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Çiftlik yönetimi yazılımı, çiftliklerin üretim faaliyetlerini ve operasyonlarını kolaylaştırır ve geliştirir. Çiftçiler bu yazılımı kullanarak günlük görev ve sorumluluklarını stratejik bir yaklaşımla verimli bir şekilde yerine getirebilirler. Veri kaydetme ve depolamayı otomatik hale getirir, çiftlik faaliyetlerini ve kaynak tüketimini izler ve analiz eder, harcamaları ve bütçeleri takip eder. Ek olarak muhasebe, planlama, satın alma ve pazarlama dahil olmak üzere finansal yönetim için araçlar sunar. Çiftlik yönetimi yazılımı, üretim ve verim konularını ele alma konusunda mahsul yönetimi ve hassas tarım araçlarıyla örtüşürken, daha geniş ve daha kapsamlı bir çözüm sunar. Ayrıca süt ürünleri, sığır, tahıl veya kenevir çiftlikleri gibi belirli sektörlerin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış özel çiftlik yönetim sistemleri de bulunmaktadır. Ancak birçok satıcı, çiftçilere, çiftlik sahiplerine, yetiştiricilere ve çeşitli operasyonları yöneten tarımsal işletme profesyonellerine fayda sağlayan daha genelleştirilmiş, sektörden bağımsız çözümler sunmaktadır.
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Farmbrite
farmbrite.com
FarmBrite, çiftlik yönetimi için entegre bir yazılımdır. Tarımsal üretim, hayvancılık takibi ve finansal raporlama için araçlar sunar.
Bushel Farm
bushelfarm.com
Bushel Farm, çiftlik operasyonlarını yönetmek için kayıtları organize eden ve analiz eden bir dijital platformdur. Çiftçilere karar alma süreçlerinde yardımcı olur.
Agroptima
agroptima.com
Agroptima, çiftçilere tarımsal operasyonlarını mobil cihazlarıyla kolayca yönetme ve izleme imkanı sunan bir çiftlik yönetim yazılımıdır.
Mobble
mobble.io
Mobble, çiftlik yönetimini kolaylaştıran bir uygulamadır. Hayvancılık kaydı tutma, yönetim ve iletişimi basit hale getirir.
eAgronom
eagronom.com
eAgronom, tahıl üreticilerine yönelik bağımsız bir tarımsal yönetim yazılımıdır; kayıt tutmayı, görev ve planları organize etmeyi kolaylaştırır.
AgriWebb
agriwebb.com
AgriWebb, çiftçilere hayvancılık yönetimi için veri analizi, izleme ve kayıt yapma imkanı sunan kapsamlı bir dijital çözümdür.
Aegro
aegro.com.br
Aegro uygulaması, çiftçilere üretim süreçlerini yönetme ve finansal bilgileri merkezi bir şekilde takip etme imkanı sunarak tarım işini kolaylaştırır.
Agworld
agworld.com
Agworld, çiftlik verilerini yönetmek ve ekipler arasında işbirliği sağlamak için tasarlanmış bir platformdur. Kullanıcılar verileri toplayıp paylaşabilir.
PickApp
pickapp.farm
PickApp, işçi çıktısını ölçen ve tarımsal verimliliği arttıran yenilikçi bir sistemdir. Daha yüksek üretkenlik ve kalite sağlar.
Hectre
hectre.com
Hectre, meyve yetiştiricileri ve paketleyicileri için dijital tarım teknolojileri sunan bir uygulamadır; zaman yönetimi, hasat verileri ve çalışan raporlama işlevleri içerir.
Traction
tractionag.com
Traction, bulut tabanlı tarım yönetim çözümüdür. Finansal analiz için muhasebe ve saha faaliyetlerini entegre eder, kayıtları otomatikleştirir.
Hivekit
hivekit.io
Hivekit, varlık takibi, operasyon yönetimi ve süreç otomasyonunu bir araya getirerek endüstriler için veri odaklı çözümler sunan bir mekansal otomasyon platformudur.
aydi
aydi.com
aydi, tarım endüstrisi için bir alan işletim sistemi sağlayan B2B SaaS uygulamasıdır. Üreticilere operasyonlarını gerçek zamanlı görüntüleme ve maliyetleri azaltma imkanı sunar.
Conservis
conservis.ag
Conservis, tarım işletmelerine veri analizi, izleme ve iyileştirme araçları sunarak çiftlik yönetimini kolaylaştıran bir platformdur.
Croptracker
croptracker.com
Croptracker, tarımsal operasyonları izlemek ve yönetmek için kullanıcıların kritik verileri kaydetmelerine yardımcı olan kapsamlı bir çiftlik yönetim uygulamasıdır.
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