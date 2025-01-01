Gider Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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İşletmeler, çalışanların başlattığı giderleri yönetmek, ödemek ve denetlemek için gider yönetimi yazılımını kullanır. Bu yazılım, çalışanların harcamalarını bir web tarayıcısı veya mobil uygulama aracılığıyla onaya göndermesine olanak tanır. Gider girişini basitleştirir ve otomatikleştirir, inceleme sürecini kolaylaştırır, kağıt izlerini ortadan kaldırır ve idari çabaları azaltır. Yöneticiler tam görünürlük elde eder ve çalışanların şirketin mali kaynaklarını kullanımını izleyebilir. Yazılım genel giderleri analiz eder, maliyet tasarrufu fırsatlarını belirler ve aşırı harcamaları kontrol eder. Genellikle zaman takibi, seyahat yönetimi, bordro veya muhasebe ve iş gücü yönetimi yazılımıyla entegre edilir.
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Workday
workday.com
Workday, insan kaynakları ve finans yönetimini bir araya getiren bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar, işlemleri mobil cihazlarıyla kolayca yönetebilir.
Xero
xero.com
Xero, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bulut tabanlı muhasebe yazılımıdır. Faturalama, gider izleme ve finansal raporlama gibi işlevler sunar.
Paycom
paycom.com
Paycom, bordro ve insan kaynakları yönetimi için kapsamlı bir bulut tabanlı platformdur. Çalışanlar, kendi bordrolarını yönetebilir ve verilere erişebilirler.
Rippling
rippling.com
Rippling, İK, BT ve finans süreçlerini merkezi bir sistemde yönetmenizi sağlayan bir işgücü yönetim platformudur.
Mercury
mercury.com
Mercury, girişimciler için dijital bankacılık hizmetleri sunan bir platformdur. Hesaplar, kredi ve finansal yönetim araçları sağlar.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity, bordro, faydalar ve İK yönetimi gibi temel İK işlevlerini kolaylaştıran kapsamlı bir yazılımdır.
Expensify
expensify.com
Expensify, masraf yönetimi için tasarlanmış bir uygulamadır; giderleri takip eder, makbuzları işler ve finansal verileri senkronize eder.
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için faturalandırma, gider izleme ve finansal yönetim hizmetleri sunan çevrimiçi bir muhasebe platformudur.
Paychex
paychex.com
Paychex uygulaması, bordro, çalışan yönetimi ve fayda hizmetlerini kolaylaştırarak işverenlerin ve çalışanların ihtiyaçlarını karşılar.
Qonto
qonto.com
Qonto, işletmeler için günlük banka işlemlerini yönetebileceğiniz bir hesap sunar. Yerel IBAN, ödeme kartları, transfer seçenekleri, faturalama yönetimi ve harcama kontrolü sağlar.
Bill.com
bill.com
Bill.com, küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansal işlemlerini otomatikleştirerek nakit akışlarını yönetmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir yazılımdır.
Ramp
ramp.com
Ramp, gider yönetimi ve kurumsal kartlar gibi finansal işlemleri otomatikleştiren bir platformdur. İşletmelere basit ve merkezi bir çözüm sunar.
Zoho Expense
zoho.com
Zoho Gider, masraf yönetimi ve seyahat süreçlerini otomatikleştirerek işletmelere finansal kontrol sağlar.
Navan
navan.com
Navan, iş seyahatlerini planlama, rezervasyon ve yönetim için kapsamlı bir platformdur; masrafları otomatik ve gerçek zamanlı olarak yönetir.
Deskera
deskera.com
Deskera, KOBİ'lerin muhasebe, envanter, bordro, satış ve pazarlama otomasyonu gibi işlevleri merkezi bir platformda yönetmelerini sağlar.
Pleo
pleo.io
Pleo, çalışan giderlerini basitçe yönetmek için sanal ve fiziksel kartlar sunan bir harcama yönetim uygulamasıdır.
Dext
dext.com
Dext, finansal belgelerin otomatik işlenmesi ve veri analizi yaparak muhasebecilerin ve işletmelerin iş süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur.
Rydoo
rydoo.com
Rydoo, çalışanların giderlerini gerçek zamanlı olarak yönetmelerini sağlayan bir uygulamadır. Harcamaları kolayca kaydetme ve raporlama imkanı sunar.
TravelPerk
travelperk.com
TravelPerk, kurumsal seyahat yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Seyahat rezervasyonlarını yapar, giderleri takip eder ve güvenli bir deneyim sunar.
Coupa
coupa.com
Coupa, işletmelerin harcamalarını yönetmelerine ve tedarikçi ilişkilerini geliştirmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir harcama yönetim platformudur.
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için proje yönetimi, faturalandırma ve müşteri ilişkileri gibi iş süreçlerini yönetmeyi sağlayan bir uygulamadır.
Momenteo
momenteo.com
Momenteo, işlerinizi, harcamalarınızı ve seyahatlerinizi takvimde kaydederek ücretsiz muhasebe oluşturan kullanıcı dostu bir çözümdür.
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn, personel ve işe alım ajansları için işe alım süreçlerini yönetmeyi kolaylaştıran bulut tabanlı bir yazılımdır.
Tipalti
tipalti.com
Tipalti, ödemeleri otomatikleştiren bir finansal otomasyon platformudur; tedarikçi işe alım, fatura işleme ve uluslararası ödemeleri kolaylaştırır.
Capital on Tap
capitalontap.com
Capital on Tap, küçük işletmelerin finansal yönetimini kolaylaştıran bir uygulamadır. Harcama takibi, ödeme yönetimi ve kredi kartı sunar.
Moon Invoice
mooninvoice.com
Moon Faturası, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için gelir ve gider yönetimini kolaylaştıran bir faturalama uygulamasıdır.
FunctionFox
functionfox.com
FunctionFox, zaman izleme ve proje yönetimi hizmeti sunan bir uygulamadır. Yaratıcı ekipler için görev takibi ve raporlama yapma imkanı sağlar.
Spendesk
spendesk.com
Spendesk, şirket harcamalarını yönetmek için kurumsal kartlar, fatura ödemeleri ve bütçeleme gibi işlemleri merkezi bir platformda sunan bir harcama yönetim uygulamasıdır.
Yokoy
yokoy.ai
Yokoy, kurumsal harcama yönetimini yapay zeka ile otomatikleştirerek gider, fatura ve kart işlemlerini tek platformda toplar.
BigTime
bigtime.net
BigTime, profesyonel hizmetler için zaman ve masraf izleme, proje yönetimi ve faturalama sağlayan kullanıcı dostu bir uygulamadır.
Moss
getmoss.com
Moss, gider yönetiminde çalışanlara esneklik sağlayarak finansal kontrolü artıran bir yazılım platformudur.
New Expensify
use.expensify.com
Yeni Expensify, harcamaları yönetmek, para göndermek ve almak, fatura paylaşmak için kullanılan kapsamlı bir finans uygulamasıdır.
BQE Core
bqe.com
BQE Core, muhasebe, faturalama, zaman izleme ve proje yönetimi sağlayan bulut tabanlı bir işletme yönetim çözümüdür.
Aspire
aspireapp.com
Aspire, KOBİ'ler için finansal hizmetler sunan bir platformdur. Uluslararası ödemeleri, masraf yönetimini ve sanal kartları kolaylıkla yönetir.
Neat
neat.com
Neat, bireyler ve işletmeler için finansal kayıt ve belge yönetimini kolaylaştıran bulut tabanlı bir defter tutma uygulamasıdır.
Brex
brex.com
Brex, gider yönetimi, kurumsal kartlar ve finansal işlemleri birleştiren bir platformdur. Küresel işletmeler için özelleştirilebilir ve otomasyon sunar.
MileIQ
mileiq.com
MileIQ, otomatik kilometre izleme sağlayan bir uygulamadır. Sürücülerin gezilerini kolayca kaydeder ve sınıflandırır, geri ödemeleri yönetir.
Egencia
egencia.com
Egencia, iş seyahatlerini yönetmek için tasarlanmış bir platformdur. Uçuş, otel ve araç kiralama rezervasyonlarını kolaylaştırır.
Dext Commerce
dext.com
Dext Commerce, e-ticaret işlemleri için finansal verileri yöneten, otomatikleştirilmiş bir muhasebe yazılımıdır.
Happay
happay.com
Happay, kurumsal seyahat, gider ve ödeme yönetimini dijitalleştiren bir entegre platformdur. Kullanıcı dostu arayüz ile masrafları kolayca yönetir.
Circula
circula.com
Circula, çalışanların seyahat masrafları, kredi kartları ve çalışan faydaları gibi harcamalarını yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.
CloudBooks
cloudbooksapp.com
CloudBooks, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için fatura gönderme ve online ödeme alma işlemlerini basitleştirir.
Equals Money
equalsmoney.com
Equals Money, işletme harcamalarını yönetmeye yardımcı olan bir uygulamadır. Kartlar ve çoklu para birimi hesapları ile finansal kontrol sağlar.
Shoeboxed
shoeboxed.com
Shoeboxed, makbuzları, kartvizitleri ve belgeleri dijital veriye dönüştüren bir belge yönetimi uygulamasıdır.
Jenji
jenji.io
Jenji, şirketler için harcama raporları ve profesyonel masraflar yönetimi sunan bir uygulamadır. Bulut ve AI teknolojileri ile gerçek zamanlı veri sağlar.
Fiskl
fiskl.com
Fiskl, küçük işletmeler için mali yönetim ve muhasebe yapan bir uygulamadır. Fatura, raporlama ve otomatik işlemlerle finans yönetimini kolaylaştırır.
Stampli
stampli.com
Stampli, fatura yönetimini otomatikleştirerek ödenecek hesap süreçlerini düzenler, kullanıcıların verimliliğini artırır ve güvenilir finansal raporlar sunar.
ClickTime
clicktime.com
ClickTime, personel zamanını takip etmek ve yönetmek için tasarlanmış bir zaman ve kaynak yönetimi platformudur.
WegoPro
wegopro.com
WegoPro, iş seyahatlerini yönetmek ve masrafları kolayca takip etmek için kullanılan bir platformdur. Web, iOS ve Android üzerinde erişilebilir.
Payhawk
payhawk.com
Payhawk, işletmeler için harcama yönetimi sunan bir platformdur. Kurumsal kartlar, fatura işleme ve bütçe takibi gibi özellikleri ile finansal kontrol sağlar.
AppZen
appzen.com
AppZen, gider ve hesap işlemlerini otomatikleştirerek, süreçleri basitleştiren AI destekli bir yazılımdır.
Airbase
airbase.io
Airbase, işletmeler için kapsamlı bir harcama yönetim platformudur. Fatura işleme, gider yönetimi ve kurumsal kartları bir arada sunarak finansal süreçleri kolaylaştırır.
WellyBox
wellybox.com
WellyBox, fatura ve makbuzları yönetmek için tasarlanmış bir yapay zeka aracıdır. Kağıt makbuzları tarar ve e-postalardan alır, muhasebe uygulamalarıyla senkronize eder.
Wallester
business.wallester.com
Wallester, işletmelerin masraf yönetimini kolaylaştıran ve kurumsal kart çıkaran mobil bir finansal yönetim uygulamasıdır.
Fyorin
fyorin.com
Fyorin, işletmelerin sınır ötesi ödemelerini kolaylaştıran, birden fazla finansal kuruma erişim sağlayan kapsamlı bir finansal yönetim platformudur.
B4B Payments
b4bpayments.com
B4B Ödemeleri, işletmelerin giderlerini yönetmek için ön ödemeli kartlar sunan bir platformdur. Harcamaları izleme ve raporlama yapmayı kolaylaştırır.
Alaan
alaan.com
Alaan, şirketler için gider yönetimi, harcama takibi ve ön ödemeli kart kullanımı sağlayan kapsamlı bir finansal yönetim uygulamasıdır.
Mesh Payments
meshpayments.com
Mesh, harcama yönetimi sağlamak için tasarlanmış bir platformdur. İşlemleri otomatikleştirir, mali görünürlük sunar ve ödeme süreçlerini kolaylaştırır.
Emburse Abacus
abacus.com
Emburse Abacus, gerçek zamanlı gider yönetimi sağlayarak çalışan masraflarını otomatik takip eder ve onay süreçlerini basit hale getirir.
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