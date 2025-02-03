Saha Satış Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Singapur

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Kapıdan kapıya satış yapan çalışanlar için tasarlanan saha satış yazılımı, satış personeline mantıksal rotalar tahsis ederek verimliliği optimize eder. Bu araçlar, ekip üyelerine satış yolları konusunda rehberlik etmeye yardımcı olur ve yöneticilerin, çalışanlarının konumları hakkında gerçek zamanlı olarak bilgilendirilmesine yardımcı olur. Yazılım aynı zamanda başarılı satışların veya işlemlerin günlüğe kaydedilmesini sağlar ve yoldaki ekip faaliyetlerinin izlenmesini kolaylaştırır. Saha satış yazılımı, satış yazılımının daha geniş alanı içinde çalışır. Diğer satış yazılımları telefon, e-posta veya görüntülü arama yoluyla iletişim için dijital bölgeler atarken, saha satış yazılımı fiziksel konum bölgeleri sağlayarak satış görevlilerini potansiyel müşterilerin fiziksel adreslerine sorunsuz bir şekilde bağlayarak kendisini farklılaştırır. Bazı araçlar aynı zamanda Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) sistemiyle entegre olabilir veya bu sistem gibi çalışabilir, iletişim bilgilerini alabilir ve güncellemeler ve saha notları için merkezi bir merkez görevi görebilir.
Yeni Uygulama Gönder
Map My Customers
mapmycustomers.me
Sahadaki satış temsilcilerinin yardımcı pilotu. Dış satış liderleri için komuta merkezi. iOS ve Android için Harita My Customers mobil uygulaması dış satış temsilcilerine yardımcı olur: Müşterileri Haritada Pinler Olarak Görselleştirin • Haritada en fazla iş fırsatına sahip alanları görün • En iyi müşterilere, ürün gruplarına, bölgelere ve daha fazlasına göre gruplar oluşturun • Hangilerini görün şirketlere belirli sayıda gün boyunca dokunulmadı Daha Fazla Duraklama Yapın • Ziyaret edilecek müşterileri seçin ve saniyeler içinde optimize edilmiş bir rota oluşturun • Potansiyel müşteri hedeflerine ulaşmak veya fazladan zamanı doldurmak için rotanız boyunca yeni müşteriler bulun Veri Girişinden Kurtulun • Bir müşteri ziyaretini günlüğe kaydedin yalnızca birkaç dokunuşla sesten metne notlar alın • Hareket halindeyken aramaları ve e-postaları otomatik olarak yakalayın • Hubspot, Salesforce, Quickbooks ve daha fazlasıyla entegre olun
LeadPlotter
leadplotter.com
LeadPlotter, daha akıllı bir işletmeyi yürütmek için ihtiyacınız olan tüm araçları modern, kullanımı kolay bir pakette içerir. Kuruluşunuz için neden daha iyi bir seçenek olduğunu öğrenmek için okumaya devam edin. LeadPlotter, tüm potansiyel müşterilerinizi ve müşterilerinizi kolayca yöneten, hedeflerinize göre gününüzü hızlı bir şekilde planlayan ve haritalandıran, müşteri memnuniyetini artıran Kişisel CRM ve ABM'nizdir: tüm cihazlarınızdan, istediğiniz zaman, istediğiniz yerden.
Lystloc
lystloc.com
Lystloc, müşterilerimize konum bazlı zorluklar konusunda eksiksiz çözümler sunan bir Konum İstihbaratı ve Analitik SaaS ürün şirketidir. Lystloc, sahadaki ve ofis kullanıcılarımızın donanım delikli kartları yerine mobil uygulama aracılığıyla konuma göre katılımını takip etmeyi amaçlayan şirket içi bir ürün olarak başladı. Çok iyi sonuç verdi, zamandan ve paradan tasarruf ettik. O zamanlar bunu, lokasyonlarda her gün benzer sorunlarla karşılaşan diğer şirketler için bir SaaS ürünü olarak geliştirmek doğal bir ilerlemeydi. Yani Lystloc, tüm konum tabanlı çözümleriniz için tek adrestir. İş gücünüz veya araçlarınız veya API entegrasyonlarınız için gerçek zamanlı konum zekası alanında pazar lideri SaaS çözümüyüz.
FieldPro
fieldproapp.com
FieldPro, üreticilerin ve distribütörlerin günlük saha operasyonlarını kolayca yönetip otomatikleştirmelerine ve gerçek zamanlı verilerle daha yüksek verimlilik seviyelerine ulaşmalarına yardımcı olan bir yazılım platformudur.
FieldPie
fieldpie.com
FieldPie, şirketlerin Saha Hizmetleri, Saha Satışları, Saha Denetimleri ve Satış Operasyonlarında mobil iş gücünü yönetmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir yazılım çözümüdür. Sektör lideri markaların yanı sıra yenilikçi start-up'ların da güvendiği FieldPie, şirketlerin saha kaynaklarının verimliliğini artırmalarına yardımcı oluyor ve saha verilerinin toplanmasını ve analizini büyük ölçüde kolaylaştırıyor. FieldPie ile görevleri kolayca planlayın, saha ekibinizi doğru görevlere gönderin, mobil verileri toplamak için güzel mobil formlar tasarlayın ve her saha etkinliğini gerçek zamanlı olarak izleyin.
CallProof
callproof.com
CallProof, dış satış temsilcilerinin günlük operasyonlarının verimliliğini en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış güçlü bir araçtır. Rota planlama için kullanımı kolay bir arayüz sunarak kullanıcıların zamandan ve yakıt maliyetlerinden tasarruf etmek amacıyla tüm randevuları için optimize edilmiş rotaları haritalandırmasına olanak tanır. CallProof, bölge yönetimi özelliği ile satış temsilcilerinin kendi bölgelerindeki potansiyel müşterileri, müşterileri ve fırsatları takip etmelerine de olanak tanır. Sonuçta CallProof, satış temsilcilerinin iş akışlarını kolaylaştırarak ve operasyonlarının verimliliğini artırarak daha üretken olmalarına yardımcı olmak için tasarlandı. Uygulamamız sayesinde ekipler, her bir temsilcinin performansına ilişkin daha iyi görünürlük elde edebilir ve sahadaki değerli zamanlarını akıllıca kullandıklarından emin olabilirler. CallProof sayesinde tamamen optimize edilmiş ve kişiselleştirilmiş bir satış deneyiminin rahatlığının keyfini çıkarın. Asenkron İletişim, Otomatik Rapor Oluşturma, Kartvizit Tarama, Çağrı Korumalı Ses, Anlık Satış Toplantıları, Seriler ve Satış Hedefleri gibi kapsamlı özellikler paketiyle. CallProof, üretkenliğini ve verimliliğini artırmak isteyen tüm dış satış ekipleri için paha biçilmez bir araçtır. Yoldaki başarınızı en üst düzeye çıkarmak için bugün deneyin!
SimpliField
simplifield.com
SimpliField, perakende mükemmelliğine giden yolunuzu hızlandırmak ve her mağazada kârlılığınızı en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış, markalar için mobil öncelikli çözümdür. Bu çözüm, saha ekiplerinizin her mağazada markanızın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur ve sahada gerçekleşen tüm operasyonlar hakkında Genel Merkez'i gerçek zamanlı olarak bilgilendirir. Bu departmanlar arası araç, sahanız, mağazanız ve Genel Merkez ekipleriniz arasındaki işbirliğini güçlendirir.
allGeo
allgeo.com
Abaqus, çalışanların üretkenliğini, maaş bordrosu tasarruflarını ve kârlılığını önemli ölçüde artırmak amacıyla işletmelere saha servis operasyonlarını otomatikleştirmeye yönelik çözümler sunar. Abaqus, bu dijital dönüşüm çağında, tesis yönetimi ve inşaattan filo yönetimi ve sağlık hizmetlerine kadar çeşitli sektörlere çözümler sunarak öncülük ediyor. Abaqus, planlama, kilometre takibi, zaman ölçümü, gönderim mesajlaşması, saha verileri toplama, mobil formlar, istisna izleme ve analiz araçları sağlayarak saha organizasyonlarını sahada on binlerce mobil çalışanla yürütmenin muazzam karmaşıklığını basitleştirir. Abaqus'un allGeo platformu, orta ölçekli ve kurumsal müşteriler için özel iş akışı çözümleri oluşturmak için kullanılabilir. allGeo'da barındırılan çözümler arasında kaynak takibi, zaman ve katılım, elektronik ziyaret doğrulaması, yalnız çalışan güvenliği, yük takibi, inceleme ve denetim kayıtları vb. yer alır. Platform, Android cihazlar, iOS cihazlar ve telematik cihazlar gibi çok çeşitli cihazlarla arayüz oluşturur . Abaqus ekibi, Philips Electronics, Qualcomm, Cisco, Intel ve Jitterbit'ten web, mobil ve bulut yazılım endüstrilerinde onlarca yıllık deneyime sahip yöneticileri bir araya getiriyor.
Ecanvasser
ecanvasser.com
Ecanvasser'in kullanıcı dostu yazılımı, kampanyanızı tüm yönleriyle planlamanıza ve yönetmenize olanak tanıyarak saatlerce zaman tasarrufu sağlar ve destekçi katılımını artırır
Mapline
mapline.com
Verilerinizi gerçek dünyaya bağlayın. Saniyeler içinde verilerinizi yükleyebilir, haritada görebilir, rotalar oluşturabilir, grafikler ve raporlar oluşturabilir ve hepsini görsel bir kontrol panelinde bir araya getirebilirsiniz. Güçlü analitik araçlarımızı kullanarak verilerinizi görselleştirmenin ve anlamanın yeni yollarını yaratın. Sorunlarla karşılaşırsanız uzman ekibimiz size verilerinizden en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinizi göstermeye hazır! Bizi arayın, bizimle sohbet edin veya bir e-posta gönderin; yardım etmek için buradayız.
URVA
urva.co
URVA Sales Force Tracker, tüm satış ekibinizi aynı sayfada buluşturan, mobil uyumlu bir satış aracıdır. Satış ekipleri, daha fazla satış yapmak ve iş ilişkilerini daha da büyütmek için iş oluşturmak ve mevcut müşterileri oluşturmak için yeni potansiyel müşterilerle bağlantı kurar. Bu düzenli veya düzensiz bir şekilde gerçekleşse de, sahadaki ekibi Genel Merkezdeki liderlere bağlayan bir araç olmadan neler olup bittiğine dair nadiren görünürlük olur. URVA bu boşluğun kapatılmasını sağlıyor. Hareket halindeki satış personelinin yanlarında, tüm müşteri etkileşimlerini saniyeler içinde kaydetmelerine olanak tanıyan ve görünürlük için coğrafi etiketleme özelliğine sahip şık bir uygulama vardır. Bunun karşılığında yöneticiler, her ekip üyesiyle konuşmak zorunda kalmadan, neler olup bittiğini görebilir ve ekiplerine yeni ürünler ve hizmetler hakkında rehberlik edebilir, ayrıca haftalık/aylık hedefler ve planlar belirleyebilir. Son olarak, liderlik düzeyinde, tüm bu etkileşimler bit boyutlu gösterge tablolarında ve planlanmış raporlarda kullanıma açıktır. URVA Sales'in tüm yetenekleri, telefondan büyük ekrana ve aradaki her şeye kadar her yerde çalışır. URVA Sales, dünyanın önde gelen Banka, Telekom ve İlaç şirketlerinden bazıları tarafından güvenilmektedir.
Repzo
repzo.com
Size gerçek zamanlı kapsam analitiği sağlayan Satış, Pazarlama ve Hizmet Sağlayıcılarını yönetmek için Eksiksiz bir Satış / Saha Gücü Otomasyon Platformu.
eSpatial
espatial.com
eSpatial, kurumsal olarak tasarlanmış ve kullanıcı için tasarlanmış bulut tabanlı haritalama yazılımıdır. Haritalamanın hızlı, kolay ve güçlü olması gerektiğine inanıyoruz. Haritalama yazılımımızla birden fazla veri katmanını kolayca yükleyebilir, görselleştirebilir ve analiz edebilirsiniz. Karar vermede tahmine dayalı çalışmayı ortadan kaldıran hızlı görsel içgörüdür. Haritalama uzmanlarıyız ve yirmi yılı aşkın süredir coğrafi çözümler sunuyoruz. Fortune 500 şirketlerinden, neredeyse her sektörü kapsayan kar amacı gütmeyen kuruluşlara kadar müşterilerimiz ve iş ortaklarımız tarafından güvenilen biz, kullanıcılarımızın haritalama hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaya kararlıyız. eSpatial, halihazırda elektronik tablolarda, CRM veya ERP sistemlerinde depolanan iş verilerinizi görselleştirmenize, analiz etmenize ve paylaşmanıza olanak tanıyan kapsamlı bir dizi özelliğe sahiptir.
Promomash
promomash.com
Promomash, perakendede büyüyen CPG markaları için hepsi bir arada promosyon yönetimi platformudur. Tüm perakende ticaret promosyonlarınızı, saha satış ve pazarlama faaliyetlerinizi ve mağaza içi demolarınızı tek bir yerden planlayın, yürütün, analiz edin ve optimize edin ve anahtar teslimi uçtan uca yönetilen bir süreçle en büyük baş ağrınızı ve kesintilerinizi dış kaynaklardan sağlayın. CPG markaları, her şeyi Promomash'ta yöneterek perakendede daha iyi tanıtım yapmalarına ve sınırlı ticari harcamalarıyla en iyi seçimleri yapmalarına yardımcı olacak tek bir gerçek kaynağına sahip olur. Başka hiçbir çözüm, markaların ticari pazarlama ve tanıtım çabalarının her yönünü yönetmek için ihtiyaç duyduğu tüm araçları sağlamaz. Artık e-tabloya veya birden fazla sisteme gerek yok! • Promosyonları, demoları, satışları ve kesintileri tek bir yerden yönetin. • Crisp ile olan ortaklığımız aracılığıyla otomatik, günlük satış verileri yayınlarını alın. • Uçtan uca anahtar teslim hizmetimizle kesinti yönetimi yükünü hafifletin. • Ayrıntılı planlama, raporlama ve kesinti verileriyle ticari harcamaları daha net görün. • Okunması kolay bir görünümde plan ile fiili ticaret performansını karşılaştırın. İhtiyaçlarınızı hemen karşılayan abonelik planları. Promomash ile yalnızca ihtiyacınız olan şey için kaydolun veya hepsi bir arada promosyon yönetiminin tüm avantajlarından yararlanın. Nasıl başlarsanız başlayın, tüm aboneliklerimiz aydan ayadır ve fiyatlandırma şirketinizin büyüklüğüne ve bütçesine uyacak şekilde oluşturulur. • Ticari Promosyon Yönetimi (TPM): Tüm taktikler ve müşteriler genelinde tüm ticari promosyonlarınızı planlayın, yürütün, analiz edin ve iyileştirin. • Saha Pazarlama Yönetimi: Saha pazarlama etkinliklerini, demoları ve satış faaliyetlerini planlayın, yönetin ve raporlayın. • Kesinti Yönetimi: Kesintileri yakalamak, sınıflandırmak, doğrulamak ve itiraz etmek için otomasyondan ve uzman ekibimizden yararlanın.
TrueContext
truecontext.com
TrueContext, kuruluşların saha servis operasyonlarını, ortamlarının karmaşıklığını yakalayan dinamik, kurulumu hızlı mobil iş akışlarıyla uyarlamalarına, otomatikleştirmelerine ve dönüştürmelerine olanak tanır. TrueContext, çeşitli formatlardaki gelişmiş veri yakalama yetenekleriyle kuruluşlara şimdi görünürlük ve gelecek için öngörülebilirlik sağlar. TrueContext, eski adıyla ProntoForms, kullanıcılara kurumsal saha servis yönetimine yönelik uygulamalar oluşturmak için az kodlu bir geliştirme platformu sağlayan Kanadalı bir yazılım ve mobil uygulama geliştiricisidir. Uygulama, sahadaki çalışanların mobil cihazlarda karmaşık formları doldurma, zengin veriler toplama ve form verilerini doğrudan yönetim personeline, arka ofis sistemlerine ve analiz araçlarına gönderme becerisine sahip olmasını sağlamak için evrak işlerini dijitalleştiriyor. Şirket 2005 yılında halka açıldı ve TSX Venture Exchange'de hisse senedi sembolü PFM altında işlem görüyor. Frost & Sullivan, 2015 yılında ProntoForms'u "Kuzey Amerika Mobil Formlar Rekabetçi Strateji Yenilik ve Liderlik" Ödülüyle onurlandırdı. ProntoForms, 2019 yılında Kurumsal Düşük Kodlu Uygulama Platformları için 2019 Gartner Magic Quadrant'ta 18 LCAP çözümünden biri olarak tanındı.
Skynamo
skynamo.com
Skynamo, üreticiler, toptancılar ve distribütörler için hepsi bir arada Saha Satış Platformudur. Bunu eksiksiz bir saha satış yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi ve sipariş yakalama çözümü olarak düşünmeyi seviyoruz. Skynamo, satış ekiplerinizin asıl önemli olana odaklanmasını sağlar: satış, sipariş alma ve müşterilerinizle kopmaz ilişkiler kurma. Skynamo kimin içindir? Skynamo, sahada müşterileri düzenli olarak ziyaret eden ve onlara satış yapan satış ekipleri bulunan ürün üreticileri, toptancıları ve distribütörleri tarafından kullanılmaktadır. Saha Satış Temsilcileri için Skynamo mobil satış uygulaması: Saha satışlarına yönelik mobil uygulamamız, idari görevleri otomatikleştirmek, sahadaki üretkenliği ve müşteri hizmetlerini geliştirmek ve siparişleri artırmak için GPS teknolojisi aracılığıyla toplanan verileri ve bilgileri kullanır. Saha satış temsilcileri, müşterileriyle ilişkilerini geliştirmek, siparişleri almak ve yönetimde harcanan zamanı en aza indirmek için Skynamo'yu kullanıyor. Yöneticiler ve Ofis Tabanlı Satış Destek Ekipleri için Skynamo Web Uygulaması: Yöneticiler ve ofis tabanlı satış destek ekipleri, Skynamo işlevlerine web tabanlı masaüstü erişimi elde eder. Yöneticiler gerçek zamanlı etkinlik güncellemelerini, raporları, temel performans göstergelerine ilişkin bir gösterge tablosunu görüntüleyebilir ve satış temsilcisi performansı, satış tahminleri ve satış organizasyonunuzdaki sorunlu alanlarla ilgili soruları yanıtlayabilir. Satış yöneticileri, sahada olup bitenleri takip etmek ve kendilerine rapor veren ekibin performansına ilişkin raporlar almak için Skynamo web uygulamasına giriş yapar.
SPOTIO
spotio.com
SPOTIO, saha satış sürecinin her yönünü hızlandırırken verimliliği artırmak için tasarlanmış bir dış satış etkileşim aracıdır. SPOTIO, manuel görevleri otomatikleştirerek, hesap verebilirliği teşvik ederek ve satış organizasyonunuzun nasıl performans gösterdiğine ve nasıl gelişebileceğine dair somut bilgiler sağlayarak günlük işlerin yükünü hafifleten bir çözümdür. SPOTIO, CRM Haritalama, Otomatik Oynatmalar, Etkinlik Takibi, Potansiyel Müşteri Belirleme ve yerleşik Raporlama Kontrol Panelleri sunan bir amaç için oluşturulmuş bir yazılımdır. Dış satış ekibi faaliyetlerini merkezileştirmek, satış organizasyonlarına geliri artırmak için gereken görünürlüğü ve öngörüyü sağlar. Boru hattı oluşturun, üretkenliği artırın, daha fazla anlaşma yapın ve potansiyel müşterilerin bir daha gözden kaçmasına asla izin vermeyin. SPOTIO her zaman önden kapanışa kadar arkanızı kollar.
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit'in yazılımı, saha satış ekiplerinin daha hızlı ve daha akıllı çalışmasına yardımcı olur. Çözümleri, satış organizasyonlarının tüm önemli sıkıntı noktalarını dijital araçlarla ele alıyor. Müşteri adayı ve alan yönetimi, temsilci performansı takibi, dijital sözleşmeler, müşteri adayı oluşturma ve daha fazlası gibi özellikler. Ayrıca daha akıllıca satış yapmanıza yardımcı olmak için eğitim kütüphanesi, coğrafi sınırlamalı pazarlama platformu ve ev sahibi bilgileri gibi çok sayıda eklenti hizmeti de sunarlar. En önemlisi, istediğiniz sonuçları aldığınızdan emin olmak için sizinle ve şirketinizle kişisel olarak çalışırlar. Onlar hakkında daha fazla bilgiyi salesrabbit.com adresinde bulabilirsiniz.
Veloxy
veloxy.io
Veloxy, satış faaliyetlerinizi çoğaltan ve hızlandıran, aynı zamanda zaman ve paraya mal olan satış dışı faaliyetleri ortadan kaldıran bir gelir artırma sistemidir. Daha fazla anlaşma yapmanıza ve daha fazla potansiyel müşteri oluşturmanıza yardımcı olmak için temel satış yeteneklerinize (satış katılımı, satış etkinleştirme, satış üretkenliği ve Salesforce'un benimsenmesi) tüm cihazlarda tek bir temas noktası sağlayan entegre bir satış platformudur. 1.000'lerce saha satış temsilcisi, iç satış temsilcisi ve satış yöneticisi, Veloxy ile satış departmanlarını gerçek gelir merkezlerine dönüştürüyor.
OctopusPro
octopuspro.com
OctopusPro, işinizi yönetmek ve büyütmek için ihtiyaç duyduğunuz tüm özellik ve araçlara sahip, müşterileri, potansiyel müşterileri, teklifleri, rezervasyonları, faturaları, ödemeleri, geri bildirimleri ve incelemeleri ve ayrıca personelinizi yönetmenize olanak tanıyan bulut tabanlı bir hizmet yönetimi yazılımıdır. ve sahadaki işçiler. İdari ve operasyonel maliyetleri azaltmanıza, dönüşümleri ve müşteri tutma oranını artırmanıza ve ofisiniz, saha çalışanlarınız ve müşterileriniz arasındaki iletişimi geliştirmenize yardımcı olur.
ForceManager
forcemanager.com
ForceManager, hareket halindeki satış ekiplerinin faaliyetlerini hızlandırmak ve daha fazla satış yapmak için seçtiği CRM'dir. Bilgisayarınızdan veya mobil cihazınızdan ücretsiz deneyin.
Delta Sales App
deltasalesapp.com
Delta Sales App, şirket satışlarını ve saha dışı satış faaliyetlerini kolaylıkla otomatikleştirmek için saha satış otomasyonu ve çalışanların konum takibine yönelik bir satış takip yazılımıdır. Bu yazılım, satış yöneticileri, distribütörler ve markaların saha satış gücü faaliyetlerini yönetmesi için tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Delta Satış Uygulaması ile markalar, distribütörler, satış yöneticileri saha satış çalışanlarının faaliyetlerini yönetebilir ve coğrafi konumlarını takip edebilirken, telefonlarına Delta Satış Uygulaması yüklenen saha satış temsilcileri sipariş alma, ödeme tahsilatı gibi rutin faaliyetlerini otomatize edebilir, devam yapma, izin başvurusu yapma, gider yönetimi ve daha fazlası. 20.000'den fazla Satış Temsilcisi, saha satış deneyimlerini geliştirmek için halihazırda Delta Satış Uygulamasını kullanıyor ⚡ ⚡ Uygulamayı İndirin: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deltatechnepal.delta_sales_app Delta Satış Uygulaması Özellikleri Saha Çalışan Takibi, Otomasyon ve Satış Yönetimi için 1. Sipariş Raporlama 2. ve Tahsilat Otomasyonu 3. GPS Tabanlı Çalışan Konum Takibi 4. Devam ve İzinleri İşaretleme 5. Gider Raporlama 6. Aktivite Atama 7. Partiler/Müşteri Yönetimi 8. Ürün Yönetimi 9. Stok Sayımı 10.Beat Planı 11. Duyurular 12. Otomatik Raporlar ve Analitikler 13. Tur Planı 14. Müşteri Ziyaret Takibi 15. Distribütör Yönetimi 16. Günlük Çalışma Günlükleri 17. Saha Ekibi ile Dosya Paylaşımı 18. Saha Satış Ekibi Performansı 19. Saha Ekibi Yönetimi 20. Doğrudan B2B Müşteri Siparişleri Saha satış takibini otomatikleştirin ve çalışma şeklinizi dönüştürün ve saha satış çalışanınızı bugün yöneterek takip etmeye başlayın.
inSitu Sales
insitusales.com
inSitu Sales, ERP entegrasyonuna (QuickBooks®, Xero, SAP ve Excel) sahip, hepsi bir arada bulut tabanlı bir mobil sipariş yönetimi sistemidir. Satış temsilcilerine ve sürücülere mobil fatura oluşturma veya hareket halindeyken sipariş alma esnekliği verin. Bölge yönetimi ve rota muhasebesi, saha satış temsilcileriniz için GPS takibi, zaman damgalı aktivite ve isteğe bağlı imza yakalama ile fatura gönderim konumları ile önceden planlanmış teslimat rotaları sunar. Tüm temsilciler ve yöneticiler, ne kadar satış yapıldığını, kaç satışın tamamlandığını ve depoları yenilemek için ne kadar stok kaldığını gösteren bir gün sonu raporu alacak, böylece stokların iade edildiğinden ve gelecekteki satışlarda hesaba katıldığından ve hiçbir ödemenin kaçırılmadığından emin olunacaktır. Sahada alınan tüm veriler, verilerin her zaman doğru olmasını ve tahmini tahminleri karşılamasını sağlamak için çift senkronizasyonlu QuickBooks® entegrasyonuyla çalışacak. Otomatik DSD yazılımıyla rotalarda boşa harcanan zaman, yanlış yerleştirilmiş/kaybedilmiş envanter veya hatalı faturalandırma nedeniyle gelir kaybı gibi manuel veri hatalarını ortadan kaldırın.
Mobi Work
dms.mobiwork.vn
MobiWork yalnızca pazar satış ekibini desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda MobiWork Retail satış noktaları ve PG pazarlama ekibi yönetimi çözümleri için sipariş çözümleri de sağlıyor.
Pepperi
pepperi.com
Pepperi, tüketim ürünleri markalarına ve toptancılara, çok kanallı satışlarını tüm yönleriyle tutarlı bir şekilde yönetebilmeleri için kapsamlı bir B2B ticaret platformu sağlar. Daha fazla, daha iyi ve daha hızlı satış yapmanızı sağlayan platformumuz, B2B e-Ticaret, Satış Gücü Otomasyonu, perakende yürütme ve rota muhasebesini (kamyonet satışları), kişisel ve çevrimiçi en üst düzeye çıkarmak için tüm cihazlarda yerel olarak çalışan entegre bir mobil çözümde benzersiz bir şekilde birleştirir. B2B satışları. 60'tan fazla ülkede, farklı sektörlerde (Hızlı Tüketim Ürünleri, güzellik ve kozmetik, yiyecek ve içecek, gözlük ve çok daha fazlası) 1000'den fazla müşteri, B2B çok kanallı satışlarını planlamak, yürütmek ve analiz etmek için Pepperi'ye güveniyor: • Web ve mobil B2B e- Ticaret platformu, alıcıların her zaman, her yerde sipariş vermelerine olanak tanır • E-kataloglar, ticari promosyonlar ve tüm müşteri verileriyle çevrimiçi/çevrimdışı sipariş alma kolaylaştırılmıştır • Mağaza içi denetim, satış ve yenileme için perakende yürütme uygulaması • Doğrudan Mağaza Teslimatı ve kamyonet satış destekli iOS ve Android için bir rota muhasebe uygulamasıyla • Sezgisel bir kullanıcı arayüzü kullanarak tüm kanallardaki ticari pazarlama promosyonlarını aynı anda yönetin • Merkezi yönetim, müşteri temas noktalarında çok kanallı operasyonları kolaylaştırır Pepperi'nin kurumsal düzeydeki platformu, SAP Business One gibi ERP'lerle sorunsuz ve güvenli bir şekilde entegre olur, SAP Business By Design ve diğerleri, verileri saha temsilcileri ve alıcılar için tüm cihazlarda çevrimiçi ve çevrimdışı olarak tamamen erişilebilir hale getiriyor.
BeatRoute
beatroute.io
BeatRoute, perakende markalarının satış ekipleri, kanal ortakları ve B2B müşterileri arasındaki derin işbirliği yoluyla iş hedeflerine ulaşmalarına olanak tanıyan kurumsal bir satış etkinleştirme platformudur. Bir Endüstri SaaS çözümü olarak, perakende ve dağıtım zorluklarının üstesinden gelmek için tasarlanmış hızlı, risksiz uygulama sunmaktan gurur duyuyoruz. Yalnızca satış ekipleri için otomasyon yerine, bir markanın Pazara Çıkış sürecinde yer alan her paydaş için kapsamlı satış olanağına öncelik veriyoruz. Markalar, satış ekipleri, distribütörler, bayiler, perakendeciler ve hatta boyacılar, elektrikçiler, güzellik uzmanları gibi kanal etkileyicileri de dahil olmak üzere tüm paydaşlarını BeatRoute'a dahil edebilir ve her birini daha üretken hale getirmeyi amaçlayan yapılandırılabilir iş akışlarıyla güçlendirebilir.
Repsly
repsly.com
Repsly'nin perakende yürütme platformu, dünyanın en etkili satış ve saha satış ekiplerinin arkasındaki itici güçtür. Markalardan komisyonculara kadar Repsly, RetEx ekiplerini her gün sahada mümkün olan en büyük etkiyi yaratmak için ihtiyaç duydukları veri ve araçlarla güçlendirir. Repsly, bölgesel ekip liderleri ve ulusal müşteri yöneticileri için işleri sahaya atamayı ve dağıtmayı ve yürütmeyi gerçek zamanlı olarak geniş ölçekte onaylamayı kolaylaştırır. Repsly, sahadaki botlarınız için planlamayı, rota planlamayı, veri toplamayı, sipariş girişini ve daha fazlasını kolaylaştırarak onlara her hesapta daha akıllı çalışmak için ihtiyaç duydukları her şeyi sağlar. Güçlü içgörüler ve analizlerle Repsly, iş liderlerinin tanıtım ve planogram uygulaması, ekip performansı, kaynak tahsisi ve daha fazlası hakkındaki soruları yanıtlamasına yardımcı olur. Müşteriler arasında Kraft Heinz, Dyson, Mattel, Curaleaf, L'Oreal, BeyondMeat, Olaplex, CoreMark, Spar, Sodastream, L&R Distribütörleri, AB InBev ve daha fazlası yer alıyor!
© 2025 WebCatalog, Inc.