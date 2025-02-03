Saha Satış Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Singapur

Promomash

promomash.com

Promomash, perakendede büyüyen CPG markaları için hepsi bir arada promosyon yönetimi platformudur. Tüm perakende ticaret promosyonlarınızı, saha satış ve pazarlama faaliyetlerinizi ve mağaza içi demolarınızı tek bir yerden planlayın, yürütün, analiz edin ve optimize edin ve anahtar teslimi uçtan uca yönetilen bir süreçle en büyük baş ağrınızı ve kesintilerinizi dış kaynaklardan sağlayın. CPG markaları, her şeyi Promomash'ta yöneterek perakendede daha iyi tanıtım yapmalarına ve sınırlı ticari harcamalarıyla en iyi seçimleri yapmalarına yardımcı olacak tek bir gerçek kaynağına sahip olur. Başka hiçbir çözüm, markaların ticari pazarlama ve tanıtım çabalarının her yönünü yönetmek için ihtiyaç duyduğu tüm araçları sağlamaz. Artık e-tabloya veya birden fazla sisteme gerek yok! • Promosyonları, demoları, satışları ve kesintileri tek bir yerden yönetin. • Crisp ile olan ortaklığımız aracılığıyla otomatik, günlük satış verileri yayınlarını alın. • Uçtan uca anahtar teslim hizmetimizle kesinti yönetimi yükünü hafifletin. • Ayrıntılı planlama, raporlama ve kesinti verileriyle ticari harcamaları daha net görün. • Okunması kolay bir görünümde plan ile fiili ticaret performansını karşılaştırın. İhtiyaçlarınızı hemen karşılayan abonelik planları. Promomash ile yalnızca ihtiyacınız olan şey için kaydolun veya hepsi bir arada promosyon yönetiminin tüm avantajlarından yararlanın. Nasıl başlarsanız başlayın, tüm aboneliklerimiz aydan ayadır ve fiyatlandırma şirketinizin büyüklüğüne ve bütçesine uyacak şekilde oluşturulur. • Ticari Promosyon Yönetimi (TPM): Tüm taktikler ve müşteriler genelinde tüm ticari promosyonlarınızı planlayın, yürütün, analiz edin ve iyileştirin. • Saha Pazarlama Yönetimi: Saha pazarlama etkinliklerini, demoları ve satış faaliyetlerini planlayın, yönetin ve raporlayın. • Kesinti Yönetimi: Kesintileri yakalamak, sınıflandırmak, doğrulamak ve itiraz etmek için otomasyondan ve uzman ekibimizden yararlanın.