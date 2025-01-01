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Genişletilmiş Tespit ve Yanıt (XDR) Platformları
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Genişletilmiş Tespit ve Yanıt (XDR) Platformları - En Popüler Uygulamalar

Genişletilmiş Algılama ve Yanıt (XDR) platformları, hibrit ortamlardaki güvenlik tehditlerinin algılanmasını ve çözümlenmesini otomatikleştirmek için tasarlanmış araçlardır. Bu platformlar ağlar, uç noktalar, bulut hizmetleri ve uygulamalar genelindeki güvenlik olaylarını tespit edip bunlara yanıt verebilir. Şirketler XDR teknolojilerini giderek daha fazla benimsiyor çünkü geleneksel algılama ve yanıt çözümleri genellikle uç nokta güvenliği veya ağ güvenliği gibi tek bir alanla sınırlıyken, XDR karmaşık hibrit ortamlar için kapsamlı koruma sunuyor. XDR çözümleri, kuruluş içindeki kökenlerine bakılmaksızın güvenlik olaylarını yönetmek için birleşik bir sistem sağlar. Ayrıca, yedekli algılama ve yanıt araçlarını birleştirerek güvenlik operasyonlarının kolaylaştırılmasına yardımcı olurlar, böylece güvenlik ekiplerinin tehditleri tanımlamasını ve ele almasını kolaylaştırırlar.

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Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz, bulut güvenliğini geliştiren entegre bir platformdur. Güvenlik açıklarını yönetir ve bulut ortamlarında görünürlük sağlar.

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

Elastik Bulut, bulut ortamlarında veri analizi, gözlemlenebilirlik ve güvenlik sunar; Amazon, Azure ve Google Cloud ile entegrasyon sağlar.

ExtraHop

ExtraHop

extrahop.com

Extrahop, ağ algılama, performans yönetimi ve güvenlik analizi için kullanılan kapsamlı bir ağ analiz platformudur.

Sophos Central

Sophos Central

sophos.com

Sophos Central, kuruluşların cihazlarını yönetip koruyan, AI tabanlı siber güvenlik platformudur. Tehditleri tespit eder ve otomatik yanıt sağlar.

N-Able Passportal

N-Able Passportal

passportalmsp.com

N-able Passportal, yönetilen hizmetler ve IT çözümleri sağlayıcıları için şifre ve belge yönetimi sunan bir uygulamadır.

Bitdefender GravityZone

Bitdefender GravityZone

bitdefender.com

Bitdefender GravityZone, çeşitli cihazları koruyan bulut tabanlı bir güvenlik çözümüdür. Tehditler için çok katmanlı koruma sağlar.

CrowdStrike

CrowdStrike

crowdstrike.com

CrowdStrike, uç nokta ve bulut güvenliği için birleşik bir platform sunarak tehditleri tespit eder ve önler. Kuruluşları siber saldırılara karşı korur.

Defense.com

Defense.com

defense.com

Savunma.com, siber tehditleri tespit etmek ve yanıt vermek için araçlar sunan, güçlü bir güvenlik izleme ve yönetim platformudur.

Blumira

Blumira

blumira.com

Blumira, KOBİ'lere yönelik bulut tabanlı siber güvenlik platformudur. Tehditleri otomatik olarak algılar ve yanıt verir, BT ekiplerinin yükünü hafifletir.

ContraForce

ContraForce

contraforce.com

ContraForce, MSP ve MSSP'ler için entegre bir siber güvenlik platformudur; güvenlik olaylarını yönetir, otomatikleştirir ve görünürlük sağlar.

Valence Security

Valence Security

valencesecurity.com

Valence Security, SaaS uygulamalarının güvenliğini artırmak için risk yönetimi ve sürekli izleme çözümü sunan bir platformdur.

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