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Uzman ağları, çeşitli alanlardaki işletmeler ile konunun uzmanları arasındaki bağlantıları kolaylaştıran aracılar olarak hizmet eder. Bu ağlar, belirli endüstriler, konular veya iş modellerinde uzmanlaşmış danışmanlık arayan işletmeler ve yatırımcılar tarafından kullanılmaktadır. Uzman ağ alanındaki hizmet sağlayıcılar, müşterilerden gereksinimleri toplar, ağlarından uygun uzmanları belirler ve ister aramalar ister yüz yüze toplantılar yoluyla iletişim kanallarını kolaylaştırır. Dikkatlice incelenen bu uzmanlar, iş stratejilerinin formüle edilmesinden pazar araştırmasının yürütülmesine ve marka ve pazarlama stratejilerinin geliştirilmesine kadar çeşitli projelerde şirketlere yardımcı olmaktadır.
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Maven
maven.co
Maven, uzman görüşmeleri, anketler, danışman kaynak kullanımı, B2B pazar araştırması örneği ve son derece özelleştirilmiş, "beyaz etiketli" uzman ağ yönetimi uygulamaları sunan, yazılım destekli bir uzman ağ şirketidir. Maven'in küresel uzman topluluğu, 200'den fazla ülkede, her Sektörden ve deneyim seviyesinden yarım milyondan fazla profesyonelden oluşmaktadır. Maven ağı, benzersiz akran yönlendirme teknolojimizle desteklenerek organik olarak büyüyor ve sonuçta dünyanın en büyük danışman yönlendirme ağı ortaya çıkıyor. Ayrıca Maven'in benzersiz MavenX danışman yönetimi platformu, organizasyonlar ve pazarlama içinde bilgi paylaşımı için özel, özel uzman ağlarının oluşturulmasına olanak tanır
MeasureMatch
web.measurematch.com
MeasureMatch İş Ortağı Değişimi, müşteri başarısını, iş ortağı büyümesini, satışları ve daha fazlasını en üst düzeye çıkarmak için SaaS ve kurumsal yazılım satıcılarına yönelik MeasureMatch profesyonel hizmetler pazarındaki güçlü bir araç setidir. Müşteri başarısı ve ortaklık liderleri, MeasureMatch İş Ortağı Değişimi'ni şu amaçlarla kullanıyor: 1. Hizmet sağlayıcı ilişkilerini geliştirmek 2. Doğrulanmış hizmet ortaklarını MeasureMatch müşterilerine sergilemek 3. Hizmet satın almak 4. İş ortakları aracılığıyla hizmet sunmak 5. İş ortaklarıyla satışları artırmak 6. Satışları doğrudan artırmak
Inex One
inex.one
En iyi uzman ağlara ve anket firmalarına tek bir platformdan erişin. Zamandan tasarruf edersiniz ve maliyeti düşürürsünüz. Pazar araştırmanızı basitleştirin ve değer yaratan öngörüler ve kararlar için daha fazla zaman kazanın. Inex One, uzman ağ endüstrisinde en hızlı büyüyen platformdur. En iyi 10 küresel strateji danışmanlık firmasından 7'si, en iyi 10 özel sermaye şirketinden 3'ü, en iyi 10 pazar araştırma firmasından 7'si ve yüzlerce kurumsal strateji ekibi dahil olmak üzere dünya çapında 400'den fazla firma tarafından kullanılmaktadır. Inex One'ı kullandığınızda dünya çapında 40'tan fazla üst düzey uzman ağa ve anket firmasına erişim elde edersiniz. Platformda iş akışları ve faturalandırma kolaylaştırıldı. Meslektaşlarınızla işbirliği yapmak, içgörü toplamak ve harcamaları takip etmek kolaydır. Uyumluluk ekipleri, firma çapındaki tüm pazar araştırması kullanımlarını tek bir verimli portalda yönetebilir. Daha fazla bilgi için www.inex.one adresini ziyaret edin veya [email protected] adresinden iletişime geçin. Inex One'ın Stockholm, New York, Singapur, Londra ve Paris'te ofisleri bulunmaktadır.
Zintro
zintro.com
Zintro, şirketlerin pazar araştırması görüşmeleri, uzman görüşmeleri, anketler, titizlik, danışmanlık ve proje çalışmaları için son derece uzmanlaşmış katılımcıları ve uzmanları uygun maliyetle tedarik etmesine ve onlarla etkileşime geçmesine yardımcı olan bir araştırma örneği sağlayıcısı ve uzman ağıdır. Zintro'nun 1.000.000'dan fazla uzmanı, endüstri sektörleri ve coğrafyalarda binlerce uzmanlığı kapsamaktadır. Zintro, iş için en iyi uzmanları makul fiyatlarla (piyasa ortalamasından %20-50 daha düşük) bulma konusunda uzmanlaşmıştır.
Arbolus
arbolus.com
İçgörüleri daha hızlı oluşturmanıza yardımcı olan bir platform. Arbolus'un yenilikçi teknolojisi, daha iyi içgörüler oluşturabilmeniz için sektör profesyonellerine daha hızlı erişmenizi sağlayacak araçları sağlar. Bilginizi paylaşın ve kazanın - Arbolus platformu, profesyonellerin dünyadaki en saygın işletmelerle bağlantı kurmalarına ve içgörülerini paylaşmalarına yardımcı olarak sektör deneyimlerinden para kazanmalarına olanak tanır.
Bridger
mybridger.com
Bridger, araştırma ekiplerini konunun uzmanlarıyla buluşturarak varlık yöneticileri, şirketler ve danışmanlıklarla birlikte çalışır. Müşteriler, özel 1x1 saatlik telefon görüşmeleri üzerinden uzmanlarla doğrudan konuşarak niş pazarlara ve ilgi konularına ilişkin tarafsız, kullanılmamış bilgiler edinir. Teknoloji platformumuz, her katılımcı için özel kaynak bulma, tarama ve planlamadan sorumlu, tam hizmet veren bir araştırma ekibi tarafından desteklenen, işbirliğine dayalı bir iş akışı çözümü/aracı olarak hizmet vermektedir. Tamamen incelenen profiller 24-48 saatlik bir zaman dilimi içinde sağlanabilir.
Experfy
experfy.com
Harvard'ın geliştirdiği Experfy, üst düzey veri bilimcilerinin, veri mühendislerinin, geliştiricilerin, kodlayıcıların ve mimarların işe alındığı bir pazar yeridir. En prestijli şirketler ve yeni kurulan şirketler, kritik görev projeleri için veri bilimi serbest çalışanlarına güveniyor.
Expert Planet
expertplanet.io
Expert Planet, dünyanın hukuk hizmetleri pazarıdır ve risk kontrolü alanında küresel uzmanlar için bir iş alışverişi platformu oluşturmaya kendini adamış, çeşitli alanlardaki uzmanların profesyonel tavsiyelerde bulunmasını kolaylaştıran bir ağ teknolojisi şirketi olan Seadaka Ltd.'nin bir ürünüdür. dış ticaret işletmelerine hizmetler. Şu anda Çin'deki risk kontrol endüstrisi için en büyük çeşitlendirilmiş çevrimiçi platformuz. Expert Planet, uzmanların iş ağlarını genişletmelerine yardımcı olan sosyal bir üründür. Expert Planet'te, çeşitli sektörlerden uygulayıcılar, iş ağlarını zenginleştirmek ve daha fazla ticari fırsat elde etmek için aynı sektörden veya diğer sektörlerden uzmanlarla engelsiz iletişimin keyfini çıkarabilirler. Ayrıca şirketinizin görünürlüğünü artırmak için firmanızı bu sosyal platformda sergileyebilirsiniz. Çinli dış ticaret kullanıcıları da bu sosyal platformda aktif olarak iş sorunlarına profesyonel çözümler arıyor. Platform şu anda kullanıcılara uluslararası borç tahsilatı, hukuki danışmanlık, e-ticaret hesaplarının yeniden etkinleştirilmesi, yurt dışı pazar araştırması, faktoring, şüpheli alacak satın alınması vb. çeşitli hizmetler sunabilmektedir. Şirketiniz bu alanlarda faaliyet gösteriyorsa, Expert Planet yeni bir pazara girmenize ve daha fazla müşteri edinmenize yardımcı olacak! Herhangi bir kayıt ücreti (yıllık ücret, üyelik ücreti, abonelik ücreti vb.) almıyoruz. Tüm uzmanlar, ihtiyaç sahibi kullanıcıların sorunlarını çözmek ve ödüllendirilmek için iş uzmanlıklarından tam olarak yararlanabilirler. İş işbirliği ağınızı oluşturmak için ExpertPlanet.io'ya şimdi kaydolun. Herhangi bir sorunuz varsa veya yardıma ihtiyacınız varsa, [email protected]'ya e-posta gönderebilirsiniz.
Procursys
procursys.com
Procursys, Ticari Hizmet Sağlayıcılarını ülke çapındaki Tesis Yöneticileri ve Mülk Sahipleriyle buluşturan bulut tabanlı bir teknoloji platformudur.
Slingshot Insights
slingshotinsights.com
Slingshot Insights, 2015 yılından bu yana uzman sağlık hizmetleri görüşme transkriptleri ve anketleri için en iyi seçimdir. Buyside Yatırımcıları için özel olarak tasarlanan veritabanı, doğrudan sektör liderlerinden yatırım perspektiflerinin ve uzmanlığının kilidini açar. Verimli, derinlemesine ve kalite odaklı hizmet, yatırımcıların fırsatları belirlemesine ve hızla gelişen sağlık sektöründe başarılı olmasına yardımcı oluyor.
Third Bridge
thirdbridge.com
Third Bridge, yatırım topluluğuna hizmet veren lider bir birincil araştırma şirketidir. Dünyanın en büyük sermaye ve kredi yatırımcılarının çoğu müşteridir. Müşteriler dünyanın en büyük uzman ağlarından birine erişim sağlar ve kamu ve özel şirketlerin operasyonel etkinliğini açıklayan on binlerce transkripte erişim kazanır. Third Bridge bu alanda lider olarak biliniyor ve transkript kategorisini icat etti.
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