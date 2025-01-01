Genişletilmiş Tespit ve Yanıt (XDR) Platformları - En Popüler Uygulamalar

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Genişletilmiş Algılama ve Yanıt (XDR) platformları, hibrit ortamlardaki güvenlik tehditlerinin algılanmasını ve çözümlenmesini otomatikleştirmek için tasarlanmış araçlardır. Bu platformlar ağlar, uç noktalar, bulut hizmetleri ve uygulamalar genelindeki güvenlik olaylarını tespit edip bunlara yanıt verebilir. Şirketler XDR teknolojilerini giderek daha fazla benimsiyor çünkü geleneksel algılama ve yanıt çözümleri genellikle uç nokta güvenliği veya ağ güvenliği gibi tek bir alanla sınırlıyken, XDR karmaşık hibrit ortamlar için kapsamlı koruma sunuyor. XDR çözümleri, kuruluş içindeki kökenlerine bakılmaksızın güvenlik olaylarını yönetmek için birleşik bir sistem sağlar. Ayrıca, yedekli algılama ve yanıt araçlarını birleştirerek güvenlik operasyonlarının kolaylaştırılmasına yardımcı olurlar, böylece güvenlik ekiplerinin tehditleri tanımlamasını ve ele almasını kolaylaştırırlar.
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Wiz
wiz.io
Wiz, bulut güvenliğini geliştiren entegre bir platformdur. Güvenlik açıklarını yönetir ve bulut ortamlarında görünürlük sağlar.
Elastic Cloud
elastic.co
Elastik Bulut, bulut ortamlarında veri analizi, gözlemlenebilirlik ve güvenlik sunar; Amazon, Azure ve Google Cloud ile entegrasyon sağlar.
ExtraHop
extrahop.com
Extrahop, ağ algılama, performans yönetimi ve güvenlik analizi için kullanılan kapsamlı bir ağ analiz platformudur.
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central, kuruluşların cihazlarını yönetip koruyan, AI tabanlı siber güvenlik platformudur. Tehditleri tespit eder ve otomatik yanıt sağlar.
N-Able Passportal
passportalmsp.com
N-able Passportal, yönetilen hizmetler ve IT çözümleri sağlayıcıları için şifre ve belge yönetimi sunan bir uygulamadır.
Bitdefender GravityZone
bitdefender.com
Bitdefender GravityZone, çeşitli cihazları koruyan bulut tabanlı bir güvenlik çözümüdür. Tehditler için çok katmanlı koruma sağlar.
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike, uç nokta ve bulut güvenliği için birleşik bir platform sunarak tehditleri tespit eder ve önler. Kuruluşları siber saldırılara karşı korur.
Defense.com
defense.com
Savunma.com, siber tehditleri tespit etmek ve yanıt vermek için araçlar sunan, güçlü bir güvenlik izleme ve yönetim platformudur.
Blumira
blumira.com
Blumira, KOBİ'lere yönelik bulut tabanlı siber güvenlik platformudur. Tehditleri otomatik olarak algılar ve yanıt verir, BT ekiplerinin yükünü hafifletir.
ContraForce
contraforce.com
ContraForce, MSP ve MSSP'ler için entegre bir siber güvenlik platformudur; güvenlik olaylarını yönetir, otomatikleştirir ve görünürlük sağlar.
Valence Security
valencesecurity.com
Valence Security, SaaS uygulamalarının güvenliğini artırmak için risk yönetimi ve sürekli izleme çözümü sunan bir platformdur.
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