satış otomasyonu ve çalışanların konum takibine yönelik bir satış takip yazılımıdır. Bu yazılım, satış yöneticileri, distribütörler ve markaların saha satış gücü faaliyetlerini yönetmesi için tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Delta Satış Uygulaması ile markalar, distribütörler, satış yöneticileri saha satış çalışanlarının faaliyetlerini yönetebilir ve coğrafi konumlarını takip edebilirken, telefonlarına Delta Satış Uygulaması yüklenen saha satış temsilcileri sipariş alma, ödeme tahsilatı gibi rutin faaliyetlerini otomatize edebilir, devam yapma, izin başvurusu yapma, gider yönetimi ve daha fazlası. 20.000'den fazla Satış Temsilcisi, saha satış deneyimlerini geliştirmek için halihazırda Delta Satış Uygulamasını kullanıyor ⚡ ⚡ Uygulamayı İndirin: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deltatechnepal.delta_sales_app Delta Satış Uygulaması Özellikleri Saha Çalışan Takibi, Otomasyon ve Satış Yönetimi için 1. Sipariş Raporlama 2. ve Tahsilat Otomasyonu 3. GPS Tabanlı Çalışan Konum Takibi 4. Devam ve İzinleri İşaretleme 5. Gider Raporlama 6. Aktivite Atama 7. Partiler/Müşteri Yönetimi 8. Ürün Yönetimi 9. Stok Sayımı 10.Beat Planı 11. Duyurular 12. Otomatik Raporlar ve Analitikler 13. Tur Planı 14. Müşteri Ziyaret Takibi 15. Distribütör Yönetimi 16. Günlük Çalışma Günlükleri 17. Saha Ekibi ile Dosya Paylaşımı 18. Saha Satış Ekibi Performansı 19. Saha Ekibi Yönetimi 20. Doğrudan B2B Müşteri Siparişleri Saha satış takibini otomatikleştirin ve çalışma şeklinizi dönüştürün ve saha satış çalışanınızı bugün yöneterek takip etmeye başlayın.
inSitu Sales
insitusales.com
inSitu Satış, mobil sipariş yönetimi ve ERP entegrasyonu sağlayan bulut tabanlı bir uygulamadır. Kullanıcılar fatura kesebilir, envanter ve müşteri yönetimi yapabilir.
Mobi Work
dms.mobiwork.vn
MobiWork, satış ekiplerine destek sağlayarak perakende sipariş çözümü ve pazarlama ekiplerini yönetme çözümü sunar.
Pepperi
pepperi.com
Pepperi, CPG/FMCG işletmeleri için B2B e-ticaret ve satış süreçlerini yönetmeye yardımcı olan kapsamlı bir platformdur.
BeatRoute
beatroute.io
BeatRoute, perakende markalarının satış ekipleri ve iş ortakları ile işbirliği yaparak verimlilik artırmalarını sağlayan bir satış gücü otomasyon platformudur.
Repsly
repsly.com
Repsly, saha ekiplerinin görevlerini yönetmelerini, veri toplamalarını ve işbirliği yapmalarını sağlayan bir mobil uygulamadır.
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