Saha Satış Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Mikronezya En Popüler Son Eklenenler

Kapıdan kapıya satış yapan çalışanlar için tasarlanan saha satış yazılımı, satış personeline mantıksal rotalar tahsis ederek verimliliği optimize eder. Bu araçlar, ekip üyelerine satış yolları konusunda rehberlik etmeye yardımcı olur ve yöneticilerin, çalışanlarının konumları hakkında gerçek zamanlı olarak bilgilendirilmesine yardımcı olur. Yazılım aynı zamanda başarılı satışların veya işlemlerin günlüğe kaydedilmesini sağlar ve yoldaki ekip faaliyetlerinin izlenmesini kolaylaştırır. Saha satış yazılımı, satış yazılımının daha geniş alanı içinde çalışır. Diğer satış yazılımları telefon, e-posta veya görüntülü arama yoluyla iletişim için dijital bölgeler atarken, saha satış yazılımı fiziksel konum bölgeleri sağlayarak satış görevlilerini potansiyel müşterilerin fiziksel adreslerine sorunsuz bir şekilde bağlayarak kendisini farklılaştırır. Bazı araçlar aynı zamanda Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) sistemiyle entegre olabilir veya bu sistem gibi çalışabilir, iletişim bilgilerini alabilir ve güncellemeler ve saha notları için merkezi bir merkez görevi görebilir.