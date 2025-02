Saha Satış Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Çad

Pepperi

Pepperi, tüketim ürünleri markalarına ve toptancılara, çok kanallı satışlarını tüm yönleriyle tutarlı bir şekilde yönetebilmeleri için kapsamlı bir B2B ticaret platformu sağlar. Daha fazla, daha iyi ve daha hızlı satış yapmanızı sağlayan platformumuz, B2B e-Ticaret, Satış Gücü Otomasyonu, perakende yürütme ve rota muhasebesini (kamyonet satışları), kişisel ve çevrimiçi en üst düzeye çıkarmak için tüm cihazlarda yerel olarak çalışan entegre bir mobil çözümde benzersiz bir şekilde birleştirir. B2B satışları. 60'tan fazla ülkede, farklı sektörlerde (Hızlı Tüketim Ürünleri, güzellik ve kozmetik, yiyecek ve içecek, gözlük ve çok daha fazlası) 1000'den fazla müşteri, B2B çok kanallı satışlarını planlamak, yürütmek ve analiz etmek için Pepperi'ye güveniyor: • Web ve mobil B2B e- Ticaret platformu, alıcıların her zaman, her yerde sipariş vermelerine olanak tanır • E-kataloglar, ticari promosyonlar ve tüm müşteri verileriyle çevrimiçi/çevrimdışı sipariş alma kolaylaştırılmıştır • Mağaza içi denetim, satış ve yenileme için perakende yürütme uygulaması • Doğrudan Mağaza Teslimatı ve kamyonet satış destekli iOS ve Android için bir rota muhasebe uygulamasıyla • Sezgisel bir kullanıcı arayüzü kullanarak tüm kanallardaki ticari pazarlama promosyonlarını aynı anda yönetin • Merkezi yönetim, müşteri temas noktalarında çok kanallı operasyonları kolaylaştırır Pepperi'nin kurumsal düzeydeki platformu, SAP Business One gibi ERP'lerle sorunsuz ve güvenli bir şekilde entegre olur, SAP Business By Design ve diğerleri, verileri saha temsilcileri ve alıcılar için tüm cihazlarda çevrimiçi ve çevrimdışı olarak tamamen erişilebilir hale getiriyor.