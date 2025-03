Saha Satış Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

URVA

URVA Sales Force Tracker, tüm satış ekibinizi aynı sayfada buluşturan, mobil uyumlu bir satış aracıdır. Satış ekipleri, daha fazla satış yapmak ve iş ilişkilerini daha da büyütmek için iş oluşturmak ve mevcut müşterileri oluşturmak için yeni potansiyel müşterilerle bağlantı kurar. Bu düzenli veya düzensiz bir şekilde gerçekleşse de, sahadaki ekibi Genel Merkezdeki liderlere bağlayan bir araç olmadan neler olup bittiğine dair nadiren görünürlük olur. URVA bu boşluğun kapatılmasını sağlıyor. Hareket halindeki satış personelinin yanlarında, tüm müşteri etkileşimlerini saniyeler içinde kaydetmelerine olanak tanıyan ve görünürlük için coğrafi etiketleme özelliğine sahip şık bir uygulama vardır. Bunun karşılığında yöneticiler, her ekip üyesiyle konuşmak zorunda kalmadan, neler olup bittiğini görebilir ve ekiplerine yeni ürünler ve hizmetler hakkında rehberlik edebilir, ayrıca haftalık/aylık hedefler ve planlar belirleyebilir. Son olarak, liderlik düzeyinde, tüm bu etkileşimler bit boyutlu gösterge tablolarında ve planlanmış raporlarda kullanıma açıktır. URVA Sales'in tüm yetenekleri, telefondan büyük ekrana ve aradaki her şeye kadar her yerde çalışır. URVA Sales, dünyanın önde gelen Banka, Telekom ve İlaç şirketlerinden bazıları tarafından güvenilmektedir.