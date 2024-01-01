Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows, Linux için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Uzman Ağları - En Popüler Uygulamalar - Orta Afrika Cumhuriyeti
Uzman ağları, çeşitli alanlardaki işletmeler ile konunun uzmanları arasındaki bağlantıları kolaylaştıran aracılar olarak hizmet eder. Bu ağlar, belirli endüstriler, konular veya iş modellerinde uzmanlaşmış danışmanlık arayan işletmeler ve yatırımcılar tarafından kullanılmaktadır. Uzman ağ alanındaki hizmet sağlayıcılar, müşterilerden gereksinimleri toplar, ağlarından uygun uzmanları belirler ve ister aramalar ister yüz yüze toplantılar yoluyla iletişim kanallarını kolaylaştırır. Dikkatlice incelenen bu uzmanlar, iş stratejilerinin formüle edilmesinden pazar araştırmasının yürütülmesine ve marka ve pazarlama stratejilerinin geliştirilmesine kadar çeşitli projelerde şirketlere yardımcı olmaktadır.
Yeni Uygulama Gönder
Third Bridge
thirdbridge.com
Third Bridge, yatırım topluluğuna hizmet veren lider bir birincil araştırma şirketidir. Dünyanın en büyük sermaye ve kredi yatırımcılarının çoğu müşteridir. Müşteriler dünyanın en büyük uzman ağlarından birine erişim sağlar ve kamu ve özel şirketlerin operasyonel etkinliğini açıklayan on binlerce tr...
Maven
maven.co
Maven, uzman görüşmeleri, anketler, danışman kaynak kullanımı, B2B pazar araştırması örneği ve son derece özelleştirilmiş, "beyaz etiketli" uzman ağ yönetimi uygulamaları sunan, yazılım destekli bir uzman ağ şirketidir. Maven'in küresel uzman topluluğu, 200'den fazla ülkede, her Sektörden ve deneyim...
Experfy
experfy.com
Harvard'ın geliştirdiği Experfy, üst düzey veri bilimcilerinin, veri mühendislerinin, geliştiricilerin, kodlayıcıların ve mimarların işe alındığı bir pazar yeridir. En prestijli şirketler ve yeni kurulan şirketler, kritik görev projeleri için veri bilimi serbest çalışanlarına güveniyor.
Inex One
inex.one
En iyi uzman ağlara ve anket firmalarına tek bir platformdan erişin. Zamandan tasarruf edersiniz ve maliyeti düşürürsünüz. Pazar araştırmanızı basitleştirin ve değer yaratan öngörüler ve kararlar için daha fazla zaman kazanın. Inex One, uzman ağ endüstrisinde en hızlı büyüyen platformdur. En iyi 10 ...
Expert Planet
expertplanet.io
Expert Planet, dünyanın hukuk hizmetleri pazarıdır ve risk kontrolü alanında küresel uzmanlar için bir iş alışverişi platformu oluşturmaya kendini adamış, çeşitli alanlardaki uzmanların profesyonel tavsiyelerde bulunmasını kolaylaştıran bir ağ teknolojisi şirketi olan Seadaka Ltd.'nin bir ürünüdür. ...
Arbolus
arbolus.com
İçgörüleri daha hızlı oluşturmanıza yardımcı olan bir platform. Arbolus'un yenilikçi teknolojisi, daha iyi içgörüler oluşturabilmeniz için sektör profesyonellerine daha hızlı erişmenizi sağlayacak araçları sağlar. Bilginizi paylaşın ve kazanın - Arbolus platformu, profesyonellerin dünyadaki en saygı...
Zintro
zintro.com
Zintro, şirketlerin pazar araştırması görüşmeleri, uzman görüşmeleri, anketler, titizlik, danışmanlık ve proje çalışmaları için son derece uzmanlaşmış katılımcıları ve uzmanları uygun maliyetle tedarik etmesine ve onlarla etkileşime geçmesine yardımcı olan bir araştırma örneği sağlayıcısı ve uzman a...
MeasureMatch
web.measurematch.com
MeasureMatch İş Ortağı Değişimi, müşteri başarısını, iş ortağı büyümesini, satışları ve daha fazlasını en üst düzeye çıkarmak için SaaS ve kurumsal yazılım satıcılarına yönelik MeasureMatch profesyonel hizmetler pazarındaki güçlü bir araç setidir. Müşteri başarısı ve ortaklık liderleri, MeasureMatch...
Slingshot Insights
slingshotinsights.com
Slingshot Insights, 2015 yılından bu yana uzman sağlık hizmetleri görüşme transkriptleri ve anketleri için en iyi seçimdir. Buyside Yatırımcıları için özel olarak tasarlanan veritabanı, doğrudan sektör liderlerinden yatırım perspektiflerinin ve uzmanlığının kilidini açar. Verimli, derinlemesine ve k...
Procursys
procursys.com
Procursys, Ticari Hizmet Sağlayıcılarını ülke çapındaki Tesis Yöneticileri ve Mülk Sahipleriyle buluşturan bulut tabanlı bir teknoloji platformudur.
Bridger
mybridger.com
Bridger, araştırma ekiplerini konunun uzmanlarıyla buluşturarak varlık yöneticileri, şirketler ve danışmanlıklarla birlikte çalışır. Müşteriler, özel 1x1 saatlik telefon görüşmeleri üzerinden uzmanlarla doğrudan konuşarak niş pazarlara ve ilgi konularına ilişkin tarafsız, kullanılmamış bilgiler edin...