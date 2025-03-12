Uzman Ağları - En Popüler Uygulamalar

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Uzman ağları, çeşitli alanlardaki işletmeler ile konunun uzmanları arasındaki bağlantıları kolaylaştıran aracılar olarak hizmet eder. Bu ağlar, belirli endüstriler, konular veya iş modellerinde uzmanlaşmış danışmanlık arayan işletmeler ve yatırımcılar tarafından kullanılmaktadır. Uzman ağ alanındaki hizmet sağlayıcılar, müşterilerden gereksinimleri toplar, ağlarından uygun uzmanları belirler ve ister aramalar ister yüz yüze toplantılar yoluyla iletişim kanallarını kolaylaştırır. Dikkatlice incelenen bu uzmanlar, iş stratejilerinin formüle edilmesinden pazar araştırmasının yürütülmesine ve marka ve pazarlama stratejilerinin geliştirilmesine kadar çeşitli projelerde şirketlere yardımcı olmaktadır.
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Third Bridge
thirdbridge.com
Third Bridge, yatırımcılar için kamu ve özel şirketlerin operasyonel etkinliğini açıklayan geniş bir uzman ağına ve transkripte erişim sunan bir araştırma uygulamasıdır.
Maven
maven.co
Maven, uzman görüşmeleri, anketler ve danışman temini sunan bir yazılım tabanlı uzman ağıdır. Özel uzman ağları oluşturma imkanı da vardır.
Experfy
experfy.com
Experfy, veri bilimi ve mühendisliği alanında uzman serbest çalışanları bulup işe almayı sağlayan bir platformdur.
Inex One
inex.one
Inex One, uzman ağları ve anket firmalarına erişim sağlayarak pazar araştırmasını kolaylaştıran bir platformdur.
Zintro
zintro.com
Zintro, şirketlere pazar araştırmaları için uzmanlar ve katılımcılar bulma imkanı sunan bir uzman ağı platformudur.
Expert Planet
expertplanet.io
Expert Planet, risk kontrolü alanında uzmanların profesyonel danışmanlık hizmetleri sunmasını sağlayan bir çevrimiçi platformdur.
MeasureMatch
web.measurematch.com
MeasureMatch, işletmeleri deneyimli danışmanlar ve sistem entegratörleriyle bağlayarak profesyonel hizmetlere erişim sağlar.
Bridger
mybridger.com
Bridger, araştırma ekiplerini onaylı uzmanlarla bir araya getirerek, özel telefon danışmanlıkları sunar ve niş pazarlar hakkında içgörüler sağlar.
Arbolus
arbolus.com
Arbolus, bilgi edinmeyi hızlandıran bir platformdur. Kullanıcılar sektördeki profesyonellerle bağlantı kurarak deneyimlerini paylaşabilir ve gelir elde edebilir.
Slingshot Insights
slingshotinsights.com
Slingshot Insights, sağlık sektöründe uzman mülakat transkriptleri ve anketler sunarak, yatırımcılara fırsatları belirlemelerinde yardımcı olur.
Procursys
procursys.com
Procursys, ticari hizmet sağlayıcıları ile tesis yöneticileri ve mülk sahiplerini buluşturan bulut tabanlı bir teknoloji platformudur.
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