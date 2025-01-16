Genişletilmiş Tespit ve Yanıt (XDR) Platformları - En Popüler Uygulamalar - Guyana

Defense.com

defense.com

Defense.com, kurumsal fiyat etiketi veya karmaşıklık olmadan, ağınızın tüm alanlarındaki siber tehditleri tespit etmek ve bunlara yanıt vermek için kuruluşunuzun ihtiyaç duyduğu her şeyi içeren bir XDR platformudur. Defense.com gibi bir çözüm olmadan, siber tehditleri tanımlamak ve düzeltmek için çok sayıda farklı güvenlik aracından gelen verileri manuel olarak ilişkilendirmek için çok fazla zaman ve kaynak harcayabilirsiniz. Defense.com, ortamınızın tüm alanlarındaki yerel ve üçüncü taraf güvenlik verilerini alıp tek bir algılama ve yanıt platformunda ilişkilendirerek tehditleri hızlı bir şekilde tanımlamanıza ve ihlalleri önlemenize yardımcı olur. Defense.com platformu, tehdit algılama ve yanıt vermenin yanı sıra, yerleşik güvenlik açığı taraması, uç nokta koruması, harici saldırı yüzeyi izleme ve güvenlik farkındalığı eğitimi ile kuruluşunuzun güvenlik duruşunu güçlendirmesine de yardımcı olur. Yönetilen hizmetler Küçük ve orta ölçekli kuruluşlar çoğu zaman ortamlarını düzgün bir şekilde izlemek için yeterli zamana veya kaynağa sahip değildir, bu da onları yalnızca iş saatleri kapsamıyla yetinmeye zorlar. Defense.com bu zorluğu şirket içi SOC analistlerimiz ve gelişmiş günlük izleme teknolojimiz tarafından desteklenen 7/24 Yönetilen SIEM hizmetiyle çözmektedir. Kuruluşunuzun ortamını sizin adınıza izleyerek, sizi gerçek tehditlere karşı uyararak ve sorunları hızlı bir şekilde çözmenize yardımcı olacak ayrıntılı iyileştirme önerileri sunarak ekibinizin üzerindeki baskıyı hafifletebiliriz. Neden Defense.com'u seçmelisiniz? Üçüncü taraf teknolojisine sahip MSSP'ler olarak çalışan piyasadaki diğer birçok sağlayıcıdan farklı olarak Defense.com, gelişmiş tehdit algılama yetenekleri sunan ve herhangi bir sistem veya satıcıdan günlükleri alabilen özel bir SIEM platformu geliştirmiştir. Bu, kuruluşların mevcut güvenlik yatırımlarından en iyi şekilde yararlanmasına, satıcıya bağımlı olmaktan kurtulmasına ve ortamlarındaki her şeyi güvenlik tehditlerine karşı izlemesine olanak tanır. Ayrıca 7/24 proaktif tehdit tespiti ve günlük izleme sağlayan kendi şirket içi SOC ekibimizi de işletiyoruz. Yönetilen hizmetlerimiz, ağlarındaki kötü amaçlı etkinlikleri proaktif bir şekilde arayarak ve güvenlik uyarılarını dikkatlerine çekerek BT ​​ekiplerinin üzerindeki baskıyı azaltır, zamandan tasarruf sağlar ve yalnızca gerçek risklere odaklanmalarını sağlar. Piyasadaki mevcut satıcılar, genellikle kurum içi SecOps ekipleriyle kurumsal organizasyonlara özel olarak tasarlanmış karmaşık ve pahalı çözümler sunmaktadır. Defense.com, mevcut MDR ve XDR kategori liderlerine kıyasla KOBİ'ler için daha erişilebilir bir alternatif olarak öne çıkıyor.