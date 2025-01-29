Genişletilmiş Tespit ve Yanıt (XDR) Platformları - En Popüler Uygulamalar - Bahreyn

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Genişletilmiş Algılama ve Yanıt (XDR) platformları, hibrit ortamlardaki güvenlik tehditlerinin algılanmasını ve çözümlenmesini otomatikleştirmek için tasarlanmış araçlardır. Bu platformlar ağlar, uç noktalar, bulut hizmetleri ve uygulamalar genelindeki güvenlik olaylarını tespit edip bunlara yanıt verebilir. Şirketler XDR teknolojilerini giderek daha fazla benimsiyor çünkü geleneksel algılama ve yanıt çözümleri genellikle uç nokta güvenliği veya ağ güvenliği gibi tek bir alanla sınırlıyken, XDR karmaşık hibrit ortamlar için kapsamlı koruma sunuyor. XDR çözümleri, kuruluş içindeki kökenlerine bakılmaksızın güvenlik olaylarını yönetmek için birleşik bir sistem sağlar. Ayrıca, yedekli algılama ve yanıt araçlarını birleştirerek güvenlik operasyonlarının kolaylaştırılmasına yardımcı olurlar, böylece güvenlik ekiplerinin tehditleri tanımlamasını ve ele almasını kolaylaştırırlar.
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Bitdefender GravityZone
bitdefender.com
GravityZone, fiziksel uç noktalara, mobil cihazlara, genel buluttaki sanal makinelere ve xchange posta sunucularına güvenlik hizmetleri sunmak amacıyla sanallaştırma ve bulut için sıfırdan oluşturulmuş bir iş güvenliği çözümüdür. GravityZone, bulutta bulunan, Bitdefender tarafından barındırılan veya şirketin tesislerine kurulacak tek bir sanal cihaz olarak sunulan birleşik yönetim konsoluna sahip bir üründür ve herhangi bir sayıda uç nokta ve güvenlik politikalarının dağıtılması, uygulanması ve yönetilmesi için tek bir nokta sağlar. her türden, her yerde. GravityZone, uç noktalar ve Microsoft Exchange posta sunucuları için çok sayıda güvenlik katmanı sunar: davranış izlemeli kötü amaçlı yazılım önleme, sıfır gün tehdit koruması, uygulama kontrolü ve korumalı alan oluşturma, güvenlik duvarı, cihaz kontrolü, içerik kontrolü, kimlik avına karşı koruma ve antispam.
Elastic Cloud
elastic.co
Bulut için kurumsal arama, gözlemlenebilirlik ve güvenlik. İster Amazon Web Services, Microsoft Azure veya Google Cloud üzerinde çalışıyor olun, bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde bulun, içgörüler elde edin ve teknoloji yatırımınızı koruyun.
Sophos Central
sophos.com
Sophos'un uyarlanabilir savunmaları ve hizmetinizdeki uzmanlığıyla kuruluşunuzu siber saldırılara karşı koruyun. İşletmenizin geleceğini güvenle koruyun.
Wiz
wiz.io
Wiz, yeni bir işletim modelini etkinleştirerek Fortune 100'ün %40'ı da dahil olmak üzere müşteriler için bulut güvenliğini dönüştürüyor. Wiz ile kuruluşlar, bulut yaşam döngüsü boyunca güvenliği demokratikleştirerek geliştirme ekiplerine hızlı ve güvenli bir şekilde geliştirme yapma olanağı sağlayabilir. Bulut Yerel Uygulama Koruma Platformu (CNAPP) görünürlüğü, risk önceliklendirmesini ve iş çevikliğini artırır ve müşteri incelemelerine göre 1 numaradır. Wiz'in CNAPP'si, CSPM, KSPM, CWPP, güvenlik açığı yönetimi, IaC tarama, CIEM, DSPM, Konteyner güvenliği, AI SPM, Kod güvenliği ve CDR dahil olmak üzere gerçek anlamda entegre bir platformda birden fazla bulut güvenlik çözümündeki riskleri tek bir platformda birleştirir ve ilişkilendirir. Yüzde 40'ı Fortune 100'de yer alan dünya çapındaki yüzlerce kuruluş, bulut ortamlarındaki kritik riskleri hızla tespit edip ortadan kaldırıyor. Müşterileri arasında Salesforce, Slack, Mars, BMW, Avery Dennison, Priceline, Cushman & Wakefield, DocuSign, Plaid ve agoda yer alıyor. Wiz, Sequoia, Index Ventures, Insight Partners, Salesforce, Blackstone, Advent, Greenoaks, Lightspeed ve Aglaé tarafından desteklenmektedir. Daha fazla bilgi için https://www.wiz.io adresini ziyaret edin.
N-Able Passportal
passportalmsp.com
N-able Passportal, yönetilen hizmetler ve BT çözümü sağlayıcıları için profesyonel Şifre Yönetimi ve Dokümantasyon Yönetimi sunar.
ExtraHop
extrahop.com
ExtraHop, işletmelerin siber riskleri ortaya çıkarmak ve iş dayanıklılığı oluşturmak için güvendiği siber güvenlik ortağıdır. Ağ tespiti ve müdahalesi ile ağ performans yönetimine yönelik ExtraHop RevealX platformu, kuruluşların diğer araçların göremediği siber riskleri ve performans sorunlarını ortaya çıkarmak için ihtiyaç duyduğu anında görünürlüğü ve benzersiz şifre çözme yeteneklerini benzersiz bir şekilde sunar. Kuruluşlar ExtraHop ile tam ağ şeffaflığına sahip olduklarında, daha akıllıca araştırma yapabilir, tehditleri daha hızlı durdurabilir ve operasyonları çalışır durumda tutabilirler. RevealX şirket içinde veya bulutta dağıtılır. Aşağıdaki kullanım örneklerini ele alır: - Fidye yazılımı - Sıfır güven - Yazılım tedarik zinciri saldırıları - Yanal hareket ve C2 iletişimi - Güvenlik hijyeni - Ağ ve Uygulama Performans Yönetimi - IDS - Adli tıp ve daha fazlası Farklılıklarımızdan birkaçı: Sürekli ve isteğe bağlı PCAP : Tam paket işleme, NetFlow'dan üstündür ve daha yüksek kalitede algılamalar sağlar. SSL/TLS, MS-RPC, WinRM ve SMBv3 dahil olmak üzere çeşitli protokoller genelinde stratejik şifre çözme, ağınızda yanal olarak hareket etmeye çalışırken şifrelenmiş trafikte saklanan erken aşama tehditlere karşı daha iyi görünürlük sağlar. Protokol kapsamı: RevealX 70'ten fazla ağ protokolünün kodunu çözer. Bulut ölçeğinde makine öğrenimi: Sınırlı kaynaklara güvenmek yerine
ContraForce
contraforce.com
Microsoft Güvenlik Hizmetlerinin kilidini açın. Hizmet sağlayıcılar için oluşturulmuş SecOps Hizmet Yönetimi Platformu ile tanışın. ContraForce ile çok kiracılı araştırma iş akışlarını düzenleyin, güvenlik olaylarının iyileştirilmesini otomatikleştirin ve güvenlik hizmetinde mükemmellik sunun.
CrowdStrike
crowdstrike.com
Uç noktadan buluta kadar birleşik bulut güvenliği. Tam görünürlük ve koruma için bulut güvenliğine yönelik birleşik aracı ve aracısız yaklaşım üzerine kurulu dünyanın tek CNAPP'si ile bulut ihlallerini durdurun ve ayrık nokta ürünlerini birleştirin. Bulutunuzu koruyoruz. Sen işini yürütürsün.
Blumira
blumira.com
Blumira, KOBİ'lerin bir ihlali önlemesine yardımcı olabilecek tek siber güvenlik platformunu sağlıyor. Açık bir SIEM+XDR platformuyla yalın BT ekiplerinin kuruluşlarını fidye yazılımlarına ve ihlallere karşı korumalarına yardımcı oluyoruz. Hepsi bir arada çözümümüz, karmaşıklığı azaltmak, geniş görünürlük sağlamak ve yanıt verme süremizi hızlandırmak için SIEM, uç nokta görünürlüğü ve otomatik yanıtı birleştirir. Otomatik platformumuz tehditleri tespit edip anında kontrol altına alarak, 24 saat çalışamayan BT ekiplerinin üzerindeki yükü hafifletir. Platform şunları içerir: - Saldırıları erken tespit etmek için otomatik tehdit avına yönelik yönetilen algılamalar - Tehditleri anında kontrol altına almak ve engellemek için otomatik yanıt - Bir yıllık veri saklama ve uyumluluğu sağlamak için genişletme seçeneği - Adli tıp ve kolay soruşturma için gelişmiş raporlama ve kontrol panelleri - Hafif aracı uç nokta görünürlüğü ve müdahalesi için - kritik öncelikli sorunlar için 7/24 Güvenlik Operasyonları (SecOps) desteği
Defense.com
defense.com
Defense.com, kurumsal fiyat etiketi veya karmaşıklık olmadan, ağınızın tüm alanlarındaki siber tehditleri tespit etmek ve bunlara yanıt vermek için kuruluşunuzun ihtiyaç duyduğu her şeyi içeren bir XDR platformudur. Defense.com gibi bir çözüm olmadan, siber tehditleri tanımlamak ve düzeltmek için çok sayıda farklı güvenlik aracından gelen verileri manuel olarak ilişkilendirmek için çok fazla zaman ve kaynak harcayabilirsiniz. Defense.com, ortamınızın tüm alanlarındaki yerel ve üçüncü taraf güvenlik verilerini alıp tek bir algılama ve yanıt platformunda ilişkilendirerek tehditleri hızlı bir şekilde tanımlamanıza ve ihlalleri önlemenize yardımcı olur. Defense.com platformu, tehdit algılama ve yanıt vermenin yanı sıra, yerleşik güvenlik açığı taraması, uç nokta koruması, harici saldırı yüzeyi izleme ve güvenlik farkındalığı eğitimi ile kuruluşunuzun güvenlik duruşunu güçlendirmesine de yardımcı olur. Yönetilen hizmetler Küçük ve orta ölçekli kuruluşlar çoğu zaman ortamlarını düzgün bir şekilde izlemek için yeterli zamana veya kaynağa sahip değildir, bu da onları yalnızca iş saatleri kapsamıyla yetinmeye zorlar. Defense.com bu zorluğu şirket içi SOC analistlerimiz ve gelişmiş günlük izleme teknolojimiz tarafından desteklenen 7/24 Yönetilen SIEM hizmetiyle çözmektedir. Kuruluşunuzun ortamını sizin adınıza izleyerek, sizi gerçek tehditlere karşı uyararak ve sorunları hızlı bir şekilde çözmenize yardımcı olacak ayrıntılı iyileştirme önerileri sunarak ekibinizin üzerindeki baskıyı hafifletebiliriz. Neden Defense.com'u seçmelisiniz? Üçüncü taraf teknolojisine sahip MSSP'ler olarak çalışan piyasadaki diğer birçok sağlayıcıdan farklı olarak Defense.com, gelişmiş tehdit algılama yetenekleri sunan ve herhangi bir sistem veya satıcıdan günlükleri alabilen özel bir SIEM platformu geliştirmiştir. Bu, kuruluşların mevcut güvenlik yatırımlarından en iyi şekilde yararlanmasına, satıcıya bağımlı olmaktan kurtulmasına ve ortamlarındaki her şeyi güvenlik tehditlerine karşı izlemesine olanak tanır. Ayrıca 7/24 proaktif tehdit tespiti ve günlük izleme sağlayan kendi şirket içi SOC ekibimizi de işletiyoruz. Yönetilen hizmetlerimiz, ağlarındaki kötü amaçlı etkinlikleri proaktif bir şekilde arayarak ve güvenlik uyarılarını dikkatlerine çekerek BT ekiplerinin üzerindeki baskıyı azaltır, zamandan tasarruf sağlar ve yalnızca gerçek risklere odaklanmalarını sağlar. Piyasadaki mevcut satıcılar, genellikle kurum içi SecOps ekipleriyle kurumsal organizasyonlara özel olarak tasarlanmış karmaşık ve pahalı çözümler sunmaktadır. Defense.com, mevcut MDR ve XDR kategori liderlerine kıyasla KOBİ'ler için daha erişilebilir bir alternatif olarak öne çıkıyor.
Valence Security
valencesecurity.com
Valence Security, SaaS veri paylaşımı, tedarik zinciri, kimlik ve yanlış yapılandırma risklerini bağlamsallaştırmak ve azaltmak için iş kullanıcılarıyla etkileşime giren işbirliğine dayalı iyileştirme iş akışlarına sahip bir SaaS Güvenlik Duruş Yönetimi (SSPM) çözümü sunar. Valence ile güvenlik ekipleri, iş üretkenliğini veya SaaS'ın benimsenme hızını etkilemeden, kritik SaaS uygulamalarını güvence altına alabilir ve iç politikalara, endüstri standartlarına ve düzenlemelere sürekli uyum sağlayabilir.
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