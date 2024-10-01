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Genişletilmiş Tespit ve Yanıt (XDR) Platformları - En Popüler Uygulamalar - Almanya
Genişletilmiş Algılama ve Yanıt (XDR) platformları, hibrit ortamlardaki güvenlik tehditlerinin algılanmasını ve çözümlenmesini otomatikleştirmek için tasarlanmış araçlardır. Bu platformlar ağlar, uç noktalar, bulut hizmetleri ve uygulamalar genelindeki güvenlik olaylarını tespit edip bunlara yanıt verebilir. Geleneksel algılama ve yanıt çözümleri genellikle uç nokta güvenliği veya ağ güvenliği gibi tek bir alanla sınırlı olduğundan, XDR karmaşık hibrit ortamlar için kapsamlı koruma sunduğundan, şirketler XDR teknolojilerini giderek daha fazla benimsiyor. XDR çözümleri, kuruluş içindeki kökenlerine bakılmaksızın güvenlik olaylarını yönetmek için birleşik bir sistem sağlar. Ayrıca, yedekli tespit ve müdahale araçlarını birleştirerek güvenlik operasyonlarının kolaylaştırılmasına yardımcı olurlar, böylece güvenlik ekiplerinin tehditleri tanımlamasını ve ele almasını kolaylaştırırlar.
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Wiz
wiz.io
Wiz, yeni bir işletim modelini etkinleştirerek Fortune 100'ün %40'ı da dahil olmak üzere müşteriler için bulut güvenliğini dönüştürüyor. Wiz ile kuruluşlar, bulut yaşam döngüsü boyunca güvenliği demokratikleştirerek geliştirme ekiplerine hızlı ve güvenli bir şekilde geliştirme yapma olanağı sağlayab...
Bitdefender GravityZone
bitdefender.com
GravityZone, fiziksel uç noktalara, mobil cihazlara, genel buluttaki sanal makinelere ve xchange posta sunucularına güvenlik hizmetleri sunmak amacıyla sanallaştırma ve bulut için sıfırdan oluşturulmuş bir iş güvenliği çözümüdür. GravityZone, bulutta bulunan, Bitdefender tarafından barındırılan veya...
Sophos Central
sophos.com
Sophos'un uyarlanabilir savunmaları ve hizmetinizdeki uzmanlığıyla kuruluşunuzu siber saldırılara karşı koruyun. İşletmenizin geleceğini güvenle koruyun.
N-Able Passportal
passportalmsp.com
N-able Passportal, yönetilen hizmetler ve BT çözümü sağlayıcıları için profesyonel Şifre Yönetimi ve Dokümantasyon Yönetimi sunar.
Elastic Cloud
elastic.co
Bulut için kurumsal arama, gözlemlenebilirlik ve güvenlik. İster Amazon Web Services, Microsoft Azure veya Google Cloud'da çalışıyor olun, bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde bulun, içgörüler elde edin ve teknoloji yatırımınızı koruyun.
ExtraHop
extrahop.com
ExtraHop, işletmelerin siber riskleri ortaya çıkarmak ve iş dayanıklılığı oluşturmak için güvendiği siber güvenlik ortağıdır. Ağ tespiti ve müdahalesi ile ağ performans yönetimine yönelik ExtraHop RevealX platformu, kuruluşların diğer araçların göremediği siber riskleri ve performans sorunlarını ort...
CrowdStrike
crowdstrike.com
Uç noktadan buluta kadar birleşik bulut güvenliği. Tam görünürlük ve koruma için bulut güvenliğine yönelik birleşik aracı ve aracısız yaklaşım üzerine kurulu dünyanın tek CNAPP'si ile bulut ihlallerini durdurun ve ayrık nokta ürünlerini birleştirin. Bulutunuzu koruyoruz. Sen işini yürütürsün.
Defense.com
defense.com
Defense.com, kurumsal fiyat etiketi veya karmaşıklık olmadan, ağınızın tüm alanlarındaki siber tehditleri tespit etmek ve bunlara yanıt vermek için kuruluşunuzun ihtiyaç duyduğu her şeyi içeren bir XDR platformudur. Defense.com gibi bir çözüm olmadan, siber tehditleri tanımlamak ve düzeltmek için ço...
Valence Security
valencesecurity.com
Valence Security, SaaS veri paylaşımı, tedarik zinciri, kimlik ve yanlış yapılandırma risklerini bağlamsallaştırmak ve azaltmak için iş kullanıcılarıyla etkileşime giren işbirliğine dayalı iyileştirme iş akışlarına sahip bir SaaS Güvenlik Duruş Yönetimi (SSPM) çözümü sunar. Valence ile güvenlik ekip...
Blumira
blumira.com
Blumira, KOBİ'lerin bir ihlali önlemesine yardımcı olabilecek tek siber güvenlik platformunu sağlıyor. Açık bir SIEM+XDR platformuyla yalın BT ekiplerinin kuruluşlarını fidye yazılımlarına ve ihlallere karşı korumalarına yardımcı oluyoruz. Hepsi bir arada çözümümüz, karmaşıklığı azaltmak, geniş görü...
ContraForce
contraforce.com
Microsoft Güvenlik Hizmetlerinin kilidini açın. Hizmet sağlayıcılar için oluşturulmuş SecOps Hizmet Yönetimi Platformu ile tanışın. ContraForce ile çok kiracılı araştırma iş akışlarını düzenleyin, güvenlik olaylarının iyileştirilmesini otomatikleştirin ve güvenlik hizmetinde mükemmellik sunun.