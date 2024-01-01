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Saha Satış Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Anguilla
Kapıdan kapıya satış yapan çalışanlar için tasarlanan saha satış yazılımı, satış personeline mantıksal rotalar tahsis ederek verimliliği optimize eder. Bu araçlar, ekip üyelerine satış yolları konusunda rehberlik etmeye yardımcı olur ve yöneticilerin, çalışanlarının konumları hakkında gerçek zamanlı olarak bilgilendirilmesine yardımcı olur. Yazılım aynı zamanda başarılı satışların veya işlemlerin günlüğe kaydedilmesini sağlar ve yoldaki ekip faaliyetlerinin izlenmesini kolaylaştırır. Saha satış yazılımı, satış yazılımının daha geniş alanı içinde çalışır. Diğer satış yazılımları telefon, e-posta veya görüntülü arama yoluyla iletişim için dijital bölgeler atarken, saha satış yazılımı fiziksel konum bölgeleri sağlayarak, satış görevlilerini potansiyel müşterilerin fiziksel adreslerine sorunsuz bir şekilde bağlayarak kendisini diğerlerinden ayırır. Bazı araçlar aynı zamanda Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) sistemiyle entegre olabilir veya bu sistem gibi çalışabilir, iletişim bilgilerini alabilir ve güncellemeler ve saha notları için merkezi bir merkez görevi görebilir.
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ProntoForms
prontoforms.com
ProntoForms (TSXV: PFM), kullanıcılara kurumsal saha servis yönetimine yönelik uygulamalar oluşturmak için az kodlu bir geliştirme platformu sağlayan Kanadalı bir yazılım ve mobil uygulama geliştiricisidir. Uygulama, sahadaki çalışanların mobil cihazlarda karmaşık formları doldurma, zengin veriler t...
SalesRabbit
salesrabbit.com
Lider Saha Satış Platformu Artık Oyunlaştırmayla Birlikte Oyunlaştırma, verileri büyük ölçüde geliştirilmiş temsilci performansına dönüştüren, satış ekibinizin üstün olma yeteneğini %107'ye kadar artıran devrim niteliğinde bir araç setidir. Bunu şimdi yalnızca SalesRabbit platformunda deneyimleyin.
Pepperi
pepperi.com
Biber | Birleşik B2B Ticaret Platformu ve Mobil Satış Uygulaması
Repsly
repsly.com
Akıllı saha ekipleri perakendede nasıl kazanıyor? Perakende uygulaması ve satış performansına ilişkin gerçek zamanlı bilgiler. Saha ekibiniz için daha akıllı satış, tanıtım ve satış yürütme araçları. Kazanmak için ihtiyacınız olan her şey rafta.
BeatRoute
beatroute.io
Perakende işletmelerinin satış ekiplerinden, distribütörlerinden ve müşterilerinden %50 daha fazla gelir elde etmesine yardımcı olan Satış Etkinleştirme Platformu.
ForceManager
forcemanager.com
ForceManager, hareket halindeki satış ekiplerinin faaliyetlerini hızlandırmak ve daha fazla satış yapmak için seçtiği CRM'dir. Bilgisayarınızdan veya mobil cihazınızdan ücretsiz deneyin.
Mobi Work
dms.mobiwork.vn
MobiWork yalnızca pazar satış ekibini desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda MobiWork Retail satış noktaları ve PG pazarlama ekibi yönetimi çözümleri için sipariş çözümleri de sağlıyor.
Mapline
mapline.com
Verilerinizi gerçek dünyaya bağlayın. Saniyeler içinde verilerinizi yükleyebilir, haritada görebilir, rotalar oluşturabilir, grafikler ve raporlar oluşturabilir ve hepsini görsel bir kontrol panelinde bir araya getirebilirsiniz. Güçlü analitik araçlarımızı kullanarak verilerinizi görselleştirmenin v...
eSpatial
espatial.com
eSpatial, kurumsal olarak tasarlanmış ve kullanıcı için tasarlanmış bulut tabanlı haritalama yazılımıdır. Haritalamanın hızlı, kolay ve güçlü olması gerektiğine inanıyoruz. Haritalama yazılımımızla birden fazla veri katmanını kolayca yükleyebilir, görselleştirebilir ve analiz edebilirsiniz. Karar ve...
SimpliField
simplifield.com
Perakende iş operasyonları, iletişimler ve gerçek zamanlı analizler için entegre bir mobil platformla performansı açığa çıkarın.
Delta Sales App
deltasalesapp.com
Saha Çalışanlarınız için Satış Gücü Otomasyonu Uygulaması Üreticilerin, toptancıların ve distribütörlerin saha satış faaliyetlerini kolaylaştırmak ve satışları hızlandırmak için tasarlandı
inSitu Sales
insitusales.com
Saha Satışı, DSD ve Sipariş Girişi İçin Hepsi Bir Arada Mobil Satış Uygulaması Satış Siparişleri, Mobil Faturalar, Tahminler ve Ödemeler oluşturun. Canlı GPS ile Satış Rotalarını Optimize Edin ve Temsilcileri Takip Edin. E-Ticaret Portalları Oluşturun
Promomash
promomash.com
Promomash, perakendede büyüyen CPG markaları için hepsi bir arada promosyon yönetimi platformudur. Tüm perakende ticaret promosyonlarınızı, saha satış ve pazarlama faaliyetlerinizi ve mağaza içi demolarınızı tek bir yerden planlayın, yürütün, analiz edin ve optimize edin; anahtar teslimi uçtan uca y...
Map My Customers
mapmycustomers.me
Sahadaki satış temsilcilerinin yardımcı pilotu. Dış satış liderleri için komuta merkezi. iOS ve Android için Harita My Customers mobil uygulaması dış satış temsilcilerine yardımcı olur: Müşterileri Haritada Pinler Olarak Görselleştirin • Haritada en fazla iş fırsatına sahip alanları görün • En iyi m...
Lystloc
lystloc.com
Lystloc, günlük iş etkinliğini gerçek zamanlı verilerle izlemek için bulut tabanlı bir Saha Çalışanı Takip Uygulamasıdır. Ücretsiz Planımızı Deneyin ∞ Kullanıcı için 1K Saat Canlı Takip Alın
FieldPro
fieldproapp.com
FieldPro, üreticilerin ve distribütörlerin günlük saha operasyonlarını kolayca yönetmelerine, otomatikleştirmelerine ve gerçek zamanlı verilerle daha yüksek verimlilik seviyelerine ulaşmalarına yardımcı olan bir yazılım platformudur.
FieldPie
fieldpie.com
FieldPie, şirketlerin Saha Hizmetleri, Saha Satışları, Saha Denetimleri ve Satış Operasyonlarında mobil iş gücünü yönetmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir yazılım çözümüdür. Sektör lideri markaların yanı sıra yenilikçi start-up'ların da güvendiği FieldPie, şirketlerin saha kaynaklarının verimli...
CallProof
callproof.com
CallProof, dış satış temsilcilerinin günlük operasyonlarının verimliliğini en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış güçlü bir araçtır. Rota planlama için kullanımı kolay bir arayüz sunarak kullanıcıların zamandan ve yakıt maliyetlerinden tasarruf etmek amacıyla tüm rande...
allGeo
allgeo.com
Abaqus, işletmelerin saha operasyonlarını yönetme karmaşıklığını ortadan kaldırmalarına yardımcı olacak bir yazılım platformu (www.allGeo.com) sağlar. allGeo platformu, zaman takibi ve EVV (Elektronik Ziyaret Doğrulaması) gibi çözümleri barındırır ve bordro işlemlerini basitleştirmek için ADP Workfo...
Ecanvasser
ecanvasser.com
Ecanvasser'in kullanıcı dostu yazılımı, kampanyanızı tüm yönleriyle planlamanıza ve yönetmenize olanak tanıyarak saatlerce zaman tasarrufu sağlar ve destekçi katılımını artırır
URVA
urva.co
URVA Sales Force Tracker, tüm satış ekibinizi aynı sayfada buluşturan, mobil uyumlu bir satış aracıdır. Satış ekipleri, daha fazla satış yapmak ve iş ilişkilerini daha da büyütmek için iş oluşturmak ve mevcut müşterileri oluşturmak için yeni potansiyel müşterilerle bağlantı kurar. Bu düzenli veya dü...
Repzo
repzo.com
Size gerçek zamanlı kapsam analitiği sağlayan Satış, Pazarlama ve Hizmet Sağlayıcılarını yönetmek için Eksiksiz bir Satış / Saha Gücü Otomasyon Platformu.
SPOTIO
spotio.com
SPOTIO, saha satış sürecinin her yönünü hızlandırırken verimliliği artırmak için tasarlanmış bir dış satış etkileşim aracıdır. SPOTIO, manuel görevleri otomatikleştirerek, hesap verebilirliği teşvik ederek ve satış organizasyonunuzun nasıl performans gösterdiğine ve nasıl gelişebileceğine dair somut...
Veloxy
veloxy.io
Satış dışı faaliyetlerden bunaldınız mı? Satışlarınızı daha önce hiç olmadığı kadar hızlandırmak için Salesforce CRM'ye yönelik Veloxy Sales AI yazılımıyla güç kazanın.
LeadPlotter
leadplotter.com
LeadPlotter, daha akıllı bir işletmeyi yürütmek için ihtiyacınız olan tüm araçları modern, kullanımı kolay bir pakette içerir. Kuruluşunuz için neden daha iyi bir seçenek olduğunu öğrenmek için okumaya devam edin. LeadPlotter, tüm potansiyel müşterilerinizi ve müşterilerinizi kolayca yöneten, hedefl...
Skynamo
skynamo.com
Skynamo, üreticiler, toptancılar ve distribütörler için hepsi bir arada Saha Satış Platformudur. Bunu eksiksiz bir saha satış yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi ve sipariş yakalama çözümü olarak düşünmeyi seviyoruz. Skynamo, satış ekiplerinizin gerçekten önemli olan şeylere odaklanmasına olanak t...
OctopusPro
octopuspro.com
OctopusPro, işinizi yönetmek ve büyütmek için ihtiyaç duyduğunuz tüm özellik ve araçlara sahip, müşterileri, potansiyel müşterileri, teklifleri, rezervasyonları, faturaları, ödemeleri, geri bildirimleri ve incelemeleri ve ayrıca personelinizi yönetmenize olanak tanıyan bulut tabanlı bir hizmet yönet...