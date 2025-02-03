Uzman Ağları - En Popüler Uygulamalar - Singapur

Expert Planet

expertplanet.io

Expert Planet, dünyanın hukuk hizmetleri pazarıdır ve risk kontrolü alanında küresel uzmanlar için bir iş alışverişi platformu oluşturmaya kendini adamış, çeşitli alanlardaki uzmanların profesyonel tavsiyelerde bulunmasını kolaylaştıran bir ağ teknolojisi şirketi olan Seadaka Ltd.'nin bir ürünüdür. dış ticaret işletmelerine hizmetler. Şu anda Çin'deki risk kontrol endüstrisi için en büyük çeşitlendirilmiş çevrimiçi platformuz. Expert Planet, uzmanların iş ağlarını genişletmelerine yardımcı olan sosyal bir üründür. Expert Planet'te, çeşitli sektörlerden uygulayıcılar, iş ağlarını zenginleştirmek ve daha fazla ticari fırsat elde etmek için aynı sektörden veya diğer sektörlerden uzmanlarla engelsiz iletişimin keyfini çıkarabilirler. Ayrıca şirketinizin görünürlüğünü artırmak için firmanızı bu sosyal platformda sergileyebilirsiniz. Çinli dış ticaret kullanıcıları da bu sosyal platformda aktif olarak iş sorunlarına profesyonel çözümler arıyor. Platform şu anda kullanıcılara uluslararası borç tahsilatı, hukuki danışmanlık, e-ticaret hesaplarının yeniden etkinleştirilmesi, yurt dışı pazar araştırması, faktoring, şüpheli alacak satın alınması vb. çeşitli hizmetler sunabilmektedir. Şirketiniz bu alanlarda faaliyet gösteriyorsa, Expert Planet yeni bir pazara girmenize ve daha fazla müşteri edinmenize yardımcı olacak! Herhangi bir kayıt ücreti (yıllık ücret, üyelik ücreti, abonelik ücreti vb.) almıyoruz. Tüm uzmanlar, ihtiyaç sahibi kullanıcıların sorunlarını çözmek ve ödüllendirilmek için iş uzmanlıklarından tam olarak yararlanabilirler. İş işbirliği ağınızı oluşturmak için ExpertPlanet.io'ya şimdi kaydolun. Herhangi bir sorunuz varsa veya yardıma ihtiyacınız varsa, [email protected]'ya e-posta gönderebilirsiniz.