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Genişletilmiş Algılama ve Yanıt (XDR) platformları, hibrit ortamlardaki güvenlik tehditlerinin algılanmasını ve çözümlenmesini otomatikleştirmek için tasarlanmış araçlardır. Bu platformlar ağlar, uç noktalar, bulut hizmetleri ve uygulamalar genelindeki güvenlik olaylarını tespit edip bunlara yanıt verebilir. Şirketler XDR teknolojilerini giderek daha fazla benimsiyor çünkü geleneksel algılama ve yanıt çözümleri genellikle uç nokta güvenliği veya ağ güvenliği gibi tek bir alanla sınırlıyken, XDR karmaşık hibrit ortamlar için kapsamlı koruma sunuyor. XDR çözümleri, kuruluş içindeki kökenlerine bakılmaksızın güvenlik olaylarını yönetmek için birleşik bir sistem sağlar. Ayrıca, yedekli algılama ve yanıt araçlarını birleştirerek güvenlik operasyonlarının kolaylaştırılmasına yardımcı olurlar, böylece güvenlik ekiplerinin tehditleri tanımlamasını ve ele almasını kolaylaştırırlar.
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Bitdefender GravityZone
bitdefender.com
Bitdefender GravityZone, çeşitli cihazları koruyan bulut tabanlı bir güvenlik çözümüdür. Tehditler için çok katmanlı koruma sağlar.
Elastic Cloud
elastic.co
Elastik Bulut, bulut ortamlarında veri analizi, gözlemlenebilirlik ve güvenlik sunar; Amazon, Azure ve Google Cloud ile entegrasyon sağlar.
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central, kuruluşların cihazlarını yönetip koruyan, AI tabanlı siber güvenlik platformudur. Tehditleri tespit eder ve otomatik yanıt sağlar.
Wiz
wiz.io
Wiz, bulut güvenliğini geliştiren entegre bir platformdur. Güvenlik açıklarını yönetir ve bulut ortamlarında görünürlük sağlar.
N-Able Passportal
passportalmsp.com
N-able Passportal, yönetilen hizmetler ve IT çözümleri sağlayıcıları için şifre ve belge yönetimi sunan bir uygulamadır.
ExtraHop
extrahop.com
Extrahop, ağ algılama, performans yönetimi ve güvenlik analizi için kullanılan kapsamlı bir ağ analiz platformudur.
ContraForce
contraforce.com
Microsoft Güvenlik Hizmetlerinin kilidini açın. Hizmet sağlayıcılar için oluşturulmuş SecOps Hizmet Yönetimi Platformu ile tanışın. ContraForce ile çok kiracılı araştırma iş akışlarını düzenleyin, güvenlik olaylarının iyileştirilmesini otomatikleştirin ve güvenlik hizmetinde mükemmellik sunun.
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike, uç nokta ve bulut güvenliği için birleşik bir platform sunarak tehditleri tespit eder ve önler. Kuruluşları siber saldırılara karşı korur.
Blumira
blumira.com
Blumira, KOBİ'lerin bir ihlali önlemesine yardımcı olabilecek tek siber güvenlik platformunu sağlıyor. Açık bir SIEM+XDR platformuyla yalın BT ekiplerinin kuruluşlarını fidye yazılımlarına ve ihlallere karşı korumalarına yardımcı oluyoruz. Hepsi bir arada çözümümüz, karmaşıklığı azaltmak, geniş görünürlük sağlamak ve yanıt verme süremizi hızlandırmak için SIEM, uç nokta görünürlüğü ve otomatik yanıtı birleştirir. Otomatik platformumuz tehditleri tespit edip anında kontrol altına alarak, 24 saat çalışamayan BT ekiplerinin üzerindeki yükü hafifletir. Platform şunları içerir: - Saldırıları erken tespit etmek için otomatik tehdit avına yönelik yönetilen algılamalar - Tehditleri anında kontrol altına almak ve engellemek için otomatik yanıt - Bir yıllık veri saklama ve uyumluluğu sağlamak için genişletme seçeneği - Adli tıp ve kolay soruşturma için gelişmiş raporlama ve kontrol panelleri - Hafif aracı uç nokta görünürlüğü ve müdahalesi için - kritik öncelikli sorunlar için 7/24 Güvenlik Operasyonları (SecOps) desteği
Defense.com
defense.com
Defense.com, kurumsal fiyat etiketi veya karmaşıklık olmadan, ağınızın tüm alanlarındaki siber tehditleri tespit etmek ve bunlara yanıt vermek için kuruluşunuzun ihtiyaç duyduğu her şeyi içeren bir XDR platformudur. Defense.com gibi bir çözüm olmadan, siber tehditleri tanımlamak ve düzeltmek için çok sayıda farklı güvenlik aracından gelen verileri manuel olarak ilişkilendirmek için çok fazla zaman ve kaynak harcayabilirsiniz. Defense.com, ortamınızın tüm alanlarındaki yerel ve üçüncü taraf güvenlik verilerini alıp tek bir algılama ve yanıt platformunda ilişkilendirerek tehditleri hızlı bir şekilde tanımlamanıza ve ihlalleri önlemenize yardımcı olur. Defense.com platformu, tehdit algılama ve yanıt vermenin yanı sıra, yerleşik güvenlik açığı taraması, uç nokta koruması, harici saldırı yüzeyi izleme ve güvenlik farkındalığı eğitimi ile kuruluşunuzun güvenlik duruşunu güçlendirmesine de yardımcı olur. Yönetilen hizmetler Küçük ve orta ölçekli kuruluşlar çoğu zaman ortamlarını düzgün bir şekilde izlemek için yeterli zamana veya kaynağa sahip değildir, bu da onları yalnızca iş saatleri kapsamıyla yetinmeye zorlar. Defense.com bu zorluğu şirket içi SOC analistlerimiz ve gelişmiş günlük izleme teknolojimiz tarafından desteklenen 7/24 Yönetilen SIEM hizmetiyle çözmektedir. Kuruluşunuzun ortamını sizin adınıza izleyerek, sizi gerçek tehditlere karşı uyararak ve sorunları hızlı bir şekilde çözmenize yardımcı olacak ayrıntılı iyileştirme önerileri sunarak ekibinizin üzerindeki baskıyı hafifletebiliriz. Neden Defense.com'u seçmelisiniz? Üçüncü taraf teknolojisine sahip MSSP'ler olarak çalışan piyasadaki diğer birçok sağlayıcıdan farklı olarak Defense.com, gelişmiş tehdit algılama yetenekleri sunan ve herhangi bir sistem veya satıcıdan günlükleri alabilen özel bir SIEM platformu geliştirmiştir. Bu, kuruluşların mevcut güvenlik yatırımlarından en iyi şekilde yararlanmasına, satıcıya bağımlı olmaktan kurtulmasına ve ortamlarındaki her şeyi güvenlik tehditlerine karşı izlemesine olanak tanır. Ayrıca 7/24 proaktif tehdit tespiti ve günlük izleme sağlayan kendi şirket içi SOC ekibimizi de işletiyoruz. Yönetilen hizmetlerimiz, ağlarındaki kötü amaçlı etkinlikleri proaktif bir şekilde arayarak ve güvenlik uyarılarını dikkatlerine çekerek BT ekiplerinin üzerindeki baskıyı azaltır, zamandan tasarruf sağlar ve yalnızca gerçek risklere odaklanmalarını sağlar. Piyasadaki mevcut satıcılar, genellikle kurum içi SecOps ekipleriyle kurumsal organizasyonlara özel olarak tasarlanmış karmaşık ve pahalı çözümler sunmaktadır. Defense.com, mevcut MDR ve XDR kategori liderlerine kıyasla KOBİ'ler için daha erişilebilir bir alternatif olarak öne çıkıyor.
Valence Security
valencesecurity.com
Valence Security, SaaS veri paylaşımı, tedarik zinciri, kimlik ve yanlış yapılandırma risklerini bağlamsallaştırmak ve azaltmak için iş kullanıcılarıyla etkileşime giren işbirliğine dayalı iyileştirme iş akışlarına sahip bir SaaS Güvenlik Duruş Yönetimi (SSPM) çözümü sunar. Valence ile güvenlik ekipleri, iş üretkenliğini veya SaaS'ın benimsenme hızını etkilemeden, kritik SaaS uygulamalarını güvence altına alabilir ve iç politikalara, endüstri standartlarına ve düzenlemelere sürekli uyum sağlayabilir.
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